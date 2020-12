Årets beste pappviner

Livet er for kort til å bruke tid på dårlig pappvin, mener VGs vinekspert. Her er hans 11 favoritter på boks.

Edvard Skramstad

Publisert: Nå nettopp

Bag-in-box salget står for godt over halvparten av all omsetningen på det norske vinmonopolet. Nedenfor finner du en oversikt over de pappvinene som har begeistret meg mest i 2020.