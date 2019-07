KJEMPETEST: Over 100 øl er testet og 90 produkter er kvalifisert til å være med i denne testen av norske sommerøl. Foto: Mattis Sandblad/VG

90 sommerøl testet: Her er de 12 beste

Av over 100 innsendte bidrag til VGs store sommerøltest, ble hele 90 produkter vurdert i alle kategorier. Det var svært tøff konkurranse i år og bare ett øl fikk terningkast seks. Her får du de 12 beste i testen.

I år var det ny rekord i antall innsendte øl. Over 100 produkter var påmeldt, men ikke alle ble godkjent.

– Vi setter som krav at ølene i denne testen, for eksempel skal være sesongøl. Og derfor måtte vi droppe endel produkter som var helårsprodukter, sier Ronja Velten, daglig leder i Ølakademiet som har forestått testen for VG. Her finner du hele testen hos Ølakademiet.

I tillegg er det noen produkter som trekkes på grunn av at de inneholder ølfeil.

– Var det noen nye kategorier i år?

– I pils og lager-kategorien finner man i år typer som kölsch og schwarzbier. Kölsh er riktignok et overgjæret øl, men oppfattes av mange som en «hybrid» mellom lager og ale og vi har derfor plassert øltypen i denne kategorien, sier Velten.

IPA-kategorien best i år

– Hvilken var den beste sommerkategorien?

– I år må jeg si det var IPA-kategorien som overrasket mest positivt. Det er litt rart, fordi vi trodde folk er lei av IPA fordi det har vært trendy så lenge. Men i sommer er det veldig mye bra på markedet. Spesielt var det fine NEIPA-produkter i år, sier Velten.

Derfor er det kanskje ikke så rart at testens eneste sekser befant seg i denne kategorien. Amundsen Bryggeris Chaos Theory fikk hele 95 poeng og var testens soleklare vinner.

NEIPA er en type som tørrhumles og er ofte tilsatt havre som gir den et mer grumsete utseende og kortere holdbarhet, men de er som regel veldig friske og tropiske i smaken, forklarer hun.

Topp 3 - alle kategorier

Dette er testens tre beste øl - i alle kategorier

1. Chaos Theory – Amundsen Bryggeri AS 95 poeng

2. Pop’s Passion – Grünerløkka Brygghus AS. 90 poeng

3. Foggy Sky – Qvart Ølkompani AS 89 poeng

TESTPANELET: Pernille Soløy (fra venstre): Utdannet ølsommelier og ølguide i Ølakademiet. Ronja Velten: Utdannet kokk, ølsommelier, Diploma in Single Malt Whisky og sakesommelier. Daglig leder i Ølakademiet. Luis Herreros: Utdannet kokk, ølsommelier og cidersommelier. Jobber som ølguide for Ølakademiet. Foto: Jørn E. Kaalstad

Her er de 12 beste produktene av de 90 ølene som var med i VGs sommerøltest. Fordelt på kategorier:

Kategori: Pils, Lager, Bayer, Kölsch, Schwarzbier og Helles

Foto: Mattis Sandblad

Sundbytunet Svarten – Sundbytunet Bryggeri & Destilleri AS

Batch:#197 0,33l. flaske vol. 4,5 %

Stil: Schwarzbier.

Farge og duft: Mørke brun med lite skum. Dufter av solbær, mørke bær og lett kaffe.

Smak: kaffe, lett sitrus og maltpreg. Veldig balansert!

Vurdering: Et kjempegodt øl som virkelig hører sommeren til.

Mat: Alt av kjøttretter som tilhører sommeren.

Poeng: 88

Foto: Mattis Sandblad

Hansa Sommerøl, Her Kommer Solen – Hansa Borg Bryggerier

Batch:#ukjent. 0,33l. boks vol. 4,5 %

Stil: Pils.

Farge og duft: Gyllen, nokså klar. Dufter av mandel, lettrøstet malt, kjeks og frukt. Fin lukt!

Smak: Mye av det samme. Ølet har god karbonering og det er godt balansert mellom sødme og bitterhet.

Vurdering: Et frisk og meget godt sommerøl som ga mersmak!

Mat: Solveggen og til pølsene på engangsgrillen.

Poeng: 86

Foto: Mattis Sandblad

Tya Helles Bock – Tya Bryggeri

Batch:#253 0,5l. flaske vol. 6,5 %

Stil: Helles.

Farge og duft: Gyllen, nokså litt uklar. Dufter av malt, karamell og moden steinfrukt.

Smak: Røde bær og nektarin. Gode og balanserte smaker.

Vurdering: Et fyldig og godt sommerøl til regnfulle sommerdager.

Mat: Kraftige retter eller kose-øl når solen går ned.

Poeng: 86

Kategori: IPA, APA, Pale Ale og NEIPA

Foto: Mattis Sandblad

Chaos Theory – Amundsen Bryggeri AS

Batch:#318 0,44l. boks vol. 6,0 %

Stil: NEIPA

Farge og duft: Lyse gul og uklar. Dufter av urter, ananas, hvite blomster og stikkelsbær.

Smak: Tropiske toner som papaya, pasjonsfrukt, mango og ananas. Urtepreg i avslutningen.

Vurdering: Et meget godt og frisk øl med fruktige og tropiske smaker. Ølet er godt balansert og dette kan man drikke mye av. Skikkelig digg!

Mat: Passer til alt av fet og salt mat eller alene.

Poeng: 95

Foto: Mattis Sandblad

Foggy Sky – Qvart Ølkompani AS

Batch:#278 0,33l. flaske vol. 7,0 %

Stil: NEIPA

Farge og duft: Strågult og uklart. Dufter av bringebær, limonade og søt frukt.

Smak: Røde bær, hvete, fersken og lett gjær. Saftig!

Vurdering: Et øl mange vil like. Fremstår fersk, frisk og meget balansert.

Mat: Etter plenklipping.

Poeng: 89

Terningkast: 5

Foto: Mattis Sandblad

Scandi Land – Graff Brygghus

Batch:#291 0,33l. flaske vol. 6,0 %

Stil: NEIPA

Farge og duft: Lyse gul, uklar. Dufter sitrus, grønne urter, ananas og umodne bær.

Smak: Grønn te, sitrus og tropiske frukter. Fin og fyldig!

Vurdering: En frisk og fersk NEIPA med god munnfølelse. Lette bitre toner som fungerer fint om sommeren.

Mat: Fet og salt mat. Fungerer også som tørsteslukker.

Poeng: 88

Foto: Mattis Sandblad

Apocalyptic Thunder Juice – Amundsen Bryggeri AS

Batch:#313 0,44l. boks vol. 6,5 %

Stil: NEIPA

Farge og duft: Lyse gul, uklar. Dufter av korn, stikkelsbær og lime.

Smak: Tropiske toner som mango, ananas og lime. Lett urteprofil.

Vurdering: Et veldig godt sommerøl som ga mersmak!

Mat: Tørsteslukker

Poeng: 87

Foto: Mattis Sandblad

Maveplask – Kjerlingland Brygghus

Batch:#77/11.05.19 0,33l. boks vol. 4,7 %

Stil: Session IPA.

Farge og duft: Lyse gul og uklar. Dufter av sitrus, urter og pasjonsfrukt.

Smak: Grønn te, mango og ananas. Noe granskudd.

Vurdering: En fersk og god IPA med fine tropiske toner.

Mat: Passer til det meste.

Poeng: 86

Foto: Mattis Sandblad

Solstripa – Haandbryggeriet AS

Batch:#1256 0,44l. boks vol. 4,5 %

Stil: Session IPA

Farge og duft: Lyse gul og uklar. Dufter av grønne urter, papaya og tropiske toner.

Smak: Mango, ananas og sitrus.

Vurdering: Et frisk og meget godt sommerøl med fine tropiske toner.

Mat: Krydret pølser eller solveggen.

Poeng: 85

Foto: Mattis Sandblad

Hoppy Fairytale Bryggeri – Hogna Brygg

Batch:#u137 0,44l. boks vol. 5,7 %

Stil: Pale Ale.

Farge og duft: Strågul og uklar. Dufter av ananas, timian og mango.

Smak: tropiske toner, mango, røde bær og sitrus.

Vurdering: Et fruktig og godt sommerøl med fin munnfølelse.

Mat: BBQ eller solveggen.

Poeng: 85

Terningkast: 5

Kategori: Surøl/ Berliner weisse/ Fruktøl

Foto: Mattis Sandblad

Pop’s Passion – Grünerløkka Brygghus AS

Batch:#415 0,33l. boks vol. 3,7 %

Stil: Berliner Weisse.

Farge og duft: Lyse gul og uklar med lite skum. Dufter av pasjonsfrukt, stikkelsbær og sitron.

Smak: Pasjonsfrukt, rips og umodne bær.

Vurdering: Et godt og sommerlig øl med god syrlighet. Denne kan man drikke mye av!

Mat: Drikke-øl

Poeng: 90

Foto: Mattis Sandblad

Bringebææærliner Weisse – Grünerløkka Brygghus AS

Batch:#418 0,33l. boks vol. 3,7 %

Stil: Berliner Weisse.

Farge og duft: Uklar og rosa med masse skum. Dufter av fersken, rabarbra og rips.

Smak: Rabarbra og røde bær. Frisk!

Vurdering: Et syrlig og meget godt øl som absolutt hører sommeren til.

Mat: Aperitiff

Poeng: 88

Slik er testen foretatt Sommerøltesten omfatter kun sesongøl og øl-nyheter fra 2019 som er produsert i Norge.

Testen er foretatt i uke 23 av et panel bestående av tre profesjonelle eksperter fra Ølakademiet i Oslo.

Testpanelet: Luis Herreros: Utdannet kokk, ølsommelier og cidersommelier. Jobber som ølguide for Ølakademiet. Ronja Velten : Utdannet kokk, ølsommelier, Diploma in Single Malt Whisky og sakesommelier. Daglig leder i Ølakademiet. Pernille Soløy : Utdannet ølsommelier og ølguide i Ølakademiet.

Testen er foretatt som en blindtest av ølprodukter. Panelet har smakt på 103 produkter. 12 produkter ble trukket fra testen på grunn av ølfeil og feil kriterier, så testen inneholder 91 produkter som er vurdert og publisert her.

Dette er klassene i årets test: Pils, Lager, Bayer, Kölsch Schwarzbier og Helles; Blonde, Saison, Wit, Hveteøl og Grisette; Surøl/ Berliner weisse/ Fruktøl; IPA, APA, Pale Ale og NEIPA; åpen klasse og alkoholfri klasse.

Hver produkt i kategoriene er vurdert ut fra farge, duft og smak. Etter en totalvurdering er produktene gitt en poengscore (mellom 50 og 100) og gitt et terningkast (1 til 6) ut fra poengene. Produkter med ølfeil har fått terningkast 1 og kun øl med terningkast 2 og oppover er tatt med i oversikten.

Bryggeriene i testen er invitert til å være med i testen og de har selv valgt ut hvilke produkter som skulle være med. Noen inviterte bryggerier har valgt å ikke være med på testen og noen bryggerier er ikke med fordi deres sommerølprodukter ikke var klare.

Alle produktene finnes i matbutikker, i spesielle ølutsalg og Vinmonopolet. Vis mer vg-expand-down

