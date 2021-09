TRUKKET TILBAKE: Disse matvarene er trukket tilbake etter funn av det kreftfremkallende plantevernmiddelet etylenoksid.

Nortura trekker tilbake flere varer på grunn av kreftfremkallende stoff: − Stor og omfattende sak

Nortura trekker tilbake flere posteier og panerte produkter etter funn av det kreftfremkallende plantevernmiddelet etylenoksid.

Av Silje Kathrine Sviggum og NTB

Produktene kalles tilbake etter pålegg fra Mattilsynet, opplyser Nortura i en pressemelding.

Det gjelder blant annet Gilde GO’ Mager Postei Ovnsbakt 180g med holdbarhetsdato 21.11.2021 og Gilde Ovnsbakt Leverpostei Grov 180g med holdbarhetsdato 19.11.2021, samt en rekke andre Gildeprodukter.

En lang rekke produkter er fjernet fra butikkene etter funn av etylenoksid i råvarer. Tidligere onsdag oppdaterte Mattilsynet sin liste over produkter som trekkes tilbake.

Blant andre produsenter som er rammet er Solvinge Kyllingnuggets 300g med holdbarhetsdato 8.9.21 til 25.9.21 solgt i Rema 1000-butikker over hele landet.

Også Coop rekesalat 180g med holdbarhetsdato 1.11.21 og Coop rekesalat 320g med holdbarhetsdato 2.11.21 er blant varene som trekkes tilbake.

Den fullstendige listen over nye varer, oppdatert onsdag, er lagt ut på matportalen.no.

Listen over produkter som tidligere er trukket tilbake, ligger også her.

Stoffet er ikke akutt giftig, men inntak over tid kan utgjøre en helserisiko.

– Stor og omfattende sak

Hanne Steen, direktør for Trygg Mat og Dyrevelferd i Nortura, sier til VG at de nå jobber med å finne et erstatningsstoff slik at produksjonen kan fortsette. Hvor lang tid det vil gå før nye varer er på plass i butikkene, er uklart.

– Jeg kan ikke gi et tidsanslag, men vi håper at vi i løpet av noen dager vil få oversikt. Vi kommer til å ta ut xantan gum og prøve en ny oppskrift, understreker Steen.

MANGE RAMMET: Hanne Steen, direktør for Trygg Mat og Dyrevelferd i Nortura, sier til VG at en rekke matprodusenter bruker tilsetningsstoffet der det nå er oppdaget etylenoksid.

Hun forklarer at etylenoksid er funnet i xantan gum som finnes i tilsetningsblandinger som Nortura kjøper inn fra en ekstern produsent.

– Omfanget av denne saken er enormt. Frankrike trakk blant annet tilbake 7000 produkter tidligere i sommer. Etylenoksid er funnet i flere tilsetningsstoffer. Man tror årsaken er at det har vært brukt som desinfeksjonsmiddel av produsenten, forklarer Steen.

– Våre produkter er bare en gren av en lang rekke produkter fra ulike produsenter i Norge og Europa som er rammet.

Etylenoksid Etylenoksid er et plantevernmiddel som ikke skal være til stede i mat og fôr fordi stoffet kan gi økt risiko for alvorlige helseskader.

I EU/EØS er bruk av etylenoksid forbudt, og det er satt lav grenseverdi for å sikre at stoffet ikke finnes i mat som omsettes.

Råvarer med etylenoksid er ulovlig å bruke selv i små mengder. Forbrukerne skal beskyttes mot helseskadelige næringsmidler.

Noen produkter har små mengder johannesbrødkjernemel, men det kan likevel bli et større samlet inntak over tid dersom produktet/produktene er en del av hverdagskosten.

Du blir ikke akutt syk av å spise slike produkter.

Etylenoksid skal likevel ikke være til stede i maten fordi stoffet kan gi økt risiko for alvorlige helseskader.

Hvor mye risikoen øker vil være avhengig av hvor mye etylenoksid du får i deg fra forurensede produkt over tid.

Selv om risikoen øker, fører det ikke nødvendigvis til utvikling av alvorlig sykdom. Folkehelseinstituttet vurderer det slik at inntak av produkt som inneholder etylenoksid ikke utgjør noen akutt helsefare, men siden stoffet kan skade gener, kan det over tid gi økt kreftrisiko. KILDE: Mattilsynet Vis mer

– Kommer fra produsent i Kina

Det var selskapet Alimenta – som leverer ingredienser til næringsmiddelindustrien – som varslet Mattilsynet i Norge.

– Funnet av etylenoksid i xantan gum ble oppdaget i EU. Vi fikk en varsling fra vår leverandør i forrige uke og tok da kontakt med Mattilsynet umiddelbart. Vi har deretter varslet alle våre kunder, sier Morten Andreas Andresen, daglig leder i Alimenta, til VG.

VARSLET MATTILSYNET: – Det er ingen umiddelbar helsefare. Det er ikke mulig å påvise etylenoksid i sluttproduktene fordi det er så små mengder, understreker Morten Andreas Andreassen, daglig leder i Alimenta.

– Hvordan vurderer dere situasjonen?

– Jeg vil understreke at det er ingen umiddelbar helsefare rundt dette. Vi har streng kontroll og godkjenning av leverandørene våre, svarer Andersen.

– Vi kjøper xantan gum via en leverandør i Europa som får det fra en produsent i Kina. Vi bruker xantan gum i våre blandinger, men ikke mye. Den blandingen som har mest består av 0,3 prosent xantan gum.

Ifølge Andersen er andelen så lav at det ikke er mulig å påvise etylenoksid i sluttproduktene.

Sardiner allerede rammet

Forrige måned trakk King Oscar tilbake fire sardinprodukter på grunn av funn av samme stoff.

Det var da funnet etylenoksid i råvaren johannesbrødkjernemel, opplyste selskapet.

King Oscar trakk da tilbake King Oscar Sardiner i tomat Classic, King Oscar Sardiner i tomat Fine, King Oscar Promo Sardiner i tomat og King Oscar Sardiner i tomat 4 pk.

Pressemeldingen om sardinene ble sendt ut 2. august og de som hadde kjøpt produktene ble bedt om å levere det tilbake i butikken og få refundert pengene.

