STOR TEST: Hvis du er gluten-allergiker eller intolerant burde du ta en titt på denne testen av hele 44 forskjellige glutenfrie produkter. Foto: Thomas Andreassen, VG

Stor test: De beste glutenfrie ølene

Publisert: 16.03.18 11:15 Oppdatert: 04.05.18 12:27

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MAT OG DRIKKE 2018-05-04T10:27:45Z

Stadig flere etterspør glutenfritt øl, og de siste årene har utvalget eksplodert i butikkhyllene. I denne testen får du oversikt over de beste glutenfrie ølene i de viktigste kategoriene.

Det har bygget seg opp et stort utvalg av glutenfrie øl både fra inn- og utland. Nå kan du velge blant mange glutenfrie pilsner-produkter, men også mange innenfor IPA, APA, pale ale og hvete/blonde/wit.

Ølakademiet i Oslo har i samarbeid med VG testet hele 44 glutenfrie ølprodukter – både norske og utenlandske som du kan kjøpe i en butikk nær deg eller på Polet.

Så hvorfor er det aktuelt med glutenfritt øl? Jo,ifølge Norsk Cøliakiforening så antas det at 7-8 % av befolkningen i Norge ikke tåler gluten . Alle disse har en eller annen form for glutenintoleranse.

– Hva er egentlig glutenfritt øl?

– «Vanlig» øl er basert på korn, i all hovedsak byggmalt som da inneholder glutenproteiner. For å kunne lage et glutenfritt øl må det enten brukes andre sukkerkilder enn byggmalt som er glutenfrie. Det kan være bokhvete, ris, mais eller sorghum, sier Ronja M. Velten, daglig leder i Ølakademiet.

En annen metode, ifølge Velten, er å fjerne glutenproteinene under bryggeprosessen ved at man tilsetter et enzym som spalter glutenproteinet.

– Denne metoden har revolusjonert det glutenfrie ølet fordi den gir smaken av godt øl, samtidig som ølet er glutenfritt, sier hun.

Mange vil kanskje savne, for eksempel Corona, som er laget på mais, i denne testen.

– Corona er laget med en stor andel mais, men det er ikke glutenfritt. Det står heller ikke på Cøliakiforeningens lister, sier Velten.

Sjekk merkingen

– Kan man stole på at øl merket glutenfritt, er det?

– Det er definert hvor mye gluten det kan være i et produkt for at det skal betegnes som glutenfritt. EU har fastsatt grensen til 20 ppm, dvs. 20 milligram per kg. Grensen gjelder også for flytende vare, sier Knut H. Peterson

generalsekretær i Norsk Cøliakiforening (NCF).

Ifølge Peterson har paraplyorganisasjonen for cøliakiforeninger i Europa (AOECS) innført en lisensordning som krever at produsentene sender sine produkter til testing jevnlig.

– Å velge produkter som er lisensiert, har Crossed Grain merket på emballasjen/etiketten, gir en økt sikkerhet for at produktet er glutenfritt, sier han.

– Hva bør man eventuelt sjekke dersom man har glutenallergi og vil drikke øl?

– At det er merket som glutenfritt, og aller helst har Crossed Grain-merket på etiketten, sier Peterson i NCF

Fakta Slik er testen utført * 44 ølprodukter i forskjellige kategorier, tilgjengelig i nærområdet i butikk, i Gulating ølutsalg og på Vinmonopolet er tatt med i testen. * Alle ølene er vurdert blindt etter farge, duft, smak og ettersmak, hvor smak naturlig nok ble vektlagt tyngst. * Alle produkter som har fått terningkast to i testen er kontaktet av VG og tilbudt et tilsvar. * Ett av produktene hadde tydelig ølfeil og er derfor ikke vurdert i testen. * Juryen har bestått av Ronja Velten, daglig leder i Ølakademiet, fagutdannet kokk. Luis Herreros, ølguide, tidligere kjøkkensjef og hjemmebrygger. Jørn Tore Persen, fagutdannet kokk og salgs- og markedssjef i Ølakademiet.

– 10 millioner liter i året

– Vi får mange henvendelser om glutenfritt øl og jeg synes det er flott at det er blitt så stort utvalg i butikkene nå. For få år siden var det nesten ingen produkter i hyllene, sier Petter Nome, direktør for Bryggeri- og Drikkevareforeningen.

– Utvalget av glutenfritt øl har vokst veldig bare de siste årene, men jeg har ikke tall på hvor mye som omsettes totalt i Norge, sier Nome.

Ringnes var først ute med glutenfritt øl og omsetningen har økt jevn siden lanseringen.

– Ringnes Lite ble glutenfritt i 2012 og er det første produktet som ble godkjent av NCF. Vi selger i overkant av fem millioner i året av våre to produkter Ringnes LITE og Ringnes Mørk LITE, som kom i 2016. Det er litt over halvparten av det totale salget av glutenfrie produkter i Norge, sier Daniel Bernstein, merkevaresjef i Ringnes til VG.

Ifølge Bernstein utgjør de glutenfrie produktene nær 2,5 prosent av den totale ølomsetningen i Ringnes

Fakta FAKTA: Gluten og øl

* Gluten består av proteinene gliadin og glutenin som finnes i kornkjernen i blant annet hvete, bygg, rug og spelt.

* Brewer’s Clarex er et klaringsmiddel for øl som inneholder enzymet Clarity Ferm som spalter glutenproteinet.

* Alle produkter som inneholder mindre enn 20 ppm kan merkes som glutenfri etter forskrift fra EU. (20 ppm betyr: 20 mg gluten per 1000 g)

* Alle produkter som inneholder mindre enn 100 ppm kan merkes som «svært lavt gluteninnhold»

* I USA er det ikke tillatt å kalle produktet glutenfritt dersom det er brygget på noe som inneholder gluten. Det blir ofte betegnet som gluten redused istedenfor.

* Cross-grain symbolet gir en garanti for at produktet er glutenfritt. Symbolet er grønt

med et kornaks med strek over. Kilde. Ølakademiet

Ronja Velten mener denne testen representerer et bra utvalg

– I forhold til for fem år siden er det kjempebra med så stort utvalg. Men sammenliknet med vanlig øl, vi ser jo at det fortsatt er et lite stykke igjen å gå for kvaliteten på endel av disse produktene, sier hun.

Dette er de aller beste ølene i testen:

TOPP 10 GLUTENFRIE ØL 2018:

1. Brekeriet Pink Passion

2. Nøgne Ø Porter

3. Mikkeller I Wish IPA

4. Greens Dark Ale

4. Brewdog Vagabond

4. Grans Lite

7. Mikkeller XMAS Wish

7.Ambar Especial

8. Nøgene Ø Bitter

8. Espiga Blonde Ale

8. Black Isle Goldfinch

Og, her får du testen av de alle de 44 glutenfrie produktene i sine forskjellige kategorier:

Type: Lager/pilsner

Grans Lite



5

Batch # Ukjent. Pilsner. Norge. 0,5 l. boks. 4,5 % vol.

Farge og duft : Lys gyllen og klar i farge. Dufter av malt, lett sitrus, karamell og høyloft.

Smak: Enkel maltprofil, brød og humle.

Vurdering: En meget god tørsteslukker som mange vil like. Enkelt og godt!

Poeng: 85

Ambar Especial

4

Batch # Ukjent. Lager. Spania. 0,33 l. flaske. 5,2 % vol.

Farge og duft: Lys gyllen farge. Dufter av rosin, røde bær og mandler.

Smak: Lette malttoner, noe nøttepreg og brød.

Vurdering: Et godt øl. Mangler noe bitterhet for å nå til toppen.

Poeng: 82

Omission Lager



4

Batch # Ukjent. Lager. USA. 0,33 l. flaske. 4,6 % vol.

Farge og duft: Lyse gul. Dufter av lett ananasjuice, gule epler og sitron.

Smak: Fruktige sitrus toner og noe brød.

Vurdering: Ølet fremstår lettdrikkelig og friskt, men får trekk grunnet noe høy karbonering. Passer godt til påskesolen.

Poeng: 77

Skinny Brands Lager

4

Batch # Ukjent. Lager. Storbritannia. 0,33 l. flaske. 4 % vol.

Farge og duft : Lys gyllen. Dufter av korn, lett vørter og frukt.

Smak : Lett malt, vørter, bringebær og fruktig.

Vurdering: Ølet fremstår balansert og noe tørt. Noe utvannet ettersmak.

Poeng: 77

Organic Celia



3

Batch # Ukjent. Pilsner. Tsjekkia. 0,33 l. boks. 4,5 % vol.

Farge og duft: Lys gyllen. Dufter av kornåker, kjeks og karamell.

Smak: Noe smørkaramell, sitrus og malt.

Vurdering: Noe kunstig sødme og ølet fremstår noe flat.

Poeng: 74

Mongozo Premium Pilsener

3

Batch # Ukjent. Pilsner. Belgia. 0,33 l. flaske. 4,7 % vol.

Farge og duft: Lyse gul og klar farge. Dufter nøytralt med hint av lett malt.

Smak: Nøytral i smaken. Noe malt preg og lett sitrus.

Vurdering: Et enkelt øl med ok balanse. Noe syrlig tilsnitt i ettersmaken.

Poeng: 72

Aass LITE Vienna Lager

3

Batch # Ukjent. Vienna Lager. Norge. 0,5 l. boks. 4,5 % vol.

Farge og duft: Lys gyllen. Dufter av gress og hint av eddik.

Smak: Syrlig bærpreg og grønne toner.

Vurdering: Et øl med tørr munnfølelse. Noe ubalanse i smakene.

Poeng: 72

Mack Isbjørn Lite

3

Batch # Ukjent. Lager. Norge. 0,5 l. boks. 4,5 % vol.

Farge og duft: Lysegul. Dufter av mild karamell, gjær og grønne epler. Nøytral.

Smak: Epleskall med lang bitterhet.

Vurdering: Ølet er overveldende bittert med en besk ettersmak.

Poeng: 71

Ringnes LITE Pilsener

3

Batch # Ukjent. Pilsner. Norge. 0,5 l. boks. 4,3 % vol.

Farge og duft: Lys gyllen med fint skum. Dufter av lett karamell og kjeks. I øvrig nøytral.

Smak: Pæredrops, lett maltpreg og fin humleprofil.

Vurdering: Trekk for noe ubalanse. Mangler kropp.

Poeng: 70

Hansa LITE Pilsener



2

Batch # Ukjent. Pilsner. Norge. 0,5 l. boks. 4,2 % vol.

Farge og duft: Lys gyllen. Dufter av lett toffee, tuttifrutti og noe papp

Smak: Veldig fruktig med toner av banan og marsipan. Falsk ettersmak

Vurdering: Ølet fremstår noe kunstig, med vannet munnfølelse.

Poeng: 69

Dette svarer produsenten: – Vi har hatt dette produktet i markedet lenge, og det er stadig voksende. Vi tror at dette ølet smaksmessig treffer en målgruppe, sier Alf Helge Halland, direktør Marketing & Uteliv i Hansa Borg.

SØR Glutenfri



2

Batch # LB7236A. Pilsner. Norge. 0,33 l. flaske. 4,7 % vol.

Farge og duft: Lysegul. Dufter av papp, malt og noe urter.

Smak: Mais, sirup, høy og gress.

Vurdering: Ølet fremstår beskt, er tørt og i ubalanse. Ikke særlig godt.

Poeng: 68

Dette svarer produsenten: - Dette er en frisk og lettdrikkelig øltype som er laget for dem som er glad i øl men ikke så veldig opptatt av øl. Så er du ute etter en frisk og lys type er dette et bra øl for deg, sier Anders Aanestad, kategoridirektør i nbev as, som står bak produktet.

Estrella Damm Daura

2

Batch # Ukjent. Lager. Spania. 0,33 l. flaske. 5,4 % vol.

Farge og duft: Lys gyllen. Dufter av overmodne frukter, papp og kirsebæryoghurt

Smak: Overmodne røde epler og ubehagelig fruktighet. Noe syrlig tilsnitt.

Vurdering: Ølet fremstår ubehagelig å drikke. Ubalansert og veldig tørt.

Poeng: 63

Dette svarer importøren: – Vi har alltid fått god tilbakemelding på dette ølet. Det har vunnet mange priser internasjonalt for sin smak tidligere. Smak er jo individuelt og dette ølet passet nok ikke for denne juryen, sier Steffen Storm-Olsen, merkevaresjef i Haugengruppen.

St. Hallvards Homansbyens Dronning

Batch # 109. Pilsner. Norge 0,5 l. flaske. 4,7 % vol.

Ikke vurdert: Juryen mener det testede produktet hadde tydelig ølfeil og det er derfor ikke vurdert.

Type: Blonde/Hvete/Wit

Espiga Blonde Ale

4

Batch #18239 Blond Ale. Spania. 0,33 l. flaske. 4,5 % vol.

Farge og duft: Lyse gul og klar. Dufter av sitronsaft, einer, stikkelsbær og gran.

Smak: God humleprofil med sitrus, papaya og mango.

Vurdering: Et friskt og fruktig øl som er lett å like. Noe tynn kropp.

Poeng: 81

Mongozo Buckwheat

3

Batch # Ukjent. Wit. Belgia. 0,33 l. flaske. 4,7 % vol.

Farge og duft: Lyse gul og nesten klar farge. Dufter av koriander, såpe og sitrus.

Smak: Sitronbrus, koriander, ingefær, såpe og noe humle.

Vurdering: Kort munnfølelse og ettersmak.

Poeng: 74

Greens Blond Ale

3

Batch # Ukjent. Blonde Ale. Belgia. 0,33 l. flaske. 5,8 % vol.

Farge og duft: Uklar og gyllen. Dufter av mineraler, urter og maltkjeller.

Smak: Syrlig tilsnitt av sitrus, lett karamell, gjær og brød.

Vurdering: Et øl med noe forstyrrende syrlighet. Besk noe avslutning.

Poeng: 72

Glutenberg Blonde



3

Batch # Ukjent. Blonde. Canada. 0,473 l. boks 4,5 % vol.

Farge og duft: Lyse gul med dårlig skum. Dufter av sjø, sitrondrops og nøtter.

Smak: Smaker av maltekstrakt og sitrus. I øvrig nøytral.

Vurdering: Et flatt øl som fremstår kjedelig og kunstig.

Poeng: 70

Glutenberg Blanche



3

Batch # Ukjent. Wit. Canada 0,473 l. boks. 5 % vol.

Farge og duft: Uklar og solgul farge. Dufter av overmoden appelsin, banan, gjær og brent gummi.

Smak: Såpete, nellik, pepper og banan.

Vurdering: Et underlig øl med en snerpete bitterhet.

Poeng: 70

Brasserie Artesienne Bon Samaritain

2

Batch # Biere de Garde. Frankrike. 0,33 l. flaske. 6 % vol.

Farge og duft: Gyllen, uklar med godt skum. Dufter av sitrus og lim.

Smak: Gjær, plaster, korn og masse fenoler.

Vurdering : Rett og slett dårlig.

Poeng: 63

Dette svarer importøren: Importøren ønsket ikke kommentere dette resultatet.

Brunehaut Blonde

2

Batch # Ukjent. Blonde /Belgian Ale 0,33 l. flaske. 6,5 % vol.

Farge og duft: Uklar og lys gyllen farge med mye skum. Dufter av høy, gjær, mineraler og grønne toner.

Smak: Banan, lett malt og lim.

Vurdering: Besk ettersmak og masse banan. Ikke godt.

Poeng: 61

Dette svarer importøren: – Det er jo kjedelig at den scorer lavt, og det høres ut som dette er en flaskefeil. Men det er gledelig at Tripel og Amber fikk bra karakterer, sier Pål Sandstå, produktsjef i Selected Wine Partners.

Åpen klasse

Brekeriet Pink Passion

6

Batch # Ukjent. Berliner Weisse. Sverige. 0,33 l. flaske. 4,7 % vol.

Farge og duft: Lyse rosa/ferskenfarget, klar med lite skum. Dufter av bringebær, yoghurt, lime, pasjonsfrukt og rabarbra.

Smak: Syrlig rabarbra, kirsebær, sitron og bringebær.

Vurdering: Et særdeles godt øl med masse smak! Det er fruktig og syrlig samtidig som det er godt balansert. For deg som ikke er så glad i de bitre øltypene. Det er en fin overgang fra cider til øl.

Poeng: 95

Nøgne Ø Porter

6

Batch # Ukjent. Porter. Norge. 0,33 l. flaske. 7 % vol.

Farge og duft: Brunsvart. Godt skum. Dufter av sjokolade, mørke bær og kaffe.

Smak: Kaffe, tørket frukt og røstet malt.

Vurdering: Et fyldig og balansert øl med lang, god og rund ettersmak. Dette fungerer til både oksesteiken og sjokoladebiten. Kjempe godt!

Poeng: 95

NB! Dette er et øl som har lavere glutenverdier, men det er ikke merket som glutenfritt.

Green’s Gutsy Dark Ale

5

Batch # Ukjent. Dark Ale. Belgia. 0,33 l. flaske. 5,8 % vol.

Farge og duft: Brun-rød farge, uklar. Dufter av røstet malt, mørke bær, malt og nøtter.

Smak: Kaffe, toffee, rugbrød, knekk og mørk sirup.

Vurdering: Et øl med god og lang ettersmak. Ølet fremstår fyldig med en god maltprofil. Veldig godt til kjøttretter. Må serveres med riktig temperatur!

Poeng: 85

Kinn Pryl

4

Batch #1215. Belgisk Dobbel. Norge. 0,75 l. flaske. 7 % vol.

Farge og duft: Mørk kobber, noe uklar. Dufter av marsipan, hasselnøtter, fjøs og røde bær.

Smak: Lett malt, kandissukker, mandel og gjær.

Vurdering: Et øl med god munnfølelse. Fint øl til mat.

Poeng: 79

Brunehaut Tripel



4

Batch # Ukjent. Belgisk Tripel. Belgia. 0,33 l. flaske. 8 % vol.

Farge og duft: Klar lyse gul med mye skum. Dufter av pære, kjeks, urter og noe gjær.

Smak: Gjær, pære og kandissukker.

Vurdering: Et øl som kamuflerer alkoholen godt. Ølet har god duft og god smak.

Poeng: 78

Brunehaut Amber

3

Batch # Ukjent. Amber Ale. Belgia 0,33 l. flaske. 6,5 % vol.

Farge og duft: Brunlig og uklar. Dufter av mørke bær, vørter, kaffe og soyasaus.

Smak: Plomme, lett metall og kaffe.

Vurdering: Et midt på treet øl med noe høy karbonering. Tynn kropp.

Poeng: 72

Type: Bitter

Nøgne Ø Bitter British Pale Ale

4

Batch # Ukjent. Bitter. Norge. 0,33 l. flaske. 4,5 % vol.

Farge og duft: Lys og uklar med mye skum. Dufter av rips, bringebær, kandissukker og gjær.

Smak: Gjær, epler og humle. Noe vinøse toner.

Vurdering: Ølet er godt og leskende. Noe overkarbonering.

Poeng: 81

NB! Dette er et øl som har lavere glutenverdier, men det er ikke merket som glutenfritt.

Monty’s Masquerade



4

Batch # Ukjent. Bitter/ESB. Storbritannia. 0,5 l. flaske. 4,6 % vol.

Farge og duft: Dyp gyllen farge. Dufter av malt, krydderier og noe stall.

Smak: Vørter, enkle krydderier og tilsnitt av sitrus.

Vurdering: Et lettdrikkelig øl med fin balanse.

Poeng: 78

Kinn Pilegrim

3

Batch # Ukjent. Bitter/ESB 0,375 l. flaske. 4,5 % vol.

Farge og duft: Lys og noe uklar. Dufter av bjørk, grønne toner og sitrus.

Smak: Gress og humlevann

Vurdering: Ølet mangler kropp og har for stor dominans av humle.

Poeng: 73

St. Peters G-Free

3

Batch # Ukjent. Bitter, Storbritannia. 0,5 l. flaske. 4,2 % vol.

Farge og duft: Lys og nesten klar farge. Dufter nøtter og malt.

Smak: Smørkaramell, malt og lette bitre toner.

Vurdering: Ølet fremstår flatt og er for bitter i ettersmaken.

Poeng: 72

Type: IPA/APA/Pale Ale

Mikkeller I Wish IPA



5

Batch # Ukjent. IPA. Danmark 0,33 l. flaske. 5,5 % vol.

Farge og duft: Lyse brun kobber i fargen. Dufter av nøtter, pepper, urter og karamell.

Smak: Røde bær, sitrus og karamell.

Vurdering: Et øl med meget god munnfølelse og fin fylde.

Poeng: 86

Brewdog Vagabond



5

Batch # Ukjent. American Pale Ale. Skottland. 0,33 l. flaske. 4,5 % vol.

Farge og duft: Lys gyllen, noe uklar. Dufter av malt, karamell, frukter og nøtter.

Smak : Vørter, jordbær og andre røde bær. Fin humleprofil.

Vurdering: Et smud og godt øl med bra balanse mellom bitterhet og sødme.

Poeng: 85

Mikkeller XMAS Wish



4

Batch # Ukjent. IPA. Danmark 0,33 l. flaske. 5,5 % vol.

Farge og duft: Lys kobberfarget. Dufter av pepper og florale toner.

Smak: Lette kaffe toner, karamell, humle og knekk.

Vurdering: Et øl med godt integrert sødme og god bitterhet.

Poeng: 82

Black Isle Goldfinch

4

Batch # Ukjent. IPA. Skottland. 0,33 l. flaske. 3,5 % vol.

Farge og duft: Rødlig kobber med fint skum. Dufter av smørkaramell, kaffe og dadler.

Smak: Karamell, røstet malt og noe furunål.

Vurdering: Ølet har en god munnfølelse med noe røstede toner. God balanse mellom sødme og bitterhet.

Poeng: 81

To øl Reparationsbajer

4

Batch # Ukjent. American Pale Ale. Danmark. 0,33 l. boks. 5,8 % vol.

Farge og duft: Uklar gyllen med godt skum. Dufter av lett humle, malt, toffee og bærpreg.

Smak: Skogsbær, mørke frukter, gjær og humle.

Vurdering: Et øl med god kullsyre og tydelig bitter profil. Noe ubalansert.

Poeng: 77

Mikkeller Session IPA Mosaic

4

Batch # Ukjent. Session IPA. Danmark. 0,33 l. flaske. 4,5 % vol.

Farge og duft: Lyse gul og uklar med godt skum. Dufter av humle, kjeks og gjær.

Smak: Gjær, engsyre og noe malt.

Vurdering: Et øl med nøytrale smaker og en tydelig grønn profil. Enkelt og godt!

Poeng: 77

Mikkeller Sally Monroe

4

Batch # Ukjent. Pale Ale. Danmark. 0,33 l. boks. 3,5 % vol.

Farge og duft: Lys og uklar i fargen med godt skum. Dufter av florale toner, høy og humle.

Smak: Furu, kvae og sitrus humle.

Vurdering: Et godt øl som mangler noe balanse for å nå til topps.

Poeng: 77

Mikkeller Peter, Pale and Mary

4

Batch # Ukjent. American Pale Ale. Danmark. 0,33 l. flaske. 4,6 % vol.

Farge og duft: Lyse gul med godt skum. Dufter av brennesle og noe floral.

Smak: Grønne urter, passisonsfrukt og karamellmalt.

Vurdering: Ølet har en god munnfølelse. Bitter og tørr i avslutningen.

Poeng: 75

Ska Rudie Session IPA

4

Batch # Ukjent. Session IPA. USA 0,33 l. boks. 4,5 % vol.

Farge og duft: Lys gyllen og klar. Dufter av vørter, plommer og papp.

Smak: Modne plommer og gammel humle.

Vurdering: Ølet fremstår noe ufrisk. Ettersmaken er noe tørr med lette bitter toner.

Poeng: 75

NB! Ikke merket som glutenfri, men analyserapport fra Eurofins viser lave glutenverdier

Wold Top Against the Grain

3

Batch # Pale Ale, Storbritannia. 0,5 l. flaske. 4,5 % vol.

Farge og duft: Lyse gul og klar i fargen. Dufter noe nøytralt med hint av sitrus, urter og høy.

Smak: Lette urter og sitronbrus. Ellers veldig anonymt.

Vurdering: Et anonymt og kjedelig øl.

Poeng: 74

Pyynikin Gluteenition Kauppaipa



3

Batch # Ukjent. Session IPA. Finland. 0,33 l. flaske. 4,7 % vol.

Farge og duft: Lyse gul og uklar i fargen. Dufter av humle, noe malt ellers nøytral.

Smak: Noe humle og enkelt maltpreg.

Vurdering: Et enkelt og noe intetsigende øl. Oppfattes litt emmen i smaken.

Poeng: 74

Glutenberg India Pale Ale

3

Batch # Ukjent. IPA. Canada. 0,473 l. 6 % vol.

Farge og duft: Lysegul og uklar i fargen. Dufter av honning, papp, malt og humle.

Smak: Granskudd, nøtter, karamell og sitrus. Noe høy.

Vurdering: Et noe sært øl. Vanskelig å drikke mye av dette ølet.

Poeng: 73

Munkebo Balder Agave

3

Batch # Ukjent. IPA. Danmark. 0,33 l. flaske. 7,6 % vol.

Farge og duft: Uklar og lyse gul med masse skum. Dufter av sitrus, vørter og toffee.

Smak: Veldig parfymert smak. Hint av smør, honning og sirup.

Vurdering: Et veldig parfymert øl.

Poeng: 70

Allendale GFPA



2

Batch # Ukjent. IPA. Storbritannia. 0,5 l. flaske. 4,7 % vol.

Farge og duft: Noe rødlig og klar i fargen. Dufter av karamell, kirsebær yoghurt og pasjonsfrukt.

Smak: Kirsebær, pasjonsfrukt og humle.

Vurdering: Ølet fremstår veldig tamt med smak av gammel humle.

Poeng: 69

Dette sier importøren: – Vi har solgt dette ølet i to år via Gulating og fått gode tilbakemeldinger på det. Ølet har solgt veldig bra og da må det vel skyldes at det har falt i smak, sier Reidar Frederich, daglig leder i Gourmet Import.

Fakta Så mange tåler ikke gluten 7–8 % av befolkningen tåler ikke gluten. 1–2 % har cøliaki, 5–7 % har ikke-cøliakisk glutensensitivitet, svært få har DH eller hveteallergi.

Ca. 100 000 personer har cøliaki, men kun 20 % av disse har fått en diagnose. Det vil si at ca. 80 000 personer går rundt med plager de ikke kjenner årsaken til.

Gluten er protein som finnes i hvete, rug og bygg og alle varianter og hybrider av disse kornsortene som durumhvete, spelt, emmer, enkorn, tritikale og kamut.