VG-test av sider: Her er de aller beste

Smakstilsatt sider: Dette er sidere som er tilsmakt andre ting enn bare eple. Å tilsette frukt eller bær er vanlig i siderverdenen. Gårder som driver med epledyrking driver også ofte med dyrking av bær, slik faller det naturlig for mange å bruke bær i sideren. Bær kan gi en frisk og fin syrlighet til sideren, i tillegg til at man får en pen farge på drikken.

I denne testen var det flere sidere som benytter seg av humle. Humle er vanlig i øl, men er også blitt vanlig å tilsette i enkelte sidere for å balansere sødmen fra søte epler eller for å gjøre sideren mer kompleks og smaksrik.

Klassisk Norsk Sider: Her finnes det et veldig stort spenn, alt fra tørre og sprudlende, til søte og alkoholrike sidere uten karbonering. Fellestrekket er blant annet at det kun brukes lokale epler, hvor eplesmaken skal skinne frem. I tillegg er tanniner veldig nedtonet eller ikke til stede i det hele tatt.

Spontangjæret sider: Her er siderverdens svar på naturvin. Gjær er ikke tilsatt i produksjonen, og derfor gjæres sideren naturlig på villgjæren som finnes på epleskallet. Lukt og smak blir derav ofte veldig intens og kan gi assosiasjoner til f.eks. stall og fermentert mat.

Issider: Is-vin og Eisbock er stiler fra vin og ølverdenen. Siderverden har også sin variant. Issider er den mest konsentrerte siderstilen. Denne sideren har vanligvis også den høyeste alkoholprosenten av siderstilene. Issider lages som oftest gjennom frysedestillering som gjør at den ender opp med et svært høyt sukkerinnhold. For at sideren ikke skal bli altfor søt, er det vanlig å bruke eplesorter som har en del syre i seg.

Åpen klasse: Sidere som ikke passet inn i noen av de øvrige stilene, er plassert i åpen klasse. Noen av disse siderne har tyngre tanniner, som er mer vanlig å finne i engelsk og fransk sider enn i norsk sider. Tanniner i sider gir ofte snerp og en nummen følelse i munnen. Følelsen varierer ut ifra hvor mye tanniner som er til stede.

Kilde: Ølakademiet