KREFTFREMKALLENDE?: Det er den kjemiske forbindelsen Akrylamid som visstnok gjør kaffen kreftfremkallende.

California: Kaffe må merkes med kreft-advarsel

Publisert: 30.03.18 09:06 Oppdatert: 30.03.18 10:27

2018-03-30

En dommer i delstaten California har pålagt kaffeselskapene å advare kundene sine om at kaffen de kjøper, kan være kreftfremkallene.

Blant de 90 selskapene som er saksøkt, er den populære kaffekjeden Starbucks. Det melder nyhetsbyrået AP .

Det er dommer Elihu Berle, fra den høyeste rettsinstansen i delstaten California, som dømte i den frivillige organisasjonen «Council for Education and Research on Toxics» (CERT) sitt favør, åtte år etter at søksmålet først ble reist.

Organisasjonen hevder at kaffeselskapene bryter med en lov som tilsier at alle selskaper med over 10 ansatte, må opplyse om kreftfremkallende og giftige stoffer i produktene de selger.

Åpner opp for massesøksmål

Det er den kjemiske forbindelsen akrylamid som har skapt problemer for selskapene, da den er påvist å være kreftfremkallende. Forbindelsen dannes naturlig i matvarer under tilberedning og ved produksjonsprosesser over 120 ºC, når man baker, friterer, steker eller griller. I kaffe dannes den når man røster kaffebønner.

Organisasjonen har bedt om at selskapene kan bøtelegges med opp til 2.500 dollar for hver person som har blitt eksponert for akrylamid siden 2002 - noe som potensielt åpner opp dørene for massesøksmål. Starbucks er det selskapet som er mest utsatt for massesøksmål, da andre selskaper som 7-Eleven allerede har kommet til en enighet med CERT.

Ifølge studier utført av den amerikanske kreftforeningen, er risikoen for kreft hos rotter og mus 1.000–10.000 ganger høyere når man tilsetter akrylamid i drikkevannet deres enn det mennesker potensielt blir eksponert for gjennom maten man spiser. Samtidig skriver de at man ikke vet hva slags effekt forbindelsen har på mennesker, og anbefaler derfor folk å minske inntaket.

For studier gjort på mennesker, har organisasjonen ikke funnet noen økende risk for kreft ved inntak av akrylamid. For noen typer kreft derimot, har svarene vært tvetydige. Det gjelder krefttypene nyrekreft, livmorkreft og eggstokkreft.

Selskapene har frist til 10. april på å anke dommen.

Pressekontakt i Starbucks Norge Joannis Vendrig, ønsker foreløpig ikke å kommentere saken overfor VG.

VG har foreløpig ikke lykkes i å få kontakt med 7-Eleven Norge.