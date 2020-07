UNDER INNSPILLING: For øyeblikket er Odin Waage i Bø for innspilling av den etterlengtede andre sesongen av «Rådebank». Her er han i kostyme som rollefiguren Glenn-Tore. Foto: Maria Rud Halvorsen/VG

Min sommerby – Odin Waages Hamar

Den «Rådebank»-aktuelle hamarsingen Odin Waage forteller om sine flaueste og fineste sommerminner fra byen han vokste opp i.

Nå nettopp

– Hamar er hjembyen min. Det var der jeg gikk på skole, fikk mine første kompiser og mitt første kyss, forteller Odin Waage til VG Reise i en mail.

Vi kunne dessverre ikke møte Waage i Hamar. Akkurat nå er han nemlig i Bø i Telemark og spiller inn andre sesong av braksuksessen «Rådebank».

Den snart 25 år gamle skuespilleren hadde sin spillefilmdebut som 13-åring i filmen «Sammen», der han spilte på lag med Evy Kasseth Røsten og Fridtjov Såheim. Siden har han spilt i en rekke serier og filmer. I den svært populære NRK serien «Rådebank», spiller han råneren GT som sliter med kjærlighetssorg.

I tillegg til å være skuespiller, driver Waage med musikk. Debutsingelen, «Silhouette», slapp han i april. Denne sommeren går hovedsakelig til å jobbe.

– I sommer er jeg for det meste i Bø, hvor jeg filmer andre sesong av «Rådebank». Vil ikke si at Bø er det verste stedet å være på sommerstid. Det er utrolig fint her, forteller han.

– I helgene blir det gjerne noen turer til Oslo, for å jobbe ut neste låt som skal ut i høst. Så i sommer blir det for det meste jobbing, men jeg trives godt med det!

Selv om han kanskje ikke får tid til å være i Hamar i sommer, forteller Waage om varme minner fra sommerbyen.

– Spesielt godt husker jeg sene sommerkvelder med fotball, bading og hvordan jeg snek meg ut om natten for å dra på fest.

JOBBESOMMER: Det blir mye jobb på Waage i sommer. Her er han på sett med medskuespillerne Maja Christiansen, Stian Thorbjørnsen og Sjur Vatne Brean i «Rådebank». Foto: Maria Rud Halvorsen, VG

Hvorfor er det fint å være i Hamar om sommeren?

– Hamar er helt nydelig om sommeren, med herlige bademuligheter og volleyballbaner. Det er også et godt kulturliv, som byr på akustiske konserter og dans som er lett å få øye på når du går gjennom byens gater. Det er godt å senke skuldrene sammen med familien, og når også gutta er hjemme for sommeren, kan jeg ikke tenke meg et bedre sted å være.

Hva er den fineste uteserveringen?

– Det må være i bakgården til Tante Gerdas kafé, hvor murveggene er dekorert med blomster. Her kan du sitte å nyte sommersolen og oppleve intimkonserter/og oppleve konserter fra en liten scene.

Hvor liker du best å bade?

– Stranden på Koigen, hvor det berømte stupetårnet står. Her er det også volleyballbaner, skatepark og grillplass. Koigen er helt perfekt om sommeren.

HENGE MED GUTTA: Waage forteller at noe av det beste med å være i Hamar om sommeren er å bade og være med venner. Her er han med barndomskompisene Morten Lillehaug (stående) og Håkon Tomter (sittende). Foto: Privat

Hvor tar du med en venn som ikke har vært i Hamar før?

– Det må bli Domkirkeodden, som er et utrolig fint sted. Her er det museum, gamle kirkeruiner, store gressletter og det er veldig fine bademuligheter der også.

Din beste matopplevelse om sommeren?

– Da må jeg nevne to steder, altså. San Marino Hamar, hvor de har den beste kebabpizzaen med pommes frites, også kjent som Norges Pizza. Den er sykt digg! Så har du Cafe Gravdahl, hvor jeg husker jeg ofte dro med mor da jeg var liten. De har en fruktkake der som har satt dype spor.

Den beste kulturopplevelsen?

– Det første jeg tenker på er Hamar Kino. Jeg elsker kino og har ikke tall på hvor mange ganger jeg har sett film der. Nå har de også pusset opp og fått inn en ny sal som er helt gull. Så må jeg selvsagt ikke glemme konsertene nede på Tjuvholmen da, ved vannet. Det er utrolig kos!

fullskjerm neste KOIGEN: Ifølge Odin Waage, er Koigen det beste stedet å badet. Det er også her det kjente stupetårnet befinner seg.

Ditt uforglemmelige sommerminne i byen?

– De er det mange av. Men ett av dem, som virkelig portretterer mitt drømmeliv, er å stå opp tidlig, drikke kaffe og spille gitar i soloppgangen. Så dra ned på stranden med gutta, spille fotballtennis og bade hele dagen. Det er alt jeg trenger.

Vent, hva er fotballtennis?

Haha, godt spørsmål. Det er fotball med nullsprett. Vi spiller volleyball med fotballregler – altså ikke bruke hendene, bare.

Ditt flaueste sommerminne fra Hamar?

Det må nesten bli da jeg jobbet på restauranten Volume i Hamar, da jeg gikk på videregående. Første dagen min som servitør sølte jeg en mugge med isvann over en mor og datter. Det var så sykt flaut at jeg vet ikke hva. Haha!

Hvor finner man sommerflørten?

Sommerflørten kan man finne mange steder i Hamar. Men jeg tenker det er store sjanser for det under en fin solnedgang nede på Koigen, mens man kikker utover Mjøsa. Eller kanskje på dansegulvet på Gregers!

Fineste stedet å se solnedgangen?

Det er et sted på Jessnes, ved det gamle kalkbrenneriet. Bak der finner man en sti som til slutt ender opp på en fjellside med helt fantastisk utsikt. Det må rett og slett utnevnes til et av de fineste stedene å se en solnedgang i Hamar.

HJEMME: Når han kommer hjem til Hamar kan han senke skuldrene og tilbringe tid med familien. Her er han med mor, Torill Beate Nilsen, og lillebror, Ravn Loe. Foto: Privat

Publisert: 16.07.20 kl. 16:23

