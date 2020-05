TAMME: Måkene kjenner «Ørnemannen» Ole Martin Dahle godt, og er ikke redde for båten hans. Foto: Wenche Dahle

Familieferie tett på dyr i Trøndelag

Barn i alle aldre elsker dyr, og i Trøndelag er det mange muligheter til å komme tett på.

Her kan du se havørn seile over båten og måker som spiser av hånden. Kose med myke lam og søte kaniner, stelle dyr eller våkne til ulvehyl.

Her har VG Reise samlet noen tips til hvordan familien kan få noen uforglemmelige dyreopplevelser i Trøndelag denne sommeren.

FLATANGER: Denne ørnen kan du møte på tur med «Ørnemannen»

Nærkontakt med havørn

Nord-Europas største rovfugl har et vingespenn på nærmere to og en halv meter. Utenfor Flatanger på Namdalskysten hekker rundt 20 slike par. Sjansen er stor for å få sett de majestetiske skapningene på nært hold hvis du blir med på tur med Ørnemannen Ole Matin Dahle. Han er bestevenn med ørnene, og arrangerer safarier for familier så vel som for naturfotografer fra hele verden. Ørnemannen er også portrettert i The New York Times.

KOMPIS: «Ørnemannen» Ole Martin Dahle er venner med både måker og havørn. Foto: Wenche Dahle

På turene er det ikke uvanlig at lekne niser hopper rundt den åpne båten eller at en måke kommer for å spise av hånden på dem som er om bord.

En kveldssafari for inntil seks personer koster rundt 5000 kroner. Det kan variere noe med lengde på turen og om familien overnatter i Norway Natures gjestehus (1500 per natt). I området er det også mulig å ri på hest, fiske sin egen middag og bli med en lakseprodusent ut i rib for å se hvordan havbruk fungerer.









NAMSSKOGAN: I familieparken komme du tett på rovdyrene, og kan overnatte like ved dem.

Sov blant bjørn, ulv og jerv

Namsskogan familiepark gjenåpner etter coronastengning i juni. For å gjøre besøket til en helt spesiell opplevelse, er det mulig å overnatte i rovdyrcampen inne i parken og finne ut hvordan livet arter seg der etter at de andre gjestene og ansatte har gått hjem. Tregammene har plass til inntil fem personer. Her sover du på reinsdyrskinn, og våkner kanskje til ulvehyl.

Enkle hytter med plass til inntil fem personer koster 1695 kroner per natt i sommerferien. Inngang i parken to dager kommer i tillegg; 399 for voksne og 375 for barn.

GÅRDSFERIE: Dagsbesøk eller bo på Setran gård. Foto: Setran gård

Gårdsferie

På Setran besøksgård kan du være med vertskapet på omvisning og kose med dyrene. Kanskje du må flytte litt på høna for å se om hun har lagt egg, eller får oppleve at grisene er eksperter på å løsne skolisser! Du kan også møte kaniner, sauer med lam, katter, hunder og islandshester. På grunn av coronasituasjonen er det innført nye rutiner i år: Alle slike besøk må forhåndsbestilles, og det er maks fem personer per gruppe. Priseksempler på omvisning er 600 for tre personer 800 for fem.

Men det er også mulig å bo på gården, i egen hytte eller feriehus. Priser fra 1680 kroner per døgn for fire personer. Alle som bor der kan være med på å stelle dyrene morgen og kveld og kose så mye du vil med alle dyrene.

MOSKUSSAFARI: Dovre er et av svært få steder i verden hvor det arrangerer moskussafari

Møt moskus på Dovre

Trøndelags fylkesgrensen i sør går rett over Dovrefjell. Her, i dette området holder rundt 200 moskuser til. Dette er et av svært få steder i verden hvor det går an å være med på moskussafari. Profesjonelle guider garanterer at det skal være ufarlig, selv om en flokk på 10–12 dyr står samlet bare 200 meter unna deg. Dyrene kan veie opp til 400 kilo og løpe i 60 kilometer i timen!

MOSKUSSAFARI: Dovre er et av svært få steder i verden hvor det arrangerer moskussafari Foto: Geir Olsen / VG

En guidet moskussafari kan ta rundt fem timer om sommeren. Vanligvis går man mellom syv og 15 kilometer. Safarien passer for alle som er vant til å gå tur. Med Oppdal safari koster det 500 kroner per person i sommerferien.

Det er flere Mosukssafari-arrangører på Dovrefjell. Oppdal Safari holder til på på Trøndelagssiden. På Nasjonaparkrikets nettside finner du flere på Innlandet-siden.

ELGSAFARI: Det er størst sjanse for å få øye på elgen i skumringen. Foto: Mona Langset / VG

Elgsafari på elsykkel

Fra Oppdal kan voksne og barn fra 12 år være med på elgsafari på elsykkel. Turene starter mellom klokken 19,30 og 22, avhengig av når solen går ned. Det er største sjanse for å se elg i skumringen. Elsykkelturen varer i to til tre timer i juni, juli og august, og koster 750 kroner per person med Oppdal Safari.

BEVERSAFARI: Arrangeres flere steder i landet, også i Trøndelag. Foto: Lars Erik Skrefsrud / VG

Beversafari

Bever kan du også møte i sitt rette element i Trøndelag. En beversafari tar tre til fire timer og koster 1000 kroner per person med Tundra Tours. Det er oppmøte ved Namsskogan Togstasjon, og guidene tar deg med til de hemmelige områdene hvor beverne holder til. Der tenner de bål, koker kaffe og snakker om hvordan dere skal oppføre dere for å ha størst mulig sjanse for å få øye på det sky dyret når dere padler ut på vannet med kano. Barn fra fem år kan være med.

HENGEKØYEPARK: Våkne med fuglene Foto: Cathrine Myhre/Visit Namdalen

Bo blant fuglene

Den som vil bo blant fuglene i trærne kan henge opp sin egen hengekøye i skog og mark. Eller–hvis man vil ha tilgang til en rekke andre fasiliteter i nærheten, henge den opp i hengekøyeparken til Fru L ved Gjestegården på øya Jøa ved Namdalskysten. Det er gratis å henge opp din egen hengekøye. Du kan også leie en for 100 kroner. Og gjerne benytte deg av kafeen, gjenbruksbutikken, boblebaren og den nye Eventyrskogen, et aktivitetsområde for barn fra tre til syv år.

HIMMELHØY: Hytte i tretoppene Foto: Ingeborg Fyrileiv Guldvik / Trio Media

Et annet alternativ er å sjekke inn i en tretopphytte med fugleliv rett utenfor vinduene. Det er tretopphytter tre steder i Trøndelag: På Inderøy, Soknedal og i Namdalen. Himmeløy ligger ved Breksilan gård i Namdalen. Der er det vann fra tank, tørrtoalett og overnattingsplasser til syv. PS- ta gjerne med bøkene «Gutta i trehuset» og ha høytlesning. En natt koster fra 2495. Fuglefrø er inkludert i prisen.

STOKKØYA: Sandstrand med strandbar og restaurant Foto: Øyvind Nordahl Næss / VG

Bade

Ingen sommerferie med barn uten bading. Stokkøya sjøsenter er det nærmeste du kommer Syden i Trøndelag, blant annet med en 400 meter lang finkornet sandstrand, strandbar- og restaurant og utleie av kajakk, SUP-brett og små seilbåter. Strandbaren og restauranten hører til Stokkøya strandhotell.

Her er det store utbyggingsplaner nå, blant annet med et badeanlegg som skal gjøre Stokkøya til en helårs badebygd.

Publisert: 12.05.20 kl. 09:49

