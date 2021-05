Stor VG-test: 10 norske sidere får terningkast 6

Hva er vel mer naturlig å drikke på 17. mai enn norskprodusert sider? VG har testet over hundre produkter og her kan du sjekke ut de aller beste og få oversikt over hvilke sidere som lages der du bor.

VG har i samarbeid med Ølakademiet testet et stort utvalg av norsk sider. 103 sidere fra 33 norske siderprodusenter er testet og 10 av dem fikk toppkarakter.