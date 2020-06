CORONASTENGT: Eiffeltårnet åpnet igjen torsdag, etter å ha vært stengt siden mars. I forgrunnen, varene til en gateselger som har slitt med salget under coronakrisen. Foto: François Mori / AP / NTB scanpix

Eiffeltårnet åpner igjen etter lengste stengetid siden krigen

Eiffeltårnet er igjen åpent etter å ha vært stengt i 104 dager siden coronautbruddet rammet Frankrike for fullt i mars.

For mindre enn 10 minutter siden

Tårnet, som ble byget til Verdensutstillingen i 1889, er blant Paris’ mest besøkte turistattraksjoner. Det har ikke vært stengt så lenge sammenhengende siden andre verdenskrig.

Det er varslet at det foreløpig kun er trappene som vil være tilgjengelige. Heisen er fortsatt stengt for å hindre smitte.

Toppetasjen vil fortsatt være stengt de første dagene, men operatøren har uttalt at den kan bli åpnet igjen i løpet av sommeren

Alle over 11 år må inntil videre bruke munnbind når de besøker Eiffeltårnet. Det er også satt ned merking på bakken for å sikre at folk holder avstand.

Tårnet har om lag 7 millioner besøkende hvert år, om lag tre firedeler av dem utenlandske turister.

Turistindustrien i Frankrike, som er et av verdens mest populære ferieland, har fått en tung smell som følge av coronaviruset. Hoteller, museer og kaféer og restauranter har også måttet holde stengt.

Louvre-museet er fortsatt stengt frem til 6. juli, mens Versailles åpnet igjen lørdag.

Besøkende ved Eiffeltårnet oppfordres til å kjøpe billetter via internett.

Publisert: 25.06.20 kl. 10:47

