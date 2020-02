Reiseguide: Innsiderens tips til Los Angeles

SJEKK UTSIKTEN: Griffith Park er en av Kaitlins favorittattraksjoner, og det er enkelt å forstå hvorfor. her kan du nyte fantastisk utsikt over hele byen. Foto: andershusa.com

Brutal gjengkultur, langstrakte strender, kjendisfester og luksusliv. Los Angeles er portrettert i utallige filmer og TV-serier, og har blitt fremstilt som alt fra hard og brutal, til drømmenes by der unge, håpefulle har alle muligheter.

Mange har nok dannet seg et bilde av englebyen allerede før de har besøkt den, men turister som tror de skal løpe på en kjendis i Hollywood Hills, eller ser en Pacific Blue-betjent på Santa Monica Boardwalk, blir nok skuffet.

«ENGLENES BY»: Her er downtown i Los Angeles. Foto: shalunts / iStockphoto

Matskribent Kaitlin Orr (25) er født og oppvokst i Los Angeles, og kjenner byen svært godt. Hun flyttet nylig sin faste hjemmebase fra Los Angeles til København, hvor hun bor sammen med kjæresten, norske Anders Husa. Sammen driver paret matbloggen «Anders Husa and Kaitlin Orr», hvor de deler sine beste tips til gode matopplevelser verden over. Med en fot i hver leir, har Kaitlin flere gode råd til nordmenn som reiser til Los Angeles for første gang:

– Reis med et åpent sinn! Los Angeles skiller seg fra mange andre steder i verden, og kommer sannsynligvis til å være veldig forskjellig fra det glamorøse Hollywood man har sett i filmer.

Hun fortsetter:

– Los Angeles er enormt, og består av en rekke mindre byer som alle har hver sin personlighet. Det er lurt å sette av omtrent en uke for å bli ordentlig kjent med byen, og utforske dens mange spennende bydeler.







OPPVOKST I LOS ANGELES: : Kaitlin er født og oppvokst i Los Angeles, og deler sine beste tips til byen. Her foran kunstmuseet LACMA, som er svært Instagram-vennlig (for den som er opptatt av det).

Hipster-nabolag og vakre strender

Los Angeles er en autosentrert by, så det er liten tvil om at man enklest kommer seg rundt med bil. Kollektivtrafikken fungerer helt fint, selv om det ikke er helt stuerent å benytte seg av blant alle.

For å utforske ulike bydeler og slippe å bruke halve dagen i bilkø, kan det være lurt å bytte hotell noen ganger i løpet av oppholdet. Bydelene Marina Del Rey eller Santa Monica, West-Hollywood og Silver Lake er gode utgangspunkt for de fleste attraksjoner.

HISTERNABOLAG: Hotellet Silver Lake Pool & Inn ligger midt i smørøyet i Silver Lake. Her er det bare å ta seg en dukkert om det skulle bli for varmt. Foto: Silver Lake Pool and Inn

– Silver Lake er hipster-hovedstaden, her finner du de beste naturvinbarene, kaffebarene og restaurantene, sier Kaitlin.

Hun viser videre til gaten Abbot Kinney ved Venice og området Arts District i Downtown som spesielt severdige steder. Skal du se de vakreste strendene i California, tar du turen til Malibu.

Blend inn med lokalbefolkningen

Som favorittattraksjoner, trekker Kaitlin frem Griffith Observatory og Runyon Canyon.

Griffith Observatory er et planetarium fra 1935, og ligger på toppen av byen. Herfra kan man nyte en helt spektakulær utsikt over byen, særlig ved soloppgang og solnedgang. Det er også mulig å se det berømte Hollywood-skiltet fra utsiktspunktet.

Runyon Canyon ligger ved Hollywood Hills, og er en av de mest populære turløypene i byen. Her trener alt fra kjendiser til hundepassere. Runyon Canyon har flere veier/stier man kan velge å følge, så her er det mulig å gå ganske bratte bakker for å trene, eller slake bakker for sightseeing.

TURLØYPE: Utsikt fra den populære turløypen Runyon Canyon. Foto: Camilla Hellum

Andre severdigheter verdt å få med seg, er Los Angeles County Museum of Art (LACMA) for kunst, samt hotell og restaurant Chateau Marmont for å få et glimt av kjente fjes (NB: her er det bildeforbud).

– Vil også anbefale å se en utendørs konsert på Hollywood Bowl eller The Greek – det er en skikkelig LA-ting å gjøre. Pakk en piknikkurv og blend inn med de lokale, råder Kaitlin.

Mat fra alle verdenshjørner

Sammen med kjæresten Anders, har Kaitlin nylig laget en stor guide til matscenen i Los Angeles. Her finner man mat fra alle verdenshjørner, og anbefalinger til alt fra rimelige tacos til Michelin-anbefalinger. Her er matbloggerens favoritter i korte trekk:

– En burger på In-N-Out er et must for alle førstegangsbesøkende.

Visste du at burgerkjeden har en «hemmelig meny»? Den finner du her.

– For den beste tacoen i byen, tar du turen til Sonoratown i Downtown, deres håndlagde tortillalefser er de beste jeg har smakt!

Kaitlin anbefaler videre pannekakene på Salt’s Cure, arme riddere på Republique, og is på Salt & Straw.

– Er du ute etter noe mer fancy, er Somni og Angler favoritter. Drar du på Angler, må bananpannekakene med kaviar testes, de er utrolig gode.









BURGER-FAVORITT: Hamburger fra kjeden In-N-Out er et must å teste for alle som besøker Los Angeles.

Her bor du:

Viceroy L’ermitage Beverly Hills

Tradisjonsrikt, femstjerners hotell i Beverly Hills – det blir ikke mer glamorøst enn det! Hotellet er kjent for sin unike, gode service, og celebre gjester (Rod Stewart giftet seg her). Dette hotellet passer for den som ønsker å unne seg noen netter med luksus i selveste Vest-Hollywood.

Adresse: 9291 Burton Way

Ace Hotel Downtown

Hipster-hotellet Ace har 182 moderne rom, og ligger sentralt til i Downtown. Hotellet har egen takterrasse med solsenger og basseng, og restaurant som serverer fristende brunsjretter som krabbekaker, østers og pannekaker med blåbær og ricotta.

Adresse: 929 S Broadway

Silver Lake Pool & Inn

Silver Lake er et av de kuleste nabolagene i Los Angeles, og Silver Lake Pool & Inn er den perfekte oase for deg som ønsker å bo på et lite boutiquehotell med basseng og gangavstand til gode kaffebarer, restauranter og butikker.

Adresse: 4141 Santa Monica Blvd

Great White

Koselig nabolagskafé ved Venice Beach. Om du kaprer et bord ute sitter du perfekt plassert i solveggen. På menyen finner du retter som avokadotoast, bowls, og frokostburrito. Rett ovenfor Great White ligger legendariske Eggslut, om du er klar for en litt mer eggete frokost.

Adresse: 1604 Pacific Ave, Venice

Kato

Kato er startet opp- og drives av den selvlærte kokken Jon Yao. Menyen er inspirert av smaker fra Los Angeles og Taiwan, og har fokus på sjømat. Gå hit for en avslappet Michelin-opplevelse med spennende smaker.

Adresse: 11925 Santa Monica Blvd

Blue Star Donuts

Ingen tur til USA uten å spise donuts! Blue Star Donuts ligger i den superkoselige gaten Abbot Kinney i Venice, og det er nesten umulig å gå forbi det blåmalte, innbydende inngangspartiet. Hva med en donut med smak av blåbær og bourbon, eller piña colada-donut laget med ekte rom?

Adresse: 1142 Abbot Kinney BLVD

Publisert: 23.02.20 kl. 11:06

