Mona Langset Foto: AMSTERDAM: Fra første januar 2020 må du betale tre euro ekstra per døgn for å overnatte i den Nederlandske hovedstaden.

Hit ble det dyrere å reise i 2020

– Turistskatten Amsterdam innførte 1. januar er sannsynligvis Europas høyeste overnattingsavgift.

Det sier talsmann for den Europeiske turistorganisasjonen ETOA, Tim Fairhurst til CNN.

Fra før har Amsterdam en turistskatt på syv prosent av hotellprisen. Fra og med 1. januar 2020 har turistene i tillegg måttet betale tre euro – rundt 30 kroner – per person per natt, uansett prisen på hotellrommet, skriver Aftonbladet.

Også de som bor på campingplass må betale ekstra, men der holder det med én ekstra euro per natt.

For dem som leier gjennom Airbnb øker turistskatten fra syv til ti prosent.

Cruise-passasjerer får også økt turistskatt. Cruise-selskapet debiteres åtte euro per passasjer, men overfører ofte kostnaden for lokal turistskatt på passasjerens regning.

Les også: Norsk cruiseleder vil ha turistskatt i Norge

Overturismeproblem

Amsterdam har lenge slitt med overturisme, og de siste årene har byen sluttet helt med å markedsføre seg selv som reisemål. I fjor besøkte over 19 millioner turister byen med 867.000 innbyggere, ifølge Dutch Review.

Myndighetene har satt i gang flere tiltak for å dempe den enorme turiststrømmen, blant annet ved å fjerne «iamsterdam»-skiltet utenfor Rijksmuseum som var et populært selfiested. De har også innført forbud mot respektløse guidede turer i Red Light District, skriver CNN.

Den nye turistskatten er også en del av denne strategien, melder the Telegraph.

Les også: Stedene du bør unngå i 2020

EDINBURGH: Blant de skotske byene som diskuterer å innføre turistskatt, er Edinburgh, men ingenting er avgjort. Foto: Stella Bugge / VG

Økende overturisme

Turistskatt finnes allerede mange steder, og regnes som et grep destinasjonen tar for å verne om miljøet. Faktisk er det bare ti europeiske land som ennå ikke har innført slik skatt, nemlig Danmark, Estland, Finland, Irland, Latvia, Luxembourg, Sverige, Storbritannia og Norge.

Listen over hvor du slipper å betale turistskatt, kan fort bli kortere i 2020. Norge er ett av landene hvor turistskatt blir diskutert.

Les også: Turistskatt – ja takk

Skottland vurderer å innføre skatt for campere i det skotske høylandet. Også Edinburgh vurderer å skattlegge besøkende. I England er turistskatt oppe til vurdering flere steder, blant dem Bath og Oxford, skriver the Telegraph.

VENEZIA: Fra første juli 2020 må du betale mellom tre og ti euro per dag per person for å besøke den italienske turistmagneten, avhengig av når på året og hvilken ukedag du legger besøket til. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Dyrest i dag

I dag har den tyske byen Dortmund Europas høyeste prosentvise turistskatt med 7,5 prosent av romprisen, ifølge CNN.

Roma har det høyeste faste prisen på syv euro per person per natt på et femstjerners hotell.

Amsterdam har nå altså fått både en prosentvis og en fast avgift.

Italia blir dyrere

Roma, Firenze og Venezia har hatt turistskatt siden 2011, men den kan komme til å øke på grunn av overturisme.

Venezia introduserer ny turistskatt fra første juli 2020. Alle turister må fra da av betale tre euro per døgn i lavsesong og på hverdager, og åtte euro per døgn i helger i høysesongen. Skatten skal gjelde for alle turister, enten du ankommer med buss, via cruise, med vanntaxi, fly eller tog.

– Fastboende må ikke betale, heller ikke personer som besøker byen for å studere eller jobbe der, sier Michele Zuin, byfunksjonær i Venezia, til the Telegraph.

Økt skatt – færre turister

Mallorca innførte turistskatt i 2016, og fordoblet denne sommeren 2018. Dermed ble en toukers ferie for en familie på fire over 2000 kroner dyrere, noe som var en medvirkende årsak til at charterselskapene reduserte antall turister dit sommeren 2019

Publisert: 16.01.20 kl. 00:37

