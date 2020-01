VAKKERT: Plaka-distriktet i Athen byr på mange flotte bygninger. Foto: Poike / iStockphoto

Helgeturer i vår: Syv steder å besøke

Våren er en perfekt tid på året for å oppdage en ny europeisk by. Det er ofte litt varmere enn i nord, men ikke så varmt at du ikke orker alle severdighetene. Her er syv byer hvor du kan reise på helgetur til våren.

1. Berlin, Tyskland

Mars er fortsatt en ganske kald måned i Berlin, men orker du å vente til april eller mai så er det behagelige 12 til 18 grader på dagen – perfekt for å ta en pause på en uteservering i solen og nyte kald drikke. Ekstra koselig er det i bohemske Kreuzberg, der hipstere samles på områdets barer og kafeer. Området er også perfekt for dem som vil ha god hurtigmat, som for eksempel en döner kebab eller en pizzabit. Men du må ikke gå glipp av alle severdighetene som finnes i Berlin, som den historiske Berlinmuren, besøke fine Brandenburger Tor eller beundre utsikten fra TV-tårnet, eller Fernsehturm som det heter på tysk.

SLAPP AV I SOLEN: Området Kreuzberg i Berlin er både trendy og koselig. Foto: iStock Editorial

2. Athen, Hellas

Med temperaturer opp mot 16 grader allerede i mars, og nærmere 24 i mai, passer Athen perfekt for en vårreise. Ta deg en tur til Akropolis uten å måte behøve å ta stilling til alle turistene som drar dit om sommeren, spis tzatziki eller saganaki i det historiske kvartalet Plaka eller reis til byen høyeste berg Lykabettos for å nyte utsikten. Reisen blir ekstra sommerlig hvis du drar til sjøen ved Vouligmeni. Havet er fortsatt kaldt om våren, men i sjøen er det 20 grader i vannet året rundt.

VAKKERT: Plaka er et nydelig område rett ved historiske Akropolis. Foto: Poike / iStockphoto

3. Dublin, Irland

Den irske hovedstaden er litt kjøligere, så vil du ha en pause fra den norske våren, er kanskje ikke dette noe for deg. Temperaturene ligger mellom 9 og 14 grader i mars, april og mai, men vil du rømme fra kulden finnes det mange puber du kan varme deg i, med fish and chips, en Guinness og livemusikk. Det er først og fremst i Temple Bar, som er et område og ikke en bar, festlighetene holder hus. Howth er også verdt et besøk, hvor du kan vandre med utsikt over dramatiske klipper og hav. Også parken St. Stevens green er veldig flott, spesielt når det begynner å blomstre senere på våren.

BARDISTRIKT: Temple Bar er et område med mange puber og andre festligheter. Foto: gianliguori / iStock Editorial

4. Zadar, Kroatia

Den kroatiske byen har en koselig bykjerne, hvor besøkende kan titte på kirker og andre severdigheter. Men Zadar er også perfekt utgangspunkt for utflukter til andre regioner. En spektakulær plass å besøke er Plitvice, en nasjonalpark med 16 innsjøer og flere vannfall. Med temperaturer fra 14 til 21 grader går det like bra å dra på utflukter, som å sitte på et torg i solen eller rusle blant byens gamle bygninger.

WOW: Nasjonalparken Plitvice ligger ikke langt unna Zadar. Foto: nikpal / iStockphoto

5. Milano, Italia

Den italienske motehovedstaden har et fantastisk vårvær mellom 15 og 25 grader. På sommeren er det skikkelig varmt, så et vårbesøk er å foretrekke hvis du ikke vil smelte bort. Du kan for eksempel besøke det koselige området Navigli, der kanalene møtes med koselige uteserveringer som turistene sitter ved og spiser pizza og drikker Aperol Spritz. Også katedralen Duomo er verdt et besøk, i likhet med operaen La Scala.

SENE KVELDER: Navigli-området i Milano er perfekt for middag eller en drink. Foto: repistu / iStockphoto

6. Lisboa, Portugal

Temperaturen er rundt 15 til 20 grader, men den kan stige enda høyere hvis du har flaks. Kanskje er temperaturene så svale at du orker å gå opp alle bakkene i Lisboa, men hvis ikke finnes det baner og trikk du kan reise rundt i. Om du blir lei av å vandre rundt og titte på alle bygningene, så kan du besøke den gamle borgen Castelo de São Jorge som ligger på en av Lisboas åser, eller besøke markedet Feira de Ladra for å lete etter loppisskatter.

FARGERIKT: Lisboa er en koselig by med fargerike bygninger, koselige smug og mange bakker. Foto: SeanPavonePhoto / iStockphoto

7. Madrid, Spania

Med temperaturer på 15 til 22 grader passer våren perfekt for et besøk i den spanske hovedstaden. Det er mye å finne på: Rusle rundt i parken El Retiro, spise brunsj eller ta en drink i koselige Malasaña, beundre utsikten fra takbaren Circulo de Bellas Artes eller se på severdighetene Catedral de la Almudena eller Palacio Real de Madrid, det spanske kongehusets offisielle residens. Er du i byen på en søndag, må du passe på å ta turen til El Rastro, byen største loppemarked.

FANTASTISK PARK: Parken El Retiro er perfekt for en gåtur i vårsolen. Foto: Page Light Studios / iStock Editorial

Publisert: 13.01.20 kl. 08:56

