GRIPER DAGEN: Influencer Johan Haugsrud vil inspirere nordmenn til å senke terskelen til hva som kan skape glede i hverdagen.

TikTok-Johan (22): − Man må lage sine egne eventyr

Ditt neste «hverdagseventyr» kan være rett rundt svingen.

«Er på bryggen. Virket digg med et morgenbad:))».

Meldingen fra Johan Haugsrud tikker inn på mobilen når jeg nærmer meg vår utnevnte møteplass – kiosken på Sognsvann.

– Det var nydelig!

En gjennomvåt, blondhåret gutt kommer opp badestigen. At han hverken har med håndkle eller skift satt åpenbart ikke en stopper for en dukkert når han følte for det.

– Jeg må bare ta av meg bokseren, sier han og ler.

Jeg tar det som et hint til å snu meg rundt og fortsette small-talken. Johan slenger det våte undertøyet på benken ved brygga.

– Den kan tørke til vi kommer ned igjen, sier han og smiler.

LEVER AV Å INSPIRERE: Johan Haugsrud startet å dele innhold på sosiale medier for fullt i 2020.

Ansvar for egen hverdag

22-åringen fra Røa pleier ikke å planlegge så mye. Han gjør litt det han føler for og mener gode minner skapes på den måten.

– Det høres veldig klisjé ut, men jeg vil inspirere folk til å gripe dagen, sier han.

Og det lever han faktisk av. Gjennom sosiale medier deler Johan haugevis med videoer av blant annet majestetiske fjellturer, adrenalinfylte aktiviteter, «glamping»-hytter og kule badeplasser i Norge for et publikum på over 400.000 kombinert på Instagram og TikTok.

OMVEI: Kanskje finnes det en annen vei du kan utforske på vei til et av de kjente stedene dine? Som for eksempel å gå Vettakollen via Båntjern i stedet for Vettakollen T-bane.

– Man må lage sine egne eventyr, da blir livet mye morsommere, sier han.

Om det så er minigolf etter jobb, en helgetur på fjellet eller en tur til Vettakollen, som vi er på vei opp til nå.

Han mener folk ofte har en høy terskel for å komme seg ut og utforske nærområdet.

– Mange mennesker er litt for glad i komfortsoner eller lager egne «regler» for hva man kan og ikke. Men man kan alltid dra et nytt sted å bade eller velge en ny fjelltur, sier han.

KLASSIKER: Fjelltoppen Vettakollen kom nok ikke som en bombe for de fleste som bor i Oslo, men neste gang kan du kanskje ta med teltet?

Presset om at sommeren til enhver tid «må» være fullstappet med aktiviteter er derimot ikke ukjent for Johan.

– Man må ikke tenke så mye på alt man bør få gjort, men jeg tror man blir lykkeligere av å komme seg ut og lage en opplevelse enn å bli sittende inne.

De små tingene

Else Remen (30) er også opptatt av å utnytte hver dag til sitt fulle potensiale, så mye at hun kaller seg selv en ekspert på mikro-eventyr.

– Det jeg alltid tenker på er at vi har 365 dager, men bare 52 helger. Så hvis man lever for helgene så går man glipp av så mye!

«EKSPERT»: Else Remen påstår at hun er såpass god på å utnytte hverdagen at hun kaller seg en ekspert på «mikro-eventyr».

Øyeblikkene fra hennes fargerike hverdag deler hun med flere tusen følgere på sosiale medier. Til tross for en Instagram-feed fylt med «vanlife» og fjellturer i Alpene, er Else opptatt av at det trenger ikke være de store tingene som skal til for å fylle hverdagen med mer glede.

– Det å sette av tid til å for eksempel lage middagen ute eller drikker kakao på et utsiktspunkt en kveld med en man er glad i er faktisk veldig viktig. Det er hverdagen det er mest av, og hverdagen som i størst grad er livet.

UT PÅ TUR: Else er ikke ukjent med turer i skogen, og gjerne før hun skal på jobb dagen etter også.

Hun mener det er tid til å legge inn litt morsomme opplevelser – også i en jobbhverdag.

– Mitt ideelle hverdagseventyr er når bestevenninnen mi og jeg pakker altfor mye i sekken og går tredve minutter inn i marka, lager en liten luksus-camp, hører på Flåklypa, ser på solnedgangen og lager risotto. Ofte bader vi også. Morgenen etterpå våkner vi klokken seks, pakker ned køya og drar rett på jobb.

Ta ressursene i bruk

– Den svake kronen, hetebølger i Syden og høyere levekostnader her hjemme gjør nok at ekstra mange unge velger norgesferie i år, skriver Christine Baglo i Visit Norway i en e-post til VG.

I sommer er mange nordmenn spesielt opptatt av gratisopplevelser, campingplasser og «nær-turer».

– Blant unge så er inntrykket vårt at det er populært med aktive ferier ute i naturen, vandring, padling, klatring og adrenalinfylte aktiviteter som for eksempel rafting, via ferrataer og zip lines. Men unike overnattingsopplevelser som glamping, tretopphytter og spesielle steder virker også attraktivt.

UTFORSK: Ansvarlig redaktør i Visit Norway, Christine Baglo, mener det er mye å utforske i eget nærmiljø.

– Det er jo et paradoks at mange nordmenn er mer kjent i Alicante enn i nabokommunen! Vi er vanedyr, og reiser ofte de samme stedene som før.

Baglo oppfordrer til å gjøre litt research på nett eller oppsøke lokale turistkontor for å bli oppmerksom på tilbudene der ute.

Det gjør Johan og Else også.

– Jeg har samlet opp en del steder som jeg har sett andre dra til tidligere, og markert det i Google Maps. Å søke i sosiale medier fungerer også bra, sier Johan.

GLAMPING: Hytter utenom det tradisjonelle har blitt mer populært i Norge.

Else finner mye inspirasjon på nett, men også ved å se hjemstedet med nytt blikk.

– Løft hodet, og se om det er noen høyder der du bor og sjekk hvordan du kommer deg dit, fordi i Norge er det alltid en sti opp!

Info Elses tips til små eventyr i hverdagen Oppsøk det høyeste punktet der du bor eller et vann (gjerne bruk UT-appen)

Bruk jobb-etappen til å se om det er noe vakkert på veien. Kanskje ta med seg termos og kaffe, møte en venn og ta en morgenkaffe sammen på veien! Jeg liker å gjøre dette kombinert med et bad. En perfekt start på dagen, litt kaffe, soloppgang, en liten skravlings med en du er glad i.

Det kan du også gjøre med en kollega. Prøv å organiser noe på jobb fra 07.30-08.00.

Hengekøye MÅ ikke være til overnatting! Å sette opp en hengekøye nær hjemme, ta med noe varmt å drikke, puter og så rigger du deg til med et ærend om å henge der, lese litt og høre på musikk i noen timer. Perfekt for å roe ned etter jobb, og komme litt i kontakt med naturen!

Middag ute! Og da mener jeg ikke restaurant. Ta med engangsgrill, eller bruk primus (Les på DNT hvordan det fungerer. Virkelig så lett og for alle!) også lager du noe god middag. Min favoritt er gryte eller lakseburger, men vafler er også en vinner. Gå til et sted hvor du har solnedgang. Opplevelsen vil du komme til å huske mye lengre enn ett restaurantbesøk. Vis mer

