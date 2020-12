Ekspertenes beste tips: Julematen du kan fråtse i

Julen er ikke tiden for å slankekurer og småspising. Men noen enkle grep rundt matbordet kan gjøre at du slipper de ekstra julekiloene. Her er ekspertenes beste råd for å å unngå vektoppgang i jula.

