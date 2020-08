VED IUNGSDALSHYTTA: Skarvheimen er et av flere barnevennlige fjellområder. Foto: Ingvild Bakke / DNT

Fine fjellturer med barn i ferien

Med barn på tur i fjellet gjelder det å velge riktig rute. Her er tips til 12 fjellområder som egner seg til fotturer for små og store barn i sommer.

Oppdatert 10. juni

2020 er året for å oppleve Norge, og fjellferie med familien er ofte en sikker vinner.

Vi har tidligere skrevet om fem fine familie-fjelltopper, som Lise Innerdal (58) og Otto Teksum Lund (63) tipser om i sin bok om barnevennlige toppturer. De foreslår blant annet Linnekleppen i Østfold (325 moh.) og Storhornet i Møre og Romsdal (497 moh.)

Trappeturer til toppen av fjell er også fint for barn. Såkalte sherpatrapper bygges stadig flere steder i landet. Har du tenkt deg til Helgelandskysten i sommer? Da kan du få tips om fire fine trappeturer her.

les også Ta med barna på stølsferie i Valdres

Hvis du planlegger å bo på en av DNTs hytter i sommer må du huske å booke oppholdet på forhånd. Til vanlig er det plassgaranti, men på grunn av coronasituasjonen, og fordi det skal være mulig å spore eventuell smitte, gjelder ikke regelen om at det er plass til alle som dukker opp om kvelden etter å ha gått dagens etappe i fjellet

Det er ikke umulig å gå fra hytte til hytte i år, men akkurat denne sommeren er det likevel mer hensiktsmessig å planlegge lengre opphold på ett sted.

– Du har sikkert tenkt tanken før når du har vært på ferie, at du skulle ha vært på samme sted over litt flere dager – det er jo så mye å oppleve! Og 2020 er året å gjøre nettopp det. Både av hensyn til smittespredning, og for å kunne virkelig oppleve noe annet enn det daglige kjaset og maset. Da kan du virkelig lande og kjenne på feriefølelsen, sier kommunikasjonsrådgiver i DNT, Ingvild Lundberg Bakke.

Råd for turer med ulike aldersgrupper finner du nederst i artikkelen.

fullskjerm neste FEMUNDSMARKA: Trolsk landskap, som skapt for fottur og fiske.

Barnevennlige stier i Femundsmarka

Femundsmarka er et av de mest spennende turområdene for barn, med trolsk urskog, utallige klatresteiner og klatretrær.

Blant Femundsmarkas mange multemyrer ligger den gamle fjellgården Svukuriset. Hytta er et godt utgangspunkt for turer i villmarksriket Femundsmarka nasjonalpark. Terrenget rundt Svukuriset er lett og variert og egner seg godt for barn. Barna finner også masse leker og spill på hytta, til inne- og utebruk. Rett utenfor huset er det en bekk du kan bade i og en koselig bålplass hvor det går an å grille pølser og steke pinnebrød.

Store Svuku (1416 moh.) er et spennende turmål for barn og voksne. En annen fin opplevelse er båttur med Fæmund II på det blanke «innlandshavet» Femunden, med utsikt til fjellene omkring.

Svukuriset er også en god start hvis du skal gå fra hytte til hytte i Femundsmarka.

les også Jul i juli på Savalen

LANGSUGA: Barnevennlig og enkelt. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

Ekspedisjon i Langsuga

Terrenget i Langsuga, også kjent som Hulderheimen, i Gausdal Vestfjell, er rolig og enkelt å ferdes i. Skal du ha base ett sted her, er Liomseter et fint sted å være i flere dager. Hytta ligger på en setervoll midt i Langsua, og egner seg som utgangspunkt for dagsturer og fisking. Vil du likevel gå fra hytte til hytte med barn i år, er dette området en fin start for unge fjellvandrere.

Litt større barn kan for eksempel starte turen ved Espedalen Fjellstue, gå videre til Storkvelvbu, Skriurusten, Haldorbu og Liomseter.

Les også: Fem ferietips utenfor allfarvei

IUNGSDALEN: Hytta i Skarvheimen ligger idyllisk til. FOTO: Ingvild Bakke / DNT

Seterdrift i Iungsdalen

I hjertet av Skarvheimen, midt mellom Jotunheimen og Hardangervidda, nord for Hallingskarvet, ligger den betjente Lungsdalshytta.

Her er det seterdrift, barnevennlig turterreng og badevann for de tøffeste. Alt ligger til rette for lange og innholdsrike dager langt fra storbylivet.

Kjør til Toviki. Derfra er et fire kilometer å gå på merket sti, eventuelt båttransport som kan avtales med vertskapet.

GAUSTATOPPEN: For den som vil ta den lette veien til topps, finnes en «hemmelig» bane inne i fjellet. Foto: Jørgen Thaule / VG

Til topps på Gaustatoppen

Gaustatoppen (1883 moh.) rager over Rjukan, og er av mange omtalt som Norges vakreste fjell. Toppen er lett tilgjengelig og enkel å bestige, men byr likevel på Sør-Norges videste utsikt.

Toppen er lettest å nå fra veien mellom Rjukan og Tuddal. Fra parkeringsplassen ved Stavsro tar det to til tre timer å gå opp. Like før toppen kommer du til Gaustatoppen Turisthytte, hvor det er servering og muligheter for å bestille overnatting.

Den aller enkleste veien til topps er likevel den tidligere topphemmelige banen på innsiden av fjellet. Gaustabanen åpner igjen den 26. juni 2020.

les også Gaustatoppen: NATO-banen som ble turistattraksjon

HARDANGERVIDDA: Ved Krækkja er det mulig å prøve fiskestangen like nedenfor hytta. Foto: Margrethe Assev / DNT

Barnevennlig på Hardangervidda

Nord på Hardangervidda er terrenget slakt og stiene enkle å traske i. Hyttene ligger ganske nær hverandre, og mange bekker og vann bryter opp turene.

En anbefalt rute starter på Fagerheim, og går videre til Krækkja. Her kan du bli i mange dager og utforske terrenget innover på Hardangervidda. Hytta ligger fint til ved vannet Storkrækkja med utsyn mot Hallingskarvet. Her er det et åpent og lyst landskap med følelse av vidde. Om du har større barn kan du gå videre mot hyttene Kjeldebu, Dyranut og Stigstuv. Husk å bestille overnattingene på forhånd. Du finner informasjon om hyttene på UT.no

RALLARVEGEN: Flott sykkeltur for litt større barn Foto: Sara Johannessen Meek / VG

Rallarvegen i Skarvheimen

Rallarvegen mellom Haugastøl og Myrdal eller Flåm er den mest populære sykkelturen i den norske fjellheimen. Den starter ved Haugastøl, går videre til Finse, Hallingskeid og til Myrdal eller Flåm. Hele turen fra Haugastøl til Flåm er 86 kilometer lang, men det er fullt mulig å sykle kortere etapper.

Vil du ta en lettere variant kan du for eksempel ta toget til Finse (1222 moh.), og avslutte turen på Myrdal (867 moh.) i alt 38 kilometer. Langs hele strekningen er det mange muligheter til å slå opp telt.

I år er hotellet og DNT-hytta på Finse stengt. Sykkelutleien på Finse er også stengt, men det går an å leie sykler fra Haugastøl og få dem utlevert på Finse.

les også Full rulle på Rallarvegen

RYFYLKEHEIANE: Passer for kombinert sykkel- og fottur. Foto: Kristina Natlandsmyr / DNT

Sykkel- og fottur i Ryfylkeheiane

I dette området passer det fint med en kombinert sykkel-, fot- og fisketur. Parker bilen ved Ådneram øverst i Sirdal og start med å sykle syv kilometer på anleggsveien i retning Svartevassdammen. Der låser dere syklene og går videre fem kilometer på T-merket sti til den store selvbetjente Taumevatnhytta, som passer godt for barnefamilier. Det er en badekulp rett nedenfor hytta, og en langgrunn strand. Det er en robåt som kan lånes der, og redningsvester i alle størrelser. Taumevatn er også et godt fiskevann. Hytta har fast tilsyn i skolens sommerferie.

fullskjerm neste GJEVILVASSHYTTA: Populær blant barnefamilier.

Sydenstemning i Trollheimen

Gjevilvasshytta er innfallsporten til Trollheimens eventyrverden, og ligger majestetisk til som en kongsgård i lia ovenfor Gjevilvatnet.

Hytta er et yndet tilholdssted for barnefamilier. En tur til den populære sandstranden Raudøra på en varm sommerdag gir nærmest «sydenfølelse» langt til fjells, og omgivelsene rundt Gjevilvasshytta byr på mange fine turopplevelser tilpasset barneføtter i et terreng med gamle setervoller, ku- og sauebjeller, fiskevann og båttur langs flotte fjell.

Om dere vil gå fra hytte til hytte er turen til Vassendsetra og videre over fjellet til Bårdsgarden en fin tur for større barn.

fullskjerm neste SYLAN: Badekulpene ved Nedalshytta

Barnas favoritt i Sylan

En godværsdag på Nedalshytta er garantert en suksess dersom du legger opp til en badetur langs Geitbekken ved Nordskardsfjellet. Oppover langs hele bekken finner du fantastiske sva som slett ikke er vanlige i trønderske fjell. Her ligger de fine badekulpene og rasteplassene på rekke.

Hvis det ikke blir badevær er det nok av andre turmuligheter i området, for eksempel til Nesjøen, som er et godt fiskevann. Her er det også mulig å leie båt for å lure den ofte så bitevillig røya.

VESTERÅLEN: Majestetsike landskap. Foto: Cecilie Hanssen / DNT

Tilgjengelig og barnevennlig i Vesterålen

Vesterålen er stedet for dem som ønsker spektakulær natur og flotte turopplevelser. Det er majestetiske fjell på alle kanter, og turmulighetene er mange. Fra Sortdal sentrum er det ikke lange veien til Turlagsstua, som ligger omtrent to kilometer fra parkeringsplassen ved Skibua. Like ved hytta er det en romslig gapahuk med bålpanne for utekos. Innendørs er det åtte tilgjengelige sengeplasser. (Mindre enn vanlig på grunn av coronasituasjonen.)

Det er fine turmuligheter med utgangspunkt fra hytta. Blant annet til Steiroheia (443 moh.) med mektig utsikt mot Vesterålens mest ikoniske fjell Møysalen. Turen kan legges videre til Bøblåheia (610 moh.) for utsikt mot havet og alpine fjell i Vesterålen.

GRIMSDALSHYTTA: Setra ligger vegg i vegg. Foto: Ingvild Bakke / DNT



Idylliske Grimsdalen

Grimsdalshytta befinner seg mellom Rondane og Dovre nasjonalparker, i den vakre seterdalen Grimsdalen. Hytta er både et ypperlig utgangspunkt og en populær mellomstasjon for turer av ulik vanskelighetsgrad.

Både barn og foreldre trives her. Terrenget er lettgått og egner seg bra for spennende dagstur. Ved siden av hytta finner du setra der hele familien kan være med på stell og mating av blant annet lam, høner, geiter og kaniner. Grimsdalen egner seg også godt for korte og lange sykkelturer.

les også Topptur til storslagne Slogen

GALDHØPIGGEN: Mange barn har klart å komme seg til topps her. Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Til toppen av Norge: Galdhøpiggen

Selv om fjellet er det høyeste i Norge (2469 moh.) er det ikke utilgjengelig for barn. Fra Spiterstulen eller Juvasshytta i Jotunheimen er det relativt greit å ta turen opp hvis man er i normalt god form. Fra Juvasshytta er det breføring over Styggebreen og opp til toppen. Retur samme vei, eller ned til Spiterstulen. Det er syv års aldersgrense for å gå med brefører over Styggebreen.

Gode råd for fjelltur i ulike aldre

0–5 år: De første leveårene kan du ta med deg barna på kortere turer i bæremeis, men sørg for at de også går litt selv. Etter hvert kan dere begynne med noen småturer ut fra en hytte eller i området der dere bor. En tur trenger ikke å være lang, men oppsøk gjerne steder der bilstøy ikke ødelegger for fuglesangen, og hvor det er flere trær enn hus.

6–8 år: I seks-syvårsalderen kan barn begynne å gå korte dagsetapper i lett terreng, med hyppige pauser og god niste. I tunge motbakker er en liten sjokoladebit som bensin på en tom tank.

9–12 år: Når barna er mellom ni og 12 år kan lengden på turene økes. En 12-åring kan i mange tilfeller gå like langt som voksne. Alt avhenger av hvilken fysikk barnet har, motivasjon og turglede. For å få med ungene er det lurt å planlegge turen sammen, se på kart og bilder og snakke om hva de kan oppleve.

Kilde: Turistforeningen

En versjon av denne reportasjen ble første gang publisert i 2010. Den er nå skrevet om og oppdatert til 2020-versjon.

Publisert: 19.07.10 kl. 10:06 Oppdatert: 10.06.20 kl. 14:51

