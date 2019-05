VG har i samarbeid med Ølakademiet testet norskproduserte alkoholfrie øl. Foto: Helge Mikalsen

VG-test: De 12 beste alkoholfrie ølene

Alkoholfritt øl er trendy og salget skyter i været. Men får du samme gode smak som for alkoholholdige øltyper? Vi testet de norskproduserte alkoholfrie ølene og her får du de 12 beste ølene i denne testen.

VG har i samarbeid med Ølakademiet testet mange typer øl. I denne testen har vi vurdert 19 norskproduserte alkoholfrie øl.

Stadig flere drikker alkoholfritt øl i Norge for folk er blitt mer bevisst på helse og sunnhet. Salget har steget med 20 prosent målt i volumøkning fra første kvartal 2013 og til 2018.

Og i fjor økte salget av alkoholfritt med ytterligere 11 prosent, og passerte for første gang 10 millioner liter. Det viser en fersk salgsstatistikk for hele totalmarkedet fra Ringnes, Norges største bryggeri.

Oppland og Buskerud er de to fylkene hvor det kjøpes mest alkoholfritt øl. Minst alkoholfritt øl ble det i fjor solgt i Finnmark og Rogaland.

– Vi har sett på det totale salget av alkoholfritt øl i landets fylker i forhold til antall innbyggere over 18 år. Oversikten viser store forskjeller. Det drikkes faktisk mer enn tre ganger så mye alkoholfritt øl i Oppland som i Finnmark og Rogaland. Det er en overraskende stor forskjell, sier kategoriansvarlig for alkoholfritt øl i Ringnes, Pål Strutz.

– Mye humlesmak

Med tanke på hvor mange bryggerier vi har fått i Norge var testpanelet noe overrasket over at det kun var innmeldt 22 produkter til denne testen som ble definert som norske.

Når det er sagt ser vi jo at det har skjedd enormt mye på det alkoholfrie markedet de siste fem årene. Før hadde vi bare alkoholfrie lagerøl og bayer. Men nå er det alkoholfrie varianter i mange kategorier: IPA, blond, stout, hveteøl og radler for å nevne noen.

Ronja Velten, daglig leder i Ølakademiet. Foto: Jørn E. Kaalstad

Her drikkes det mest alkoholfritt øl 1. Oppland (4,3 liter) 2. Buskerud (3,8 liter) 3. Hedmark (3,3 liter) 4. Telemark (3,2 liter) 5. Trøndelag (3,05 liter) 6. Akershus (2,94 liter) 7. Vestfold (2,91 liter) 8. Aust-Agder (2,6 liter) 9. Østfold (2,4 liter) 10. Oslo (2,2 liter) 11. Møre og Romsdal (2,16 liter) 12. Sogn og Fjordane (2,12 liter) 13. Hordaland (1,9 liter) 14. Nordland (1,8 liter) 15. Vest-Agder (1,75 liter) 16. Troms (1,6 liter) 17. Rogaland (1,4 liter) 18. Finnmark (1,3 liter) Forutsetninger: SSBs befolkningsstatistikk oppdatert januar 2019 for antall innbyggere i fylkene over 18 år. Totaltall og Ringnes’ egne tall over salg av alkoholfritt og alkoholholdig øl i dagligvarehandelen. Vis mer vg-expand-down

– Hva kan man si om årets alkoholfrie øl?

– Det generelle preget er at det er mange øl i pils- og lagerklassen som er intetsigende. Men det er også mye spennende i alkoholfritt-hyllene. Du har øl med mye lime, tropisk preg, de som er mørke i fargen og de med masse hvete. Det er da det begynner å bli moro, sier Ronja Velten, daglig leder i Ølakademiet og deltager i testpanelet.

– Er det lettere å lage godt alkoholfritt øl for de nye håndverksbryggeriene?

– Vi har de siste årene fått en del typer innenfor de bitre kategoriene, som for eksempel IPA. Dette er en sjanger det er fint å lage alkoholfri øl med, fordi her får du mye smak fra humla og du får friskhet og lang munnfølelse som minner om øl med alkohol, sier Velten.

– Det er veldig gøy at medier nå tester alkoholfritt øl, for dette er noe vi har tro på og vil satse på fremover. Denne øltypen opplever solid vekst som vil fortsette. Før drakk man alkoholfritt fordi man måtte, men nå er det blitt trendy og mange fått øynene opp for at man kan drikke det når man har lyst, sier Nicolay Bruusgaard, kommunikasjonssjef i Ringnes til VG.

To produkter skilte seg ut helt i toppen: Aass UTEN Bayer og Klokk & Cos FRIPA. De fikk henholdsvis 86 og 85 poeng av hundre og var de to eneste ølene som fikk 5 på terningen.

De fikk vurderingene «Et meget godt alkoholfritt øl med masse smak» og «En balansert og frisk alkoholfritt øl med masse smak» og er begge svært gode alkoholfrie erstatninger til grillmatsesongen som står for døren.

Hansa Borgs Clausthaler Classic kom inn på tredjeplass med en knallsterk firer på terningen.

Foto: Jørn E. Kaalstad

Du får kjøpt også en del utenlandske produkter i butikkene som er alkoholfrie, men vi har begrenset denne testen til norske bryggerier.

Dette er våre krav til produktene:

«Det er et krav at ølet som leveres til testen er norskprodusert og finnes i kommersielt salg, samt tappet på flaske eller boks. Norske/utenlandske samarbeidsbrygg aksepteres også.»

Når det gjelder Clausthaler er det produsert i Tyskland og tappet og tilsatt kullsyre hos Hansa i Norge. Clausthaler er en storselger i det norske markedet og vi har tatt med deres fem produkter under kriteriet «samarbeidsbrygg» i denne testen.

Alkoholfritt øl Alkoholfritt øl lages på samme måte som all annen øl, men gjæringsprosessen avbrytes før alkoholen utvikles.

Alkoholfritt øl er i klasse A

Definisjonen i alkoholloven av alkoholfritt er «drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol» Vis mer vg-expand-down

Dette er de 12 beste av Ølakademiets test av alkoholfrie øl:

Foto: Helge Mikalsen

Aass Bryggeri – Aass UTEN Bayer

0,33l. Flaske.

Stil: Bayer.

Farge og duft: Kobber farget med flott skum. Dufter av lakris, malt, lær og treverk.

Smak: Mørk sirup, malt, mørke bær og lakris. Lett umami preg.

Vurdering: Et meget godt alkoholfritt øl med masse smak og ikke minst fylde. Dette ølet kan nytes alene eller med grillretter.

Poeng: 86

Foto: Helge Mikalsen

Klokk & Co – FRIPA

0,33l. Flaske.

Stil: IPA.

Farge og duft: Lyse gul og uklar. Dufter av fersken, vørter, vanilje, appelsin og grapefrukt.

Smak: Brød, humle, sitrus og florale smaker. Veldig friskt.

Vurdering: En balansert og frisk alkoholfritt øl med masse smak. Denne passer like godt i solveggen som til sommermat.

Poeng: 85

Foto: Helge Mikalsen

Hansa Borg Bryggerier – Clausthaler Classic

0,33l. Boks.

Stil: Lager.

Farge og duft: Gylden i fargen med fint skum. Klar. Dufter av sitronskall, urter, brød og epler.

Smak: Vørter og grønne urter. lett vørter. Lett bittersmak.

Vurdering: Et alkoholfritt øl mange vil like. Ølet har god fylde og lang ettersmak.

Poeng: 84

Foto: Helge Mikalsen

Sagene Bryggeri – Sagene Kjørepils

0,33l. Flaske.

Stil: Lager.

Farge og duft: Gylden og klar i fargen. Dufter av ost, honning med noe grønt preg på slutten.

Smak: Karamell, honning og løvetann. Ølet har mye sødme, men har også en tørr avslutning.

Vurdering: Et godt alkoholfritt øl. Dette kan passe på en varm vårdag eller til pølsene på grillen. Får trekk for noe merkelig duft.

Poeng: 77

Foto: Helge Mikalsen

Macks Ølbryggerier – Freeze Premium

0,33l. Flaske.

Stil: Lager.

Farge og duft: Lys kobber i fargen. Dufter av rugbrød og mørke bær.

Smak: Mørk sirup, brød og bringebær.

Vurdering: Et maltrikt alkoholfritt øl med fint preg av korn. Manger noe friskhet.

Poeng: 77

Foto: Helge Mikalsen

Klokk & Co – Over snittet OK!

0,33l. Boks.

Stil: Lager.

Farge og duft: Lys og klar med godt skum. Dufter av sitrus, maltdrops og bær. Noen florale toner også.

Smak: Kjeks, smørkaramell og syrlig toner av humle.

Vurdering: Et godt øl som passer til påsken. Mye å hente i både lukt og smak. Får noe trekk for syrlig humlepreg.

Poeng: 77

Foto: Helge Mikalsen

Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri – Stripped Craft

0,33l. Flaske.

Stil: Ale med frukt.

Farge og duft: Uklar lysegul i fargen med fint skum. Dufter av lime, sitron, vanilje og rømme. Lett tropisk preg,

Smak: Lime, ingefær, søt sitrus og mandelpudding. Mangler noe syrlighet til for å være en fruktøl.

Vurdering: Et annerledes og spennende alkoholfritt øl. Ølet er nokså tykt og vi skulle ønske det var mer syrlighet.

Poeng: 76

Foto: Helge Mikalsen

Klokk & Co – NADA

0,33l. Boks.

Stil: Pale Ale

Farge og duft: Lyse gul og uklar med flott skum. Dufter av sitrondrops, vørter og høy.

Smak: Sitrus, fersken, kjeks og florale smakstoner. Tydelig bitterhet i avslutningen.

Vurdering: Et godt alkoholfritt øl med lang bitterhet. Mangler noe balanse.

Poeng: 76

Foto: Helge Mikalsen

Ringnes Bryggeri – Munkholm Fatøl

0,33l. Boks.

Stil: Pilsner

Farge og duft: Gylden-oransje, nokså klar i fargen. Dufter av brød, sirup og lær.

Smak: Brød, malt og høy.

Vurdering: Et maltrikt øl med god munnfølelse. Mangler noe friskhet.

Poeng: 75

Foto: Helge Mikalsen

Hansa Borg Bryggerier – Clausthaler Pale Lager

0,33l. Boks.

Stil: Lager

Farge og duft: Lysegul i fargen. Dufter av fersken, vannmelon og sitrus.

Smak: Sirup, honning og lett korn. Noe bitterhet i avslutningen.

Vurdering: Et friskt og fint alkoholfritt øl som mangler noe kropp.

Poeng: 75

Foto: Helge Mikalsen

Hansa Borg Bryggerier – Clausthaler Weizen

0,33l. Boks.

Stil: Hveteøl.

Farge og duft: Lys oransje og klar med tett skum. Dufter av appelsin, klementin, fruktkaramell og banan.

Smak: Sitrus, syrlig appelsin og honning, Noe ubalansert syre.

Vurdering: Et alkoholfritt øl for dem som liker hveteøl.

Poeng: 75

Foto: Helge Mikalsen

Aass Bryggeri – Aass UTEN Original

0,33l. Boks.

Stil: Lager

Farge og duft: Lys og klar. Dufter av malt, kjeks og gress.

Smak: Nøytral med hint av kjeks og noe bitterhet i ettersmaken.

Vurdering: Et alkoholfritt øl som fremstår noe tamt.

Poeng: 73

Slik ble testen utført

Utvalg: Alle norske bryggerier med Bryggeriene er blitt invitert til å sende inn produkter til testen.

Krav for å være med i testen: Produktet skal være norskprodusert og finnes i kommersielt salg, samt tappet på flaske eller boks. Norske/utenlandske samarbeidsbrygg aksepteres også. Produktene må være tilgjengelig i dagligvare eller i egne ølutsalg.

Testen ble utført hos Ølakademiet uke 14 2019.

Vurdering: Alle produktene er vurdert som en blindtest etter farge, duft, smak og ettersmak, hvor smak naturlig nok er vektlagt tyngst.

Ølfeil: Produkter som av juryen ble vurdert til å ha ølfeil ble trukket fra testen. I denne testen ble tre produkter trukket: Just Blonde, Oslo Brewing Company, Dos Amigos, Klokk & Co og Minus, Ægir Bryggeri.

Uavhengighet: Ølakademiet har ingen kommersielle avtaler med bryggeriene i forbindelse med denne testen.

Testpanelet: Ronja Velten, daglig leder i Ølakademiet og fagutdannet kokk, Luis Herreros, ølguide og tidligere kjøkkensjef og Bjarte Lie, diplombrygger.

ØLTESTER: Bjarte Lie, diplombrygger. Foto: Jørn E. Kaalstad

ØLTESTER: Luis Herreros, ølguide og tidligere kjøkkensjef Foto: Jørn E. Kaalstad

Publisert: 27.05.19 kl. 13:42