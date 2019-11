UÅPNET: Denne frosken krøp ifølge en butikkansatt rundt i en uåpnet salatpose. Foto: TIPSER

Butikkansatt: Fant frosk i salatblanding

Butikkansatte ved en Meny-butikk i Oslo gjorde et uvanlig funn i en uåpnet salatpose fra Bama. – Beklagelig, sier Bama.

Funnet ble gjort da en av de butikkansatte skulle sortere salater til butikkhyllene forrige uke.

I en uåpnet pose med Baby leaf-miks fra Bama, lå en liten frosk synlig mellom de grønne salatbladene.

– Den var faktisk levende og beveget seg rundt i posen, sier den ansatte, som ønsker å være anonym.

Hun forteller at hun brøt ut i latter da hun oppdaget frosken.

– Jeg synes jo det var komisk, sier hun.

Samtidig er hun glad for at posen ikke havnet i handlevognen til en av kundene.

Hun forteller videre at de ansatte besluttet å kaste posen, og at Bama ikke ble varslet om funnet.

Bama: – Har nok gjemt seg

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Pia Gulbrandsen i Bama, forklarer at frosken trolig har blitt med fra jordet, der salaten høstes på en svært skånsom måte.

Den videre prosessen går ut på at salaten sendes til kontroll på Bamas fabrikk. Her legges den på bånd og gjennomgår optisk sortering.

– I sorteringen har nok frosken gjemt seg mellom bladene og ikke blitt oppdaget, sier Gulbrandsen.

Etter sorteringen vaskes salatbladene i nedkjølt drikkevann, før de tørkes og pakkes.

– At frosken har klart å følge med hele veien i denne prosessen er beklagelig, og vi går nå gjennom hvert enkelt steg i produksjonen for å redusere risikoen for at dette skjer igjen.

