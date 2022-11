Stor VG-test av pinnekjøtt: − Styr unna dette!

Ekspertene er sjokkert over mye dårlig kvalitet på årets pinnekjøtt. Men det finnes lyspunkter. Her er pinnekjøttet du ikke bør kjøpe – og det som smaker aller best.

– Her var det mye som ikke fristet å spise, sier TV 2-kokk og smaksdommer Wenche Andersen, etter å ha smakt seg gjennom både det røkte og urøkte pinnekjøttet.