Å sove i bilen gir deg friheten til å være spontan og uavhengig, samtidig som du har mulighet til å komme deg akkurat dit du vil, når du vil. Foto: Helene Myhre

Sove i bilen: gjør norgesferien enkel og billig

Den idylliske bilferien er en drøm for mange, men hvordan unngår man at realiseringen bare blir stress, knot og krangling? Fotograf og reise-influencer Helene Myhre har tipsene.

For mindre enn 10 minutter siden

Denne sommeren ble sommeren vi alle virkelig skulle få et spark i rumpa når det kom til å realisere alle våre norgesferie-drømmer.

Ferien kan fort bli dyr om man skal sove på hoteller og overnattingsplasser. I tillegg gjør man seg tidsmessig begrenset. Hvorfor ikke heller gjøre om bilen til et helt eget, mobilt hotellrom?

Overveldende og vanskelig?

Å sove i bilen kan by på en del frihet. Det gir mulighet til å la veien og spontaniteten bestemme. Men det er ikke bare, bare å gjøre noe nytt for første gang.

Spørsmål som: «Hvordan skal man egentlig gjøre det behagelig?», «trenger man ikke fryktelig mye utstyr?» og «hva har jeg egentlig lov til og ikke lov til?», kan gjøre at mange nøler. Det hele kan føles litt overveldende og uoverkommelig.

– Ikke vær redd for å gjøre feil, dette er erfaringer! sier fotograf og friluftsentusiast Helene Myhre i en e-post til VG Reise.

Bilferie kan fint kombineres med toppturer og vandring i fantastisk norsk natur. Les om hvordan du finner flotte turer i den flotte skogen vår.

KOMFORTABELT NOK: Du trenger ikke campingvan for å sove komfortabelt på bilferien. Helene Myhre og kjæresten legger ned baksetene og legger inn en tykk 90 cm madrass, for å skape soverom bak i den mellomstore personbilen deres. Foto: Helene Myhre

Billig og beleilig

For Myhre startet det med at hun flyttet hjemmefra og plutselig ble ansvarlig for sine egne ferier. Hun og kjæresten, som begge var glad i aktive ferier, begynte med bilferie fordi det var rimelig og beleilig.

– Vi flyttet hjemmefra rett etter videregående og hadde derfor ikke et veldig høyt budsjett generelt, så vi endte opp med enkle og rimelige løsninger som å sove i bilen, forklarer Myhre.

– Siden dette funket så fint og er komfortabelt nok har vi bare fortsatt med det. Det beste med det er å kunne våkne opp til en ny utsikt hver dag, legger hun til.

For flere tips til norgesferien, med blant annet pakkelister, les videre her: Norgesferie for første gang.

Myhre forklarer at de har testet å reise med campingvan, som er mer praktisk og komfortabelt, men at de vanligvis reiser i en Audi A4. Det er med andre ord ikke noe i veien med å reise i en medium stor personbil.

Hun og samboeren legger da ned baksetene og sover på en tykk, 90 cm bred madrass. Dette kan selvfølgelig kombineres med å sove i telt.

FRIHET: – Det beste er å våkne til en ny utsikt hver dag, sier Myhre.

Unngå disse feilene

– Vi har gjort mange småfeil og gjør fremdeles det, påpeker Myhre, men understreker at det er dette man lærer av.

Spesielt når det kommer til mat og matlaging er det en del feil man kan gjøre.

Her er noen feil å se opp for:

Å ikke ha nok og riktig utstyr til matlaging. Undersøk på nett. Du trenger kanskje litt mer enn du tror. (Psst: Lån så mye som mulig av folk. Da slipper du å kjøpe masse dyrt utstyr selv.)

Å oppbevare mat feil. I varmen eller i romtemperatur danner det seg fort bakterier. Det er lurt å ikke kjøpe for mer enn et par dager om gangen, og ikke ha for mye rester.

Matbutikker på småsteder stenger tidligere enn i de store byene. Vær tidlig ute på butikken, eller oppbevar noen tørrvarer som nødproviant.

For noen dager siden publiserte Myhre dette, hvor hun viser de ikke-så-glamorøse sidene av bilturer og at også erfarne reisende kan gjøre feil:

Tre tips til bilferiesuksess

I tillegg til å ikke være redd for å gjøre feil, har Myhre disse tre tipsene til deg som har lyst til å prøve deg på bilferie i sommer:

Være nysgjerrig langs veien. Ikke vær så opptatt av å komme fortest mulig frem et sted. Ta omveier og stopp innom de små stedene, slik finner du de skjulte perlene. Gjør bilen til et hyggelig sted å være. Du kommer til å tilbringe mye tid der, så det å holde det ryddig, rent og kanskje få inn en lyslenke eller to kan være lurt og fint. Les deg opp på allemannsretten og respekter alt og alle rundt deg.

Her kan du stoppe

Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, er enig i at bilferie gir stor frihet, og legger til at det er viktig å følge lokale regler og at man ikke er til sjenanse for andre.

Men hvor kan du egentlig stoppe for å sove? Ifølge Handagard kan du med bil og bobil i utgangspunktet stoppe og overnatte der du vil langs offentlig vei. Langs veier i utmarken gjelder allemannsretten. Her er NAFs råd:

Du kan parkere og overnatte så lenge du tar hensyn og ikke er til sjenanse.

Grunneier kan forby ferdsel og parkering langs private veier, så NAF råder til å se etter skilt så du er sikker på at du kan overnatte der.

Pass på å ikke plassere bilen for nært bebyggelse. Her gjelder samme regel som for telt, minst 150 meter.

Det er ikke lov til å kjøre ut i terrenget for å campe. Ta heller med telt i bilen og slå opp camp. Da er har du lov til å overnatte to netter på samme sted.

Publisert: 13.07.20 kl. 16:12

