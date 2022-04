UT AV REKKA: Kinderegg og flere sjokoladetyper fra Kinder trekkes tilbake fra butikker.

Kinder-sjokolade-utbruddet: Salmonella som kan gi mer alvorlig sykdom hos barn enn vanlig

Barna i Europa som er smittet i salmonella-utbruddet som kobles til Kinder-sjokolade har hatt høyere grad av innleggelse på sykehus.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har å gjøre med en salmonella som kan gi mer alvorlig sykdom hos barn enn vanlig, sier tilsynets seniorrådgiver Catherine Signe Svindland.

Mattilsynet håper tilbakekalling nå vil gå greit i butikkene og at forbrukerne setter seg inn i best før datoene som er omfattet av tilbakekallingen.

– Uansett må sjokoladen ikke spises. Lever den tilbake til butikken eller kast den, sier hun.

Produsenten kontakter nå selv alle de har levert til. Så fjerner butikkene produktene fra hyllene.

Ingen flere tilfeller i Norge

Det var onsdag ettermiddag at Mattilsynet meldte at Kinder-egg og andre Kinder-produkter nå trekkes tilbake fra butikkene.

Det gjelder:

Kinder Surprise, både enkle og i tre-pakning.

Kinder Mini eggs.

Kinder Surprise Maxi.

Kinder Schokobons.

I en pressemelding tirsdag ettermiddag skrev Folkehelseinstituttet (FHI) at det pågikk et utbrudd i Europa forårsaket av mage-tarmbakterien Salmonella.

Kinderegg og andre Kinder-produkter var da mistenkt for å være smittekilden.

Så langt var det påvist smitte hos 126 personer fra åtte ulike europeiske land i utbruddet, inkludert ett tilfelle fra Norge, ifølge FHI. De fleste av tilfellene i smitteutbruddet er under 10 år.

– I Norge er det påvist smitte hos én person. Vedkommende ble syk i slutten av februar og var smittet med samme monofysiske Salmonella Typhimurium-stamme som ble påvist i utbruddet i Storbritannia, meldte seniorrådgiver Heidi Lange i FHI tirsdag.

FHI opplyser til VG onsdag Vi er ikke blitt meldt om noen flere tilfeller i dag, opplyser FHI onsdag kveld at det ikke er rapportert flere tilfeller.

Info Best før-dato på Kinder-produktene Kinder Surprise: Best-før-datoer mellom 26. juni 2022 og 7. oktober 2022

Vekt 20g. Single og 3-pakning (20 g x 3) Kinder Schokobonds: Best-før-datoer mellom 25. mai 2022 og 19. august 2022.

Vekt: 125 g Kinder surprise maxi: Best-før-datoer 20. april 2022 og 21. august 2022

Vekt: 100 g Kinder mini eggs: Best-før-datoer 21. august 2022

Vekt: 100 g Vis mer

Fabrikk i Belgia

Seniorrådgiver Catherine Signe Svindland i Mattilsynet sier de vet at utbruddet pågår i minst i seks land i Europa.

– Salmonella er funnet på en fabrikk i Belgia og at tilsynet der undersøker hvordan bakterien er kommet inn i fabrikken.

Hun sier det ikke er første gangen utbrudd av salmonella skyldes sjokolade.

– Bakterien overlever godt. Den tåler tørking og kan leve på utstyr i fabrikken, så den kan være vanskelig å bekjempe.

Mattilsynet sier det er vanskelig å si noe om omfanget.

– Hva gjør dere videre?

– Det er som regel slik ved denne typen utbrudd at de færreste som får mage- tarmproblemer oppsøker lege for avføringsprøve. Det er først da vi kan fastslå at det dreier seg om salmonell og hvilken type salmonella det er. Normalt er det flere syke enn det vi får vite om.

– Ikke funnet spor

Den italienske sjokoladeprodusenten Ferrero sa onsdag at ingen Kinder-produkter har testet positivt på salmonella. De har likevel selv valgt å trekke tilbake produktene – for sikkerhets skyld.

Produktene er solgt over hele landet til de store butikkjedene. Det kan også ha kommet inn produkter til mindre frittstående dagligvareforretninger via parallellimport, opplyser Mattilsynet.

Salmonella er en bakterie som kan forårsake alvorlig sykdom.

Symptomer kan være diaré, feber, hodepine og magekramper. Barn, eldre og andre med svakere immunforsvar er sårbare grupper når det gjelder salmonellainfeksjon.