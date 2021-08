172 sommerøl testet: Dette er de aller beste

Produktene ble inndelt i ulike klasser. Testen er gjennomført over en uke som blindtest i et nøytralt miljø på dagtid.

Hvert øl er poengbedømt (1–6) etter kriteriene farge, duft, smak og ettersmak, hvor smaken er vektlagt tyngst. Således er det mulig å oppnå mye høyere poeng for smak enn for eksempel farge og duft.

Poengene for hvert produkt summeres til en samlet poengsum, som igjen gir grunnlag for et terningkast etter gitt skala.