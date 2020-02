PÅ EVENTYR: Hanna, Erik og hunden Sonja reiser på ubestemt tid. Her er de på stranden i Caleta de Vélez i Spania. Foto: Privat

Paret solgte alt for å reise rundt i Europa i bobil

Hanna (33) og Erik Stengård (32) forlot både jobb og nyrenovert hus for å reise rundt i Europa.

Nå nettopp

I et hus på 240 kvadratmeter i Jönköping i Sverige bodde ekteparet Hanna og Erik Stengård. Paret var midt i karrieren og akkurat blitt ferdig med å pusse opp huset da de bestemte seg for å bytte ut alt med en bobil på 12 kvadratmeter.

– Vi fikk ikke tid til alt det morsomme i livet, sier Hanna.

Da paret hadde kontaktet en megler for å selge huset, fant Hanna en gammel van fra 1982.

– Det var et skikkelig vrak – rustent, gammel skrot. Men jeg ble skikkelig forelsket og kjente med en gang at det her var bilen vi skulle reise rundt i.

Nå har paret reist i to måneder sammen med hunden Sonja. Planen er å være borte i ti måneder til.

I bobilen på 12 kvadratmeter har de blant annet seng, dusj, spisebord og ovn. Her har de parkert på Solkysten i Spania. Foto: Privat

Ville kjenne seg frie

Hanne og Erik følger ikke de typiske turistrutene. Ofte sitter de med Google Maps og leter fram til steder de vil besøke. Det var akkurat dette de var ute etter: Friheten til å ta reisen som den kommer.

– Når vi har vært på ferie tidligere har vi alltid hatt den stressende følelsen av at vi skal tilbake til noe. Vi ville teste hvordan det føltes å virkelig forlate alt og kjenne oss frie, sier Hanna.

BOBILEN I SOLNEDGANG: En natt parkerte paret på en strand sør for Barcelona. Foto: Privat

Nå befinner paret seg nord i Spania, et område de synes er undervurdert. Reisen fra Sverige har hittil gått gjennom Tyskland, Frankrike, Spania og Portugal. En favoritt var å stå på ski i Alpene. En annen var Sevilla i Spania.

– Sevilla er det beste stedet vi har besøkt. Det finnes så mye å se og er kjempekoselig, sier hun.











FJELLTUR: Erik nasjonalparken Canon de Sil i Spania.

Pusset opp bobilen i tre måneder

På tross av at parets bobil kun er 12 kvadratmater har de plass til seng, dusj, spisebord og ovn. Men å gjøre bobilen klar for avreise var ikke en enkel affære. Hanna og Erik sto for renoveringen helt selv.

– Det var en skikkelig prøvelse kan man si. Vi har alltid likt å bygge og fikse, men en bobil er annerledes. Det er mye som må fungere.









FØR RENOVERING: Slik så vanen fra 1982 ut før de pusset den opp.

Totalt tok renoveringen tre måneder, og 15. desember var det meste klart. Nå trives paret bra i hjemmet sitt på 12 kvadratmeter.

– Før var vi urolige. Kommer det til å kjennes for trangt? Kommer vi til å bli lei av hverandre? Men nå føler vi en slags fred og begynner virkelig å trives med å bo sånn her. Og vi har ikke blitt lei av hverandre – vi er bestevenner.

Hanna og Erik, som deler glimt av reisen sin på Instagram, planlegger å reise videre mot Østerrike og Slovakia etter Spania. I sommer vil de ta turen til Nord-Norge. Så tar de det som det kommer – kanskje reiser de lenger enn et år, og kanskje reiser de hjem for å starte sin egen bedrift.

– Vi har alltid hatt mange drømmer, sier Hanna.

UTSIKT: Erik i Sagres i Portugal. Paret forteller at det var utfordrende å reise med hunden i Portugal. Foto: Privat

Publisert: 16.02.20 kl. 09:57

