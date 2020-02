FINE BAKKER: Vinteren har ikke smeltet bort i alpinanleggene som ligger høyt. Dette er et arkivbilde fra Hemsedal, men det er fint der nå også. Foto: Ola Matsson / Skistar

Alpinanleggene: Sjekk hvor det er snø og hvor det er stengt

I skianlegg høyt til fjells er vinteren på sitt vakreste. Samtidig sliter mange i lavlandet med snømangel. Se vår store snø-oversikt i Norske alpinanlegg her!

Til tross for en rekordvarm januarmåned mange steder i landet er det full vinter på fjellet. I slutten av forrige uke kom et etterlengtet snøfall som ga et bra påfyll i skianlegg i høyden. Men generalsekretær Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes landforening medgir at det har vært en krevende vinter for mange av deres medlemsbedrifter, særlig for mindre anlegg uten god nok snøproduksjon.

Likevel er det fullt mulig å finne skikkelig «winter-wonderland» i Norge nå. Enkelte steder er det godt over en meter snø i terrenget.

Her er status i landets 15 største alpinanlegg. Og i noen av de mindre, som sliter:

TRYSIL: Bilde tatt denne uken. Alle bakker og heiser er åpne. Foto: Ola Matsson / Trysil

Trysil

I landets største alpinanlegg går 31 av 31 heiser, og 68 av 68 bakker er åpne.

– Fjellet er kledd i hvitt og folk storkoser seg i bakken. Den siste uken har vi fått solide påfyll av nysnø, og snødybden ved tregrensen er nå hele 126 centimeter i terrenget, sier markedssjef Turid Backe-Viken.

Fredag 7. februar er det duket for urpremiere på filmen Fjolls til Fjells som ble spilt inn i Trysil sist vinter. Filmen skal vises utendørs, på Knettsetra, som for anledningen er omgjort til SKIno. Mer om Trysil her.

HEMSEDAL: Dette var sist helg. Foto: Skistar

Hemsedal

I dag går 20 av 21 heiser åpne og alle bakker er åpne. Ifølge markedsansvarlig Anne Lise Dokken skal alt være åpent til vinterferien.

Onsdag ble det målt 108 centimeter snø på toppen, og det er ventet mer de neste dagene. Alle fire parker, barneområdet og skicrossarena er åpne. Mer om Hemsedal her.

HAFJELL: Alle bakker og heiser er åpne. Bilde tatt onsdag. Foto: Alpinco

Hafjell

Hafjell – i likhet med Kvitfjell – melder om eventyrlige vinterforhold. Onsdag ble det målt 85 centimeter snø i terrenget på toppen av skianlegget.

– Mye naturlig snø før jul og god kapasitet på snøproduksjonen gjør at snødybde og åpne løyper og heiser er som normalt, sier markedssjef i Alpinco, Veslemøy Eineteig Wedum til VG.

På Fnugg.no melder Hafjell at 17 av 19 heiser går, og at 27 av 29 nedfarter er åpne. Mer om Hafjell her.

OSLO VINTERPARK: Dette bildet ble tatt på morgenskikjøring for et år siden. Men og i år er det morgenski hver onsdag fra klokken 07.00. Foto: Mona Langset / VG

Oslo Vinterpark

– Bare 20 minutters kjøring fra Oslo sentrum har vi full vinterstemning og en snødybde på 50 centimeter, sier daglig leder Espen Bengston i en pressemelding.

Oslo Vinterparks egne nettside forteller at to korte bakker, Sørsvingen og Heiskneika er stengt, ellers er det full drift og snø over hele anlegget. Mer om Oslo vinterpark her.

Les også: Ski før soloppgang

SkiGeilo

På Geilo går skibussene i skytteltrafikk mellom dalsidene. Vil du komme deg rundt hele anlegget på ski, kan du bli med på guidet tur på lørdager. Torsdag denne uken ble det målt 70 centimeter snø i terrenget på toppen. På Fnugg.no melder SkiGeilo at 20 av 22 heiser er åpne, og 37 av 45 bakker.

I November ble Geilo kåret til Norges beste skiresort i World Ski Awards. Mer om SkiGeilo her.

NOREFJELL: Morgensol over skyene tidligere denne uken. Foto: Vebjørn Ørpen / Norefjell

Norefjell Skisenter

Kun halvannen times kjøring fra Oslo ligger Norefjell med litt over en meter snø på toppen av skisenteret nå. I vinterferien er det fullt aktivitetsprogram der, og det går skibuss hver dag fra Oslo.

På Fnugg.no forteller Norefjell Skisenter at alle heisene går, og at 25 av 30 nedfarter åpne. Mer om Norefjell her.

KVITFJELL: Her er det en meter snø i terrenget nå. Foto: Alpinco

Kvitfjell Alpinanlegg

Denne uken er det målt 100 centimeter snø i terrenget på toppen. Her er det ingen ting som minner om at det har vært en varm januarmåned.

– Vi har like mye snø som vi pleier på denne tiden av året. Vi fikk en del ekstra sist uke, så nå er det en del pudderkjøring, sier markedssjef i Alpinco, Veslemøy Eineteig Wedum.

14 av 14 heiser går, og 32 av 33 bakker er åpne. Den røde løypa Skiveien er den eneste som er stengt i dag, ifølge Fnugg.no. Mer om Kvitfjell her.

Oppdal skisenter

På Oppdal har det kommet mye snø de siste dagene, og på skisenterets nettside står det at det er drømmeforhold i løypene. Men det er et skår i gleden at vinden på toppene fører til at noen heiser må holde stengt. Hovdenexpressen har vært stengt de siste dagene på grunn av vinden. Mer om Oppdal her.

HOVDEN: Bildet er tatt denne uken. Foto: Hovden.

Hovden Alpinsenter

Fra Sørlandets største alpinsenter meldes det om god stemning fordi det har vært kuldegrader de siste dagene, og en meter snø i terrenget på toppen. Sterk vind gjorde at Hovden Expressen og Breive Expressen var stengt tidligere i uken, men nå er de i gang igjen. På Fnugg.no skriver Hovden likevel torsdag at det er variable forhold i bakkene og 10 av de 33 nedfartene er stengt. Syv av åtte heiser er åpne. Hovdenut-trekket er stengt. Mer om Hovden Alpinsenter her.

Myrkdalen Fjellheiser

I Vestlandets største skisenter drukner de nesten i snø. Denne uken er det målt 230 centimeter i terrenget på toppen! Den siste uken har det kommet 33 centimeter nysnø, og det er meldt mer til helgen. Dagli leder Kaia Finne forteller at det er fantastiske forhold, og at parken er shapet og klar for vinterferiegjestene.

På Fnugg.no melder Myrkdalen av syv av ni heiser går og at 21 av 22 bakker er åpne. Det er den svarte løypa Leinevegen som er stengt. Mer om Myrkdalen her.

Les også: New York Times velger Vestlandet

Kongsberg Skisenter

På Kongsberg skisenters hjemmeside forteller de om 60 centimeter snø både i toppen og bunnen av bakken. Alle de fem heisene går, og 10 av 13 nedfarter er åpne. Mer om Kongsberg her.

RAULAND: Nå er det winter-wonderland her. Bildet er tatt denne uken. Foto: Rauland

Rauland

Fra Telemarks største skidestinasjon meldes det om strålende vinterforhold. Torsdag ble det målt 85 centimeter snø på toppen av skianlegget.

16 av 18 heiser og 48 av 50 nedfarter er åpne, ifølge Fnugg.no. Det som er stengt, er Hotellheisen og Heimvegliheisen med tilhørende løyper. Mer om Rauland her.

Gausta Skisenter

Ved foten av Gaustatoppen har det snødd en god del de siste dagene, og mer er meldt til helgen. Torsdag ble det målt 90 centimeter i terrenget på toppen.

For tiden er 10 av 13 heiser åpne, og 19 av 35 bakker, ifølge Fnugg.no. Mer om Gausta skisenter her.

Voss Resort Fjellheisar

Her frakter den nye gondolbanen skiturister fra Voss stasjon opp til Hangurstoppen (820 moh.) på under ni minutter. På toppen er det målt 165 centimeter snø i terrenget nå. Bare i løpet av den siste uken har det kommet 34 centimeter. I tillegg er snøproduksjonen i Bavalen avsluttet, så Ekspressen har åpnet igjen.

På Fnugg.no melder Voss resort at syv av 11 heiser går, og at 19 av 24 nedfarter er åpne. Mer om Voss resort her.

Sirdal Skisenter

Selv om det er kuldegrader i Sirdal nå, og det har kommet en del nysnø de siste dagene, har Sørvestlandets største skianlegg lidd under den milde vinteren. For tiden er to av 11 heiser er åpne, det er Dobbelttrekket 1 og barnebåndet Ålsheia. Fire av de 23 nedfartene er åpne, ifølge Fnugg.no: Huldreheimen (grønn), Røsen (rød), Snøftesvingen (blå) og Dalen (blå). Mer om Sirdal her.

BEITOSTØLEN: Er har de yngste skiløperne fått en ny skicrossløype. Foto: Beitostølen

Beitostølen Skiheiser

Her ble det målt 85 centimeter snø på toppen torsdag.

De to svarte løypene i Raudalen er stengt på grunn av sterk vind. Alle de syv heisene og 17 nedfartene på Beitostølen-siden er åpne.

Daglig leder Atle Hove forteller at den nye funparken og barneskicrossløypa på Beitostølen er blitt svært godt mottatt. Mer om Beitostølen her.

Her er hele eller deler av anlegget stengt:

Mens store skianlegg som ligger høyt og har gode snøproduksjonsanlegg forbereder seg til storinnrykk i vinterferien nå, har flere mindre skianlegg måttet stenge, eller ikke kunnet åpne i det hele tatt i vinter. Noen kjører også med redusert kapasitet. Dette er status på noen av dem:

Østlandet

Solveiglia i Flateby er stengt. Det samme gjelder Leirskallen i Oslo, Marikollen Skisenter i Rælingen, Middagsåsen Skisenter i Våler Østfold, Høgås Alpinsenter i Vestfold, og Heggedalparken i Heggedal

I Oslo Skisenter går to av fire heiser, og to av fem bakker er åpne. Grefsenkleiva er stengt. I Østfolds største alpinanlegg, Kjerringåsen går en av tre heiser, mens en av fem nedfarter – Mellombakken – er åpen.

Nord-Norge

Glomfjord Alpinsenter i Meløy og Ankenes Alpinanlegg utenfor Narvik er stengt.

Sør-Vestlandet

Vanligvis er er det store snømengder i dennelandsdelen, og i Røldal setter de stadig nye snørekorder. Men nå har flere av skianleggene her stengt.

Det gjelder blant andre Aktiven Skiheis i Norheimsund, Bjørnestad Skisenter i Sirdal, Gullingen skisenter i Ryfulkeheiane, og Furedal Alpin på KvamskogeI.

I Jølster skisenter er to av seks nedfarter åpne i helgene og tre kvelder i uken. I Sauda skisenter er fire av syv heiser og fire av 12 nedfarter åpne seks dager i uken.

Sørlandet

Flere av skisentrene på Sørlandet sliter. I landsdelens største skianlegg, Hovden, er 10 nedfarter stengt, og det meldes om variable forhold på det som er åpent.

Stavtjørn Alpinsenter utenfor Stavanger melder om for lite snø til å åpne ennå, men snøproduksjone er i gang. Eikerapen Alpinsenter i Åseral melder også om for lite snø til å kunne åpne. I Knaben Alpinsenter i Kvinesdal har det vært en usedvanlig mild vinter, og ikke nok snø til å åpne. Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter er også stengt.

Midt-Norge

Børgefjellsenteret er stengt. Torsbustaden Alpinsenter i Skogn meldte at de måtte stenge igjen i desember.

Tusten Skiheiser utenfor Molde melder på Fnugg.no at Tallerkenheisen og barnebakken er det eneste som er åpnet. Det vil at tre av fire heiser og ni av ti bakker er stengt.

Nord-Vestlandet

Volda skisenter er stengt og venter på snø. Breimsbygda skisenter i Sogn og Fjordane melder at snøen dessverre er litt forsinket i år. Ørsta Skisenter og Stryn Vinterski er også stengt.

Harpefossen Skisenter er det største i regionen, men nå er bare en av syv heiser og to av 13 nedfarter åpne. Det er Kjenndalsheisen som er åpen. På Strandafjellet er tre av syv heiser og seks av 18 nedfarter åpne. Gondolen er stengt på grunn av regnet det siste døgnet.

Opplysningene om anleggene har vi funnet på Fnugg.no og anleggenes egne nettsider. Saken oppdateres dersom vi får melding om feil.

Publisert: 06.02.20

