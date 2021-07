Sommerens beste musserende og champagne

Ingenting slår følelsen av å sprette en flaske musserende under åpen himmel. En av de positive sidene av å nyte sommeren her hjemme i Norge, er at vi har et eventyrlig utvalg av musserende vin.

Av Edvard Skramstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden