Forskningsrapport: Kaffe gjør mer nytte enn skade

Folk som drikker tre til fire kopper kaffe om dagen, har større sjanse for å ha god helse enn de som unngår kaffe, viser en ny studie.

En britisk forskningsrapport, som tar for seg materiale fra mer enn 200 tidligere studier av kaffens effekt, viser at inntaket kan være knyttet til blant annet lavere risiko for hjertesykdom, diabetes, leversykdom, demens og enkelte former for kreft.

Les også: Kaffe forlenger livet!

Det beste er å få i seg tre eller fire kopper kaffe om dagen, ifølge forskerne, med unntak av kvinner som er gravide eller de som har større risiko for å få bruddskader.

Kaffe er en av de mest brukte drikkene i verden. For bedre å forstå helseeffekter av kaffe, analyserte en gruppe forskere ved det britiske universitetet i Southampton 201 studier basert på observasjonsforskning og 17 studier som bygger på kliniske studier rundt om i verden.

Les også: Kaffe kan gi bedre tenner

– Kaffedrikking virker ufarlig innenfor et vanlig forbruksmønster, konkluderte forskerne i studien som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet British Medical Journal.

Å drikke mer enn tre kopper om dagen var ikke skadelig, men de positive effektene var ikke like klare, ifølge studien.