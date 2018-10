DEIG FOR DEG: Kjøttdeig er en viktig ingrediens i mange middagsretter i Norge. VG kan i dag fortelle en kjøttdeig-maktkamp-historie fra virkeligheten. Foto: Magnar Kirknes

Heftig kamp om din kjøttdeig

Milliardkonsernet Nortura, som daglig selger deg produkter fra Gilde og Prior, bruker muskler i kampen for sin kjøttdeig. Nå beklager de.

Det foregår for tiden en knallhard kamp om kjøttdeigen du kjøper i butikken.

En kjent kjøttdeig har skapt bruduljer: Gildes kjøttdeig.

Gilde og deres eiere, Nortura , opplever at salget av deres kjøttdeig går ned, fordi flere av dagligvarekjedene selv har begynt å produsere egen kjøttdeig, såkalte egne merkevarer, EMV.

Gilde rykket ut med en pressemelding, hvor de relanserer sine kjøttdeiger med et nytt konsept: Alltid norsk.

De skriver i pressemeldingen at det ikke er så mange andre enn dem som kan garantere at råvaren alltid er norsk og at dagligvarekjedene de siste årene har «fokusert på deiger fra egne merkevarer, noe som har resultert i tapte markedsandeler for Gilde».

– Ble rasende

Dagligvarehandelen syntes det var spennende og laget en sak samme dag , 25. september, basert på Nortura-pressemeldingen, med tittelen «Gilde til kamp mot EMV-kjøttdeig».

– Vi gjenga pressemeldingen og det var vanskelig ikke å tolke den som en kamp for Gilde sin egen kjøttdeig, i kampen mot egne merkevarer-kjøttdeig som dagligvarekjedene har kommet med, sier sjefredaktør Are Knudsen i Dagligvarehandelen.

– Men 27. september ringte konserndirektør for salg i Nortura, Harald Bjerknes, og sa at han ville ha endret tittelen. Jeg spurte hva som var feil og han kunne ikke gi noe godt svar. Da ble han rasende og kom med det jeg oppfattet som dårlig skjulte trusler om represalier, sier Knudsen.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende

– Jeg har aldri opplevd noe lignende og synes det var så drøy oppførsel, at jeg sendte ham en mail. Han svarte da at mine anklager om mulige represalier var «absurde».

– Det viste seg at det ikke var. 1. oktober trakk Nortura to dobbeltsides annonser de hadde bestilt 21. september og kansellerte alle annonser i Dagligvarehandelen ut året. 3. oktober sa Nortura opp samtlige abonnement – 34 stykker – på Dagligvarehandelen. Årsaken som ble oppgitt var at Dagligvarehandelen «ikke er en del av medieplanen til Nortura i år».

– De hadde aldri våget å gjøre noe slikt med VG

Han sier tapet samlet utgjør 164.000 kroner og at det kan bli 500.000 kroner hvis inntektsbortfallet videreføres neste år, basert på Nortura-inntektene deres i 2018.

– Jeg opplever at milliardkonsernet Nortura forsøker å straffe et fagblad som ikke gjør som de vil. Jeg tror dette skjer fordi vi er et lite medie og at Nortura tenker det vil gå under radaren, og håper vi «har lært til neste gang». De hadde aldri våget å gjøre noe slikt med VG eller Dagens Næringsliv, sier han og legger til:

– Er det noe vi har lært, så er det at vi ikke skal la milliardmakten få ture frem som den vil. Vi opplever heldigvis at dagligvareaktører generelt ser betydningen og viktigheten av å ha en fri presse, også i fagpressen.

Tar selvkritikk

Bjerknes tar kraftig selvkritikk.

– Det stemmer nok at jeg ble irritert over vinklingen fra Dagligvarehandelen, som valgte å fokusere på at Nortura går til kamp mot EMV-kjøttdeig. Jeg ser nå at det ble feil å reagere slik jeg gjorde, og det tar jeg på min kappe, skriver han i en mail til VG.

Han fortsetter:

– Nortura har alltid hatt en god relasjon til Dagligvarehandelen, det bekrefter ikke minst vår kommunikasjonsavdeling, og jeg har derfor et ønske om å restarte min relasjon med dem. Jeg kommer til å ta direkte kontakt med Are Knudsen, så ser vi hvordan vi kan etablere en god relasjon også for fremtiden.