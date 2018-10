DAGLIG MAT: Vi handler mat som aldri før og bidrar til at noen få familier er blitt blant Norges rikeste. Foto: Tore Kristiansen

Oversikt: Vi handler dagligvarer for over 200 milliarder

MAT OG DRIKKE 2018-10-15

Netthandel av mat, grensehandel, mat på bensinstasjoner og i kiosker, til tross: Du er fortsatt veldig tro mot matbutikken din.

Publisert: 15.10.18 12:21

Det norske folk handler dagligvarer som aldri før. Vi legger nå igjen over 200 milliarder kroner i landets matbutikker, kiosker, bensinstasjoner, via nettet – og i Sverige.

Tidligere handlet Ola og Kari stort sett dagligvarene sin i matbutikker. VG har undersøkt om det også er slik nå: Vår gjennomgang viser at det fortsatt – nesten – er sant.

Basert på tall fra markedsanalyseselskapet Nielsen har VG laget en oversikt over det norske folks daglige handel av varer vi kjøper i våre matbutikker, nettbutikker, kiosker, bensinstasjoner og gjennom grensehandel.

Vi begynner med det markedet de fleste handler i – dagligvarebutikkene.

Der er det tre lavpriskjeder som det norske folk foretrekker:

Fortsatt er Rema største lavpriskjede, med 23,4 prosent markedsandel i fjor.

Men Kiwi puster dem i nakken og passerte i fjor for første gang 20 prosent. De økte fra 19,9 prosent til 20,8 prosent, mens Remas markedsandel gikk ned fra 24,4 prosent i 2016 til 23,4 prosent i 2017.

Aktørene

Coop Extra er den tredje stor lavpriskjeden, med en markedsandel på 12,6 prosent i fjor.

Går en rundt i Oslo får en inntrykk av at Joker eller Bunnpris må være kjempestore: Det virker som de har en butikk på hvert gatehjørne. Men de står bare for 3,7 og 3,8 prosent av dagligvarehandelen:

Her følger en oversikt over de andre kjedene du tidvis handler i, etter de tre store, med deres markedsandel i 2017 i parentes.

Meny 10,2

Spar 7,1

Coop Prix 5,2

Obs 5,2

Coop Mega 4,1

Bunnpris 3,8

Joker 3,7

Coop Marked 1,9

Matkroken 0,7

Tallene for 3. kvartal 2018, som Nielsen la frem onsdag, viser at lavpriskjedene fortsetter fremgangen .

3 843 dagligvarebutikker gjør noen få rike

Dagligvarehandelens oversikt, viser at det ved utgangen av 2017 var 3843 dagligvarebutikker i Norge.

Samlet la vi igjen 171.331 milliarder kroner i matbutikkene:

Det er ikke uten grunn at Rema-eier, Reitan-familien og Norgesgruppens ledende eier, Johan Johannson, er blant Norges rikeste.

Odd Reitan (67) er ifølge Kapital god for 43,7 milliarder kroner, som gjør ham til Norges 3. rikeste, etterfulgt av Johan Johannson (51) på 4. plass med 40 milliarder kroner i formue.

Så handler vi også i kiosker og på bensinstasjoner.

Tallene fra Nielsen viser at vi handlet i kiosker for 4,82 milliarder kroner i fjor og at vi la igjen 9,4 milliarder kroner i landets bensinstasjoner (eksklusivt bensin).

Reitan-eide Narvesen er den desidert største kioskkjeden, med 43, 3 prosent av markedet. Mix står for 21,9 prosent, 7-Eleven for 16,5 og Deli De Luca for 7,3 prosent.

Circle K er største bensinkjede med 32,8 prosent markedsandel for varer utenom bensin, etterfulgt av Shell (21,4) og Esso (20,1).

Første gang over 200 milliarder

Et annet sted vi handler dagligvarene våre, er ikke her hjemme, men utlandet og i stor grad i Sverige:

I 2017 brukte nordmenn totalt 15,1 milliarder kroner på grensehandel. Dette er en vekst på ni prosent sammenlignet med året før.

Omfanget er større, fordi statistikken bare inkluderer hva nordmenn handler på dagsturer.

Nielsen skriver at vi foretok over åtte millioner dagsturer i 2017.

I tillegg kommer kjøp av dagligvarer på nettet, som Nielsen anslår til to milliarder kroner i 2017.

Samlet betyr det at det norske folk brukte over 200 milliarder kroner på dagligvarekjøp i fjor:

171,3 (+ 1.9 milliarder fra 2016) milliarder i de ordinære dagligvarebutikkene, 14,22 milliarder i kiosker og bensinstasjoner (- 0,1 milliarder), to milliarder på nett og 15,1 milliarder i grensehandel (+ 1,4 milliarder).

Samlet 202,6 milliarder kroner.