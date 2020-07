MALAGA: Nordmenn kan endelig reise ned til varmen igjen, og den sjansen er det mange som benytter seg av. Foto: Mona Langset

– Det tok av som en rakett

Finn.no melder om enorm vekst i søk etter utenlandsreiser.

Torstein Norum Bugge

Nå nettopp

Etter at regjeringen 10. juli presenterte nye reiseråd som tillot utenlandsreiser til et knippe land fra og med 15. juli, nærmest eksploderte etterspørselen hos reiseselskapene. Nordmenn viser få tegn til å stagge reiselysten, til tross for innstendige advarsler fra helsemyndighetene om at «ingen bør reise utenlands i sommer».

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Den samme utviklingen ser Finn.no på sine nettsider etter at reiserådene ble endret. Terje Berge, kommersiell direktør for reise hos Finn, sier de sjelden har sett en like stor økning på så kort tid:

– Jeg har aldri sett noe lignende før. Det tok av som en rakett mens reiserådene ble gitt.

Berge forteller at det fra uke 27 (før de nye reiserådene) til uke 28 skjedde en nærmest eksplosjonsaktig vekst i antall søk og treff på utenlandsreiser.

– Hvis man kun ser på fredag mot fredag fra reiserådene ble lagt ut, så ble det umiddelbart store endringer på listene. 73 prosent vekst i flytrafikken, og hele 442 prosent vekst på charter- og pakkereiser, sier Berge.

Tallene kan du se under:

Slik ser Finns tall ut for forrige uke til denne uka. Foto: Finn.no

Alicante og Malaga størst

Av de ulike destinasjonene er det Malaga og Alicante som peker seg ut som størst blant søk på utenlandsreiser fredag 17. juli, på henholdsvis femte- og andreplass. Ser man uka over ett tar London en tredjeplass. Øverst troner Oslo, og på fjerdeplass finner vi vestlandsbyen Bergen. Interessen for innenlandsreiser har altså ikke på noen måte falt bort, men uken før toppet fem norske byer listen.

Terje Berge, kommersiell direktør for reise hos Finn. Foto: Trond Solberg

Her er destinasjonene de ble søkt mest etter den siste uken:

Oslo Alicante London Bergen Malaga Amsterdam Trondheim Athen Stavanger Nice Gdansk Gran Canaria Paris Kreta

Dette er imidlertid kun søketallene; den største endringen ser vi ifølge Berge i Finn på hvor bookingene går:

ALICANTE: Det har hittil vært tomme strandsenger; det ser ut til å endre seg nå. Foto: Lech Klaudia

– Frem til forrige fredag har nesten alle bookinger på Finn reise vært innenriks, men etter at de siste reiserådene ble presentert endret listene seg meget raskt. Nå ligger andelen på omtrent 50/50 utland og innenriks om vi kun ser på bookinger.

Han trekker også frem at den enorme veksten i søk etter feriehus fortsettter, og at Finn har firedoblet trafikken på slike siden mars. Juli har også unormalt høye priser og meget stor etterspørsel, samt at nær sagt alt er utsolgt. Skal du bestille ferie nå er det stort sett kun noen få muligheter i august.

Skal du i tillegg skaffe deg et feriehus eller en hytte ved sjøen må du være enda raskere på labben, for det er her interessen er desidert størst. Mange utleiere melder også om doblet pris fra fjoråret, så forbered deg på å punge ut om du skal ha ferie mot tampen av sommeren.

Obs: Finn.no er eid av Schibsted. Schibsted eier også VG. Enkelte ansatte i VG eier aksjer i Schibsted gjennom selskapets aksjespareprogram.

Publisert: 17.07.20 kl. 13:30

Les også

Mer om Ferie Reise

Fra andre aviser