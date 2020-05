IDYLLISK: Nasjonalparken i Rondane. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Disse stedene anbefales til Norgesferien

Sykkelferie gjennom nasjonalparker eller roadtrip langs Nordvestlandet er noe av det som anbefales.

Oppdatert nå nettopp

– Norge er det fineste stedet om sommeren. Det er utrolig mangle flotte kriker og kroker i landet vårt, som nordmenn flest ikke har oppdaget, sier Christine Baglo entusiastisk.

Hun er redaktør for nettstedet Visit Norway.

På pressekonferansen torsdag slukket Erna Solberg det endelige håpet for sydenferie i sommer, men la inn en åpning om at grensene mellom landene i Norden kan åpnes allerede i juni.

– Med dagens kronekurs vil inngangsbilletten til Legoland i Danmark komme på 600 kroner, så da er det faktisk slett ikke så dyrt å feriere med familien i Norge i sommer i forhold, påpeker Baglo, og legger til at de norske fornøyelsesparkene får holde åpent i sommerferien.

Trekker frem Narvik

På sine hjemmesider anbefaler Visit Norway alt fra storbyene, til naturopplevelser i Troms og Finnmark, Lofoten, Geirangerfjorden og fjell og daler på østlandet.

– Hvordan vil du anbefale å legge opp en Norgesferie i sommer?

– Jeg vil slå et lite slag for baseferie. Da finner man et sted som man leier og har base, så utforsker man regionen man er i med dagsturer. Det er miljøvennlig, trygt med den smittesituasjonen vi er i, og man slipper å styre med pakking, svarer Baglo.

På spørsmål om en skjult perle hun kan anbefale, trekker hun frem områdene rundt Narvik.

– Det veldig kult å gå Norge på tvers langs de gamle rallarveiene. Ta Ofotbanen til Riksgrensen og gå 15 kilometer gjennom vakkert fjordlandskap og båt tilbake på Ofotfjorden fra Rombaksbotn, sier Baglo, og legger til at man også kan gå en kortere rute, fra Katterat stasjon.

Hun tipser også om at man også kan haike med en gondol til topps i midnattssolen på Narvikfjellet.

Sykle gjennom tre nasjonalparker

Torild Moland som er redaktør i Magasinet Reiselyst trekker frem en sykkeltur på Dovrefjell som alternativ til en aktiv ferie. Der kan man få med seg nasjonalparkene på Dovre, Dovrefjelll-Sundsfjell og Rondane.

– Det er masse man kan gjøre på veien. Moskussafari, kanotur, Folldalsgruvene og fantastisk nasjonalromantikk i Grimsdalen, en dal med bare setre, forteller hun.

Hun påpeker at det også er mulig å leie elsykler, og mener det er en tur som kan passe både for familier og voksne.

MEKTIG NATUR: Loen Skylif på fjellet Hoven. Foto: Gisle Oddstad / VG

Som et annet alternativ lanserer hun road tripp gjennom Nordvestlandet hvor man kan oppleve vakker natur i det gamle Sogn og Fjordane-fylket. Hun trekker frem Aurlandsdalen, Flåmsbana, Loen via Ferrata og stranden Refviksanden som attraksjoner.

– Noe jeg også synes folk burde undersøke nærmere er forskjellige spennende overnattingsmuligheter, sier hun, og lister opp alternativer som vintønner, hobitthytter, gammelt tog, fjellvegg og tretopphytter som spenstige muligheter.

Publisert: 18.05.20 kl. 08:08 Oppdatert: 18.05.20 kl. 08:38

