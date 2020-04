STORE ØDELEGGELSER: Her et nedbrent forlatt hus. Foto: YAROSLAV YEMELIANENKO / EPA

Flere turistattraksjoner tatt av Tsjernobyl-branner

Omtrent en tredel av turistattraksjonene i Tsjernobyl gikk tapt av de massive skogbrannene som har herjet i området siden 4. april.

Nå nettopp

– Vi mistet en tredjedel om man snakker kvantitet, men de er ikke de mest sentralene for Tsjernobyl om man tenker kvalitet, sier Serhiy Myrnyi hos turoperatøren Chernobyl Tours til Forbes.

Brannene startet 4. april, og var lenge ut av kontroll. Et kraftig regnvær 14. april sørget likevel for at brannvesenet fikk kontroll.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

les også Turister på stråletur til Tsjernobyl

Blant annet skal det ikoniske kontrollrommet ved reaktor fire ved atomkraftverket, selve atomkraftverket og den forlatte byen Pripyat ha kommet fra brannene uten skader, skriver Forbes.

– Likevel får skadene hjertet mitt til å blø, sier Myrnyi.







URØRT: Det ikoniske kontrollrommet ble ikke berørt av skogbrannene som herjet i Tsjernobyl.

Blant turistattraksjonene som nå er jevnet med jorden er flere forlatte småbyer innenfor «30-kilometer-sonen». Det er ikke lov til å bo nærmere enn 30 kilometer unna atomkraftverket – derav navnet 30-kilometer-sonen.

– Disse landsbyene var selvsagt forlatte, men de har overlevd så lenge likevel, inntil nå, fortsetter Myrnyi.

Les også: Tsjernobyl 30 år etter: «Sovjetparadis» ble radioaktiv spøkelsesby

Han mener det største tapet er den tidligere sovjetiske ungdomsleiren Izumrudnoe – en samling trehus i skogen hvor de som først ble sendt for å rydde opp i ødeleggelsene etter katastrofen i 1986 bodde.

Før regnet bremset brannene var den kun få kilometer unna atomkraftverket.

– Vi har jobbet i hele natt og gravd grøfter til å bremse brannen rundt anlegget for å beskytte det fra flammene, sa Kateryna Pavlova i de ukrainske myndighetene mandag ifølge BBC.

Myndighetene mistenker at brannene er startet av mennesker, og to personer er pågrepet siktet for brannstiftelse.

«Med god hjelp fra regnet har brannmannskapene hindret spredning til både kraftverket og de militære områdene. De trenger riktignok noen dager til for å få slukket brannene helt», heter det i en uttalelse fra president Volodymyr Zelenskyjs kontor.

Se video fra brannene som herjet:

I 2019 besøkte 124.000 turister Tsjernobyl, en oppgang fra 70.000 i 2018. Den økende interessen for området skyldes i stor grad HBOs suksesserie om tragedien.

Det er 34 år siden en av fire reaktorer i kjernekraftverket i Tsjernobyl eksploderte. Eksplosjonen var så kraftig at reaktortaket ble blåst av.

les også Tsjernobyl 30 år etter: – Det var som et lite jordskjelv

I tiden som fulgte ble store områder i nærheten forgiftet av livsfarlige radioaktive stoffer. Norge var det landet utenom Sovjetunionen som mottok mest radioaktivt nedfall etter ulykken på grunn av vind- og værforhold.

Fortsatt er det umulig å si hvor store skader atomulykken forårsaket. Det offisielle tallet på døde fra ukrainske myndigheter er 32 som akutt følge av radioaktiv stråling, mens Verdens helseorganisasjon opererer med 56, men senvirkningene er mange og alvorlige, og anslagene på dødsfall som kan kobles til radioaktivitet fra Tsjernobyl-anlegget strekker seg opp mot flere hundre tusen.

Publisert: 16.04.20 kl. 05:15

Les også

Mer om Tsjernobyl Branner Reise

Fra andre aviser