SJARMERENDE: Gjennom byen går en koselig vannkanal, og de fargerike husene preger hver gate. Foto: carmengabriela / iStockphoto

Kåring: De beste stedene å besøke i Europa i 2020

Den franske byen Colmar topper listen over de mest trendy reisedestinasjonene i år.

Nå nettopp

Hvert år kårer organisasjonen European Best Destination (EBD) de beste reisedestinasjonene ved hjelp av deres brukere. EBD, som promoterer europeisk kultur og turisme, er en samleorganisasjon av over 300 turistkontorer i Europa.

EBD opplyser om at de nominer de byene i Europa som har hatt den største økningen når det kommer til interesse på internett og sosiale medier gjennom et analyseverktøy. Dermed får folk tre uker til å stemme over hvilken by de mener fortjener tittelen «European Best Destination 2020».

I år var det 600.000 mennesker fra rundt om i Europa stemte i konkurransen, og det var den franske byen Colmar som vant overlegent.

Grunnen skal være at byen er fin å besøke året rundt. På sommeren og høsten er områdets vingårder populære, om våren er den en rekke kulturelle arrangementer og om vinteren har de et magisk julemarked.

– Uansett om du ser etter en pause fra byen, en romantisk «get away», familie- eller strandferie, ute etter kulturelle opplevelser eller en mattur, alene eller med venner - vil du bli bortskjemt av utvalget, skriver EBD i sin begrunnelse.

JULEMARKED: Før jul er byen fylt med lys som lyser opp byen. Foto: KavalenkavaVolha / iStockphoto

Byen ligger i den nordlige regionen av landet, Alsace. Colmar er den byen i Frankrike med mest solskinn, med 300 soldager i året. Gjennom den sjarmerende går en rekke koselige vannkanaler, og den er fylt med tradisjonelle, fargerike trehus i bindverksstil.

Ifølge Forbes får byen som topper listen en skikkelig turistboom. Da Porto i Portugal ble kåret til Europas beste reisedestinasjon i 2017 fikk de en økning av turister på 17 prosent. Bordeaux i Frankrike stakk av med prisen i 2015 og fikk en turistøkning på 13 prosent, mens Zadar i 2016 økte med hele 25 prosent.

På andre plass på årets liste er Athen i Hellas som kan friste med både storby- og strandferie. På tredjeplass er Tbilisi, hovedstaden i Georgia, som er et eksotisk og annerledes reisemål.

TBILISI: Hovedstaden i Georiga kommer på tredjeplass på listen over årets mest trendy reisemål. Foto: Ozbalci / iStockphoto

Dette er er de beste reisedestinasjonene i 2020, ifølge EDB:

Colmar, Frankrike Athen, Hellas Tbilsi, Georgia Wien, Østerrike Cascais, Portugal Sibiu, Romania Namur, Belgia Rijeka, Kroatia Paris, Frankrike Bydgoszcz, Polen Roma, Italia Hévís, Ungarn Cork, Irland Rochefort, Frankrike Menorca, Spania

VG Reise oppfordrer til å følge med på Utenriksdepartementets råd om hvor man ikke bør reise i fare for smitte av coronaviruset. Her finner du UDs liste over land med reiseråd. Du kan også lese Folkehelseinstituttets råd og informasjon om coronaviruset.

Publisert: 27.02.20 kl. 12:58

