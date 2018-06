Disse eplene fra Hardanger er helt «uskyldige», og er kun brukt som illustrasjonsfoto. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Epler tilbakekalles etter funn av plantevernmiddel

NTB

Publisert: 20.06.18 17:33

Exotic Fruit AS har trukket et parti med epler fra Argentina av merket Royal Gala. Årsaken er funn av plantevernmiddelrester som ligger over grenseverdien.

Overskridelsen er vurdert å være helseskadelig, skriver Matportalen.

Det aktuelle partiet er på 42 kartonger med til sammen 756 kg med epler, som ble solgt til en rekke butikker, hovedsakelig på Østlandet, men òg i Stavanger og Sandnes.

Exotic Fruit AS har varslet alle mottakere av eplene og bedt dem returnere eller kaste dem. Eplene er solgt fra 1. juni og til prøvesvar forelå 19. juni. Tilbakemeldingene fra butikkene tyder på at det er svært lite igjen av partiet.

De aktuelle butikkene er ikke kjedetilknyttede og er frittstående dagligvarebutikker og frukthandlere.

Det er det aktive stoffet tiofan-metyl som er funnet i eplene. Ifølge Matportalen kan en stor porsjon av eplene det gjelder, påvirke småbarns vekst. For voksne er det ingen umiddelbar fare, skriver de.