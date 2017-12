Ny rapport om nordmenns kosthold: Bekymret for vårt høye kjøttforbruk

Nordmenn kutter ned på sukkerinntaket og spiser mer grønnsaker enn noensinne, men fortsatt spiser vi for lite fisk og for mye kjøtt, ifølge ny rapport.

Helsedirektoratet la onsdag frem den årlige kostholdsrapporten «Utviklingen i norsk kosthold», som er en tilstandsrapport om forbruket av matvarer og hvordan nordmenns kosthold utvikler seg over tid.

I rapporten er den mest gledelige nyheten at nordmenns forbruk av grønnsaker øker enda mer enn før. I 2015 viste rapporten at forbruket av grønnsaker aldri hadde vært høyere – men nå er det altså nettopp det:

– Det er veldig gøy å se at det går rette veien med grønnsaksforbruket, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund i en pressemelding.

I perioden 2015 til 2016 økte nordmenns inntaket av grønnsaker med hele fem prosent, og når man bryter ned tallene på de enkelte grønnsakssortene er det ifølge rapporten gulroten som øker aller mest i popularitet blant nordmenn.

Rapporten tar for seg utviklingen i norsk kosthold sett opp mot nasjonale folkehelsemål og verdens helseorganisasjons (WHO) globale mål om å forebygge ikke-smittsomme sykdommer.

Årets rapport konkluderer med at det til tross for flere positive utviklingstrekk i matvareforbruket de siste årene har kostholdet i Norge fortsatt klare ernæringsmessige svakheter som øker risikoen for utvikling av ikke-smittsomme sykdommer, som kreft, hjerte- og karsykdommer og type 2-diabetes.

Kutter i sukker



Selv om nordmenns inntak av sukker er på vei nedover, får vi fortsatt i oss for mye godteri og søte drikker. Ifølge rapporten fikk hver innbygger i Norge i seg hele 43 kilo sukker årlig i år 2000.

Siden den gang har det gått ned til 27 kilo per innbygger, altså hele 16 kilo på 16 år:

– Den jevne nedgangen vi ser i sukkerforbruket er også gode nyheter for folkehelsen. Et høyt sukkerinntak kan føre til overvekt og fedme, og sykdommer som type 2 diabetes, samt at det er dårlig for tannhelsen, sier Granlund.

Hun understreker at ikke mer enn 10 prosent av energien vi spiser bør komme fra tilsatt sukker.

– Nå er tallet 12 energiprosent. Det er søte drikker, sjokolade og godteri og kaker som er hovedkildene til sukker i befolkningen, så her har vi fortsatt litt å gjøre. Men vi er på rett vei, sier hun.

For mye kjøtt og for lite fisk



Helsedirektoratet er fortsatt bekymret for nordmenns inntak og forbruk av kjøtt – som fortsatt øker:

I 2015 skrev VG at nordmenn spiste 76 kilo kjøtt per person i året. Årets rapport viser at inntaket økte med 1 prosent fra 2015 til 2016:

– Vi er bekymret for kjøttforbruket. Den bekymringen får feste når vi ser årets tall. Vi vet at en tredel av kvinner og mer enn halvparten av menn spiser mer enn 500 gram rødt og bearbeidet kjøtt i uken, sier Granlund.

Årets rapport viser at kjøttforbruket de siste ti årene har økt med cirka åtte prosent.

Divisjonsdirektøren understreker at kjøttprodukter er en av hovedkildene til mettet fett og salt, og et høyt inntak av dette utgjør en helserisiko.

– I tillegg vet vi at det er lite bærekraftig å spise mye kjøtt, sier hun.

Samtidig som vi spiser for mye bearbeidet kjøtt, viser rapporten at vi spiser for lite fisk sammenlignet med anbefalingene.

Rapporten viser at nordmenns forbruk av fisk hadde en nedgang på fire prosent i perioden 2015–2016.

– Det er en stor utfordring at vi spiser for lite fisk, som inneholder det sunne fettet og andre næringsstoffer som jod, selen og vitamin D. Det å bytte en eller to kjøttmiddager i uken med fisk, vil gi store effekter på helsen, sier Granlund.

Også saltinntaket til nordmenn er for høyt, viser rapporten. Gjennomsnittlig saltinntak er anslått til cirka 10 gram per person per dag, som er dobbelt så høyt som anbefalt.

