Denne jobben betaler deg for å reise jorden rundt

Nå har du mulighet til å få betalt for å besøke 52 steder rundt om i verden. Merk: En jobb følger med på kjøpet.

Hvert år anbefaler The New York Times 52 steder å reise rundt om i verden. Listen for 2017 viser blant annet steder med uberørte strender, flotte museer og hvilke kulinariske opplevelser det er verdt å hoppe på et fly for.

Nå ønsker den samme avisen å ansette en person som kan reise til de 52 stedene, ett sted hver uke, for å rapportere og skrive saker. Blant stedene man skal reise, dersom man får jobben, er Atacama Desert i Chile, Agra i India, Marrakech i Marokko og Lofoten i Norge.

Les også: - Skal du på én englandsreise i år, er det hit du bør dra

Nå har den noe spesielle jobbutlysningen fått stor oppmerksomhet, og den har blitt skrevet om av blant annet Cosmopolitan og Refinery29. Over 3100 personer har søkt på jobben så langt, ifølge nettstedet.

Mer jobb enn du tror



Selv om det kanskje høres ut som en lang ferie, kan tidligere reisejournalist i VG og Magasinet Reiselyst, Gjermund Glesnes, fortelle at det å reise og skrive ikke bare er fryd og gammen.

Les også: Ta parforholdet til nye høyder i Danmark

– Det å reise rundt tar mye tid. I tillegg må man lære nye kulturer, skrive og ta egne bilder. Dette er en drømmejobb, men krever hardt arbeid. De som tror dette blir en rolig ferie tar helt feil, sier Glesnes.

Han mener The New York Times utlyser stillingen for å skape engasjement.

– Jeg tror de ønsker å finne en bra kandidat, men også få oppmerksomhet rundt merkenavnet sitt, sier reisejournalisten.

LOFOTEN: Blant stedene på The New York Times liste over 52 steder å reise i 2017 er Lofoten i Norge. Foto: Dag Fonbæk



Dyr reise



Even Hulleberg, markedssjef i Kilroy, har hørt om at andre har kjørt ut liknende utlysninger tidligere.

Les også: Glad i sjokolade? Da bør du dra hit!

– Flyselskapet KLM hadde en liknende konkurranse der man fikk mulighet til å reise jorden rundt i tre måneder. Det var en nordmann som stakk av med seieren, forteller markedssjefen.

MUNKER: Buddhistiske munker ber foran statuen Guanyin Buddha i Sany i China, som er et av stedene i The New York Times liste over 52 steder å reise i 2017. Foto: AP

Hulleberg har sett oversikten til stedene The New York Times mener man bør besøke, og mener den er unik:

Les også: De perfekte reisemålene for «Game of Thrones»-fans

– Dette er ikke en klassisk jorden rundt-reise. Å besøke de 52 stedene vil nok koste rundt 100 000 kroner i bare flybilletter, sier han.

Merk: Søknadsfristen er i dag!