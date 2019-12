TRYSIL: På dette hotellet skal familien Andersen Karlsen fra Råde feire hvit jul. Foto: Ola Matsson

Dropper julestria- feirer jul på hotell i Norge

Hvit jul med bugnende matbord, pyntet tre og julestemning uten å løfte en finger, frister. Familien Andersen Karlsen fra Råde er langt ifra den eneste som velger å feire jul på hotell.

Nå nettopp

De store fjelldestinasjonene merker økende interesse for julefeiring på hotell. Mange har nesten fullbooket på julaften i år.

Det er først og fremst barnefamilier og storfamilier med flere generasjoner som velger å feire jul sammen på hotell, ifølge bookingansvarlige i Trysil, Beitostølen og Geilo. Men også en god del voksne og pensjonistgrupper har booket julaften på hotell.

BEITOSTØLEN: I julen bugner buffébordene av tradisjonell julemat og lokal mat. Foto: DestinasjonsKirurgene

– Tilbudet om julefeiring på hotell har økt betydelig de siste årene. Mens mange tidligere valgte å stenge hotellet og åpne til nyttår, er det nå flere som holder oppe både i romjulen og på selve julaften. Dette gjelder både byhotell og hotell som ligger i tradisjonsrike vintersportsområder. Mange av de historiske hotellene har også åpent på julaften. Flere hoteller vi har vært i kontakt med melder faktisk om at de har vært utsolgt siden oktober, sier kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv, Merete Habberstad.

Et stort antall av hotellgjestene i julen er norske. På Beitostølen er det så mange som 90 til 95 prosent, ifølge PR-strateg Bjørn B Jacobsen. På Geilo har de også en del britiske gjester, mens Trysil har svenske, danske og britiske julegjester i tillegg til de norske.

Ifølge NHO reiseliv er det også en økende interesse fra utlendinger som kommer for å feire jul i Norge.

Gjentar hotellsuksessen

– Vi feiret jul på Radisson Trysil for to år siden, og det ga mersmak. I år har vi booket to rom på Mountain Resort fra den 23. til 26. desember, forteller Stian Karlsen fra Råde.

Han reiser til Trysil sammen med samboer Marita Hagen Andersen, foreldrene Tor og Marianne Karlsen og barna Chris (3) og Martine (1)

HOTELLJUL: Samboerne Stian Karlsen og Marita Hagen likte seg så godt på hotell i Trysil julen 2017 at de gjentar suksessen i år. Foto: Privat

Noe av høydepunktet for barna på hotellet for to år siden var da maskoten Valle delte ute gaver ved juletreet i resepsjonen på julaften.

– Foreldrene hadde levert gaver på forhånd, og så kom Valle – med julenissedrakt – og delte dem ut. Det ble mange gode snømannklemmer, forteller Stian Karlsen. Resten av gaveutdelingen tok familien på rommet etter middagen.

Les også: Trysil: Norges største skianlegg skal bli enda større







TRYSIL: TRYSIL: Maskoten valle trekker i julenissekostyme på julaften. Her i resepsjonen på Raddison Blu.

Rekordjul

På Radisson Blu ved Turistsenteret i Trysil er belegget på julaften i år foreløpig 90 prosent. På høyfjellshotellet Mountain Resort er leilighetene helt utsolgt, mens 79 prosent av hotellrommene er booket.

På Beitostølen går de mot rekordjul, ifølge direktør Atle Hovi i Beitostølen Resort.

– Jul- og nyttårsferie i høyfjellet har utviklet seg til å bli blant de mest populære ferieukene de siste årene. Stadig flere ønsker å komme til fiks ferdig dekket julebord i fjellet, og bare nyte julen med masse snø, skiturer, trivelig samvær og mye god mat.

BEITOSTØLEN: Hotellinngang med julestemning Foto: DestinasjonsKirurgene

På Geilo forteller markedsdirektør Tom Myrseth at både Vestlia og Bardøla nå har nærmest 100 prosent belegg fra den 23. til 26. desember.

– Det er mye mer enn på samme tidspunkt i fjor. Mange velger å gi en reise til fjellet i julegave og samle hele familien til en deilig og avslappende jule- og romjulsfeiring, sier Myrseth til VG reise.

En av tre nordmenn planlegger å gi hverandre opplevelser i julegave i år. Det viser en undersøkelse Kantar TNS har gjort på oppdrag for NHO Reisleiv.

Les også: Geilo kåret til Norges bese skisted

GEILO: Julestemning i restauranten på Vestlia Resort. Foto: Paul Lockhart

– Mer tid sammen

– Den største fordelen med jul på hotell er at vi kan leke i snøen, stå på ski, bade i bassenget, og komme til dekket bord. Vi bruker mer tid på å være sammen, og ikke på julestri, sier Stian Karlsen.

Nå gleder han seg til at både treåringen og ettåringen skal få prøve barneskiene med bindinger som skal festes på vanlige støvler, og til at han selv og samboer Marita får tatt seg noen raske turer i bakken mens besteforeldrene koser seg med barnebarna.

TRYSIL: Gjester står på ski i julenissedrakt på julaften. Foto: Ola Mattson

– Vi merker at folk er mer opptatt av å være aktive i ferier generelt og dette gjelder også i juleferien, sier salgs- og markedssjef for Skistar Trysil, Turid Backe-Viken. Og fortsetter:

– Da blir det å være aktiv på ski samtidig som man kan kose seg med familie og venner over god mat og drikke en perfekte ramme om julefeiringen. Utlendinger har lenge reist til norske fjell for å feire jul, nå er det også flere og flere nordmenn som oppdager samme mulighet.

GEILO: Kanefart er fast tilbud på mange fjelldestinasjoner. Her på Geilo. Foto: Paul Lockhart

De store fjelldestinasjonene melder om toppforhold i langrennsløyper og alpinbakker nå. I tillegg har de fullspekket program i julen med kanefart, julenissebesøk, julesang, julegudstjenester i lokale kirker, konserter, barnedisko, afterski, snøscooter, og mange aktiviteter for store og små.

BEITOSTØLEN: Alle som kommer i nissedrakt lørdag 14 desember får kjøre gratis i skianlegget, forteller daglig leder for alpinanleggene, Bjørnar Hovi, og Atle Hovi som er direktør for Beitostølen resort. Foto: DestinasjonsKirurgene

Publisert: 14.12.19 kl. 08:14

