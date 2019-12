KREMEN AV KREMEN: I denne testen får du de 25 aller beste av 191 testede juleøl - fra alle kategorier. Foto: Mattis Sandblad

Nesten 200 er blitt testet: Her er julens aller beste øl

Det er bare noen dager igjen til jul og VG gir deg her de aller ypperste av snaut 200 testede øl-produkter fra butikk og pol. Og ikke minst – historiens aller første alkoholfrie 6-er!

Jørn E. Kaalstad

Synne Eggum Myrvang (foto)

Nå nettopp

Juleølet er nå på plass i butikker og på Vinmonopolet, og i år kan du velge blant over 325 ulike juleøl.

Ronja Velten, daglig leder i Ølakademiet har sammen med andre øleksperter smakt seg gjennom nær 200 forskjellige produkter på markedet.

– 2019 er et år med rekordmange juleøl og en rekordstor topp 25-liste med hele seks juleøl som er av klassen perfeksjon og resten med tilnærmet perfeksjon, nemlig terningkast 5. Det er bare å glede seg til jul, sier hun.

JURYLEDER: Ronja Velten, daglig leder i Ølakademiet har ledet juryen som har smakt seg gjennom 191 juleøl-produkter. Foto: Synne Eggum Myrvang / VG

Her finner du Ølakademiets gode saker om øl og julemat – oppskrifter og drikketips.

De aller ypperste

I testen er det hele 6 ølprodukter som får terningkast 6:

Julequad 2016 – Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri

Ryolitt 2019 – En Liten ØL

Norse Yule – Haandbryggeriet

Julefri – Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri

Myken Whisky Barrel Aged Stout – Bådin Bryggeri

Fatlagret Julestout – Haandbryggeriet

Dette er seks øl i den ypperste klassen, og flere av dem bekrefter trenden fra i fjor - godt lagrede øl.

– En av testvinnerne er lagret fra 2016. En annen har benyttet seg av whiskyfat for å lagre sitt øl. Dette gir ølene mye kompleksitet og dybde som gjør at produktene kan nytes året rundt, sier Velten, som ledet juryen i testen.

FARGESPILL: Hvert øl er bedømt etter kriteriene farge, duft, smak og ettersmak, hvor smaken blir vektlagt tyngst. Foto: Synne Eggum Myrvang / VG

Historisk alkofritt

– På topplisten i år finner vi for det meste håndverksbryggerier. Har de nå tatt over juleøl-tronen?

– I den harde konkurransen om å lage «Norges beste juleøl 2019» viser det seg at de klassiske bryggeriene ikke når helt opp i år. Det er våre kjente og mindre kjente håndverksbryggerier som troner topplisten over årets juleøl.

Julefri, et alkoholfritt juleøl fra Nøgne Ø fikk, som første noensinne, terningkast 6 i testen.

– Hvordan er det mulig?

– Dette er en revolusjon innen for juleøl og endelig har vi fått et bryggeri som har lagt ned tid og energi på å lage et meget komplekst og velsmakende alkoholfritt juleøl med rause mengder julekrydder som treffer midt i blinken, sier Velten.

Juleøl 2019 Denne høsten kan du velge blant over 325 ulike juleøl i butikker og på Vinmonopolet.

Vinmonopolet lanserer i år alene 255 ulike juleøl i polstyrke (over 4,7 vol%) fra inn- og utland, hvorav 172 av disse er norske. De øvrige 83 ølene er importøl fra gode ølland som Belgia, Italia, Danmark, Sverige, Skottland og Tyskland.

I landets dagligvarebutikker og i ølbutikken Gulating finner du over 70 ulike juleøl i butikkstyrke (under 4,7 vol %), noen av disse er også alkoholfrie.

Se listen: Årets 24 beste juleøl 2019

Foto: Mattis Sandblad

Julequad 2016 – Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri

Batch #1609. 0, 5l. flaske. 10 % vol. Stil: Quadrupel

Pris: 82,90 kr. (Vinmonopolet).

Farge og duft: Brun-rød og klar. Dufter av mørke bær, tørket frukt og nøtter.

Smak: Kandissukker, sirup, honning, svisker, dadler og krydder.

Passer til: Pepperkaker og blåmuggost.

Vurdering: Et helt perfekt juleøl. Ølet er balansert med utrolige fine kryddertoner. Dette ølet vil holde deg varm og god. Dette ølet er oppskriften på den perfekte jul. Må serveres temperert

Poeng: 97

Foto: Frode Hansen

Ryolitt 2019 – En Liten ØL

Batch #69. 0, 33l. flaske. 11 % vol. Stil: Belgian Strong Dark Ale.

Pris: 69,80 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Mørkebrun, nokså klar. Dufter av kokos, vanilje, krem og lakris.

Smak: Kokos, vanilje, mokka, nøtter og sjokolade.

Passer til: Avec eller til konfekt.

Vurdering: Et silkemykt øl som er perfekt balansert. Ølet er fyldig og ikke for søtt. Må serveres med riktig temperatur. Dette ølet må man ha i julen.

Poeng: 96

Foto: Mattis Sandblad

Norse Yule – Haandbryggeriet

Batch #. 0, 33 l. flaske. 8 % vol. Stil: Winter Warmer

Pris: 79,70 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Svart, uklar med lite skum. Dufter av sjokolade, kirsebær, knekk og svisker.

Smak: Røde bær, vanilje, kokos, banan, nellik, tobakk og svisker. Vinøse toner!

Passer til: Sjokoladedesserter og avec. Kan også nytes også alene.

Vurdering: Et veldig komplekst juleøl med kjempegod smak. Ølet er fyldig og varmende. En sikker vinner til sene kvelder i romjulen!

Poeng: 95

Foto: Mattis Sandblad

Julefri – Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri

Batch #202115. 0, 33 l. flaske. 0 % vol. Stil: Alkoholfri brown ale

Pris: 22,90 kr. (Pris fra Vinmonopolet, ettersom ølet er alkoholfritt er det også i salg i butikk.)

Farge og duft: Mørk og uklar. Dufter av karamell, kanel, kardemomme og gløgg. Skikkelig fin krydderlukt!

Smak: Gløgg, ingefær, anis, kanel og rosiner.

Passer til: Alle julens desserter, sylte og kan også nytes alene.

Vurdering: En revolusjon innen for alkoholfritt øl. Dette var veldig godt! Her har virkelig bryggeriet lagt ned mye tid og energi for å lage et skikkelig alkoholfritt juleøl som både smaker og lukter jul. Juleølet har bra fylde og er meget godt balansert. Denne hører julen til!

Poeng: 95

Foto: Mattis Sandblad

Myken Whisky Barrel Aged Stout – Bådin Bryggeri

Batch #300. 0, 33 l. boks. 10,1 % vol. Stil: Fatlagret Stout.

Pris: 89,70 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Brun-svart. Dufter av mandel, kirsebær, vinøse toner og whisky.

Smak: Sjokolade, frukt, vanilje og bourbon.

Passer til: Konfekt og peiskos.

Vurdering: Et godt laget juleøl med nydelig balanse. Ølet har masse sødme og en rikelig fylde. Et meget vellykket juleøl!

Poeng: 95

Foto: Jørn E. Kaalstad

Fatlagret Julestout – Haandbryggeriet

Batch #1234. 0,33 l. flaske. 12 % vol. Stil: Fatlagret Stout.

Pris: 93,30 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Svart med mørkt skum. Dufter av vanilje, treverk, lakris og kakao.

Smak: Kirsebær, kaffe, sjokolade og noe tobakk.

Passer til: Konfektkake eller nytes alene.

Vurdering: Et meget godt juleøl som kan nytes året rundt. Ølet har en flott balanse og er rik på smak. Dette kan du nyte året rundt!

Poeng: 95

Foto: Mattis Sandblad

Nonstandard Christmastime – Ølkymisten

Batch #. 0, 33l. boks. 10 % vol. Stil: Pastry Stout

Pris: 79,90 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Mørke brun med tett skum. Dufter av lakris, appelsin og urter.

Smak: Cola, karamell, kaffe, lakris, appelsin, mandarin og krydder.

Passer til: Avec

Vurdering: Ølet minner nesten om appelsin sjokolade! Et godt og sterkt øl for å holde varmen.

Poeng: 91

Foto: Mattis Sandblad

Ashes to Ashes Christmas 2019 – Amundsen Bryggeri

Batch #. 0, 33l. boks. 10,5 % vol. Stil: Imperial Stout.

Pris: 89,90 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Svart med tykt fint skum. Dufter av vanilje, kokos, bakverk og sjokoladesaus.

Smak: Dadler, fiken, kaffe, vanilje og masse sjokolade!

Passer til: Dropp desserten! Drikk denne i stedet.

Vurdering: Et alkoholsterk og godt øl der sødmen er godt integrert. God ettersmak av kaffe.

Poeng: 90

Foto: Mattis Sandblad

Juleklokk – Klokk & Co

Batch #. 0, 33l. flaske. 8 % vol. Stil: Stout

Pris: 59,90 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Brun med lett skum, nokså klar. Dufter av karamell, nøtter, sirup og tørket frukt.

Smak: Nøtter, sirup, kandissukker, svisker og rosin.

Passer til: Blåmuggost og karamellpudding

Vurdering: Et meget godt øl til dessertbordet!

Poeng: 89

Foto: Mattis Sandblad

Julebokk Fatlagret – Graff Brygghus

Batch: Blend av #267 og #311. 0, 33l. flaske. 8,8 % vol. Stil: Fatlagret Dobbelbokk

Pris: 79,90 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Mørke brun med fint skum. Dufter av vanilje og bourbon.

Smak: Vanilje, bourbon, tobakk, kaffe, karamell og røstet malt.

Passer til: Konfektkake eller kraftige oster.

Vurdering: Et balansert og godt juleøl som bærer et godt preg av fatlagring. Fint til julekosen!

Poeng: 89

Foto: Mattis Sandblad

Kvit Jul – Tya Bryggeri

Batch #274. 0, 5l. flaske. 5,4 % vol. Stil: Wit

Pris: 81,10 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Lys og klar. Dufter av koriander, gjær, pepper og banan.

Smak: Hvete, koriander og sitrus. Veldig frisk!

Passer til: Gravlaks, kylling, hvit mugg oster, fisk og aperitiff.

Vurdering: Et fruktig og godt øl med kjempefin balanse. Ølet er kjempefriskt og passer ypperlig til julens retter.

Poeng: 88

Foto: Mattis Sandblad

Stille Dal – Bådin Bryggeri

Batch #346. 0,33 l. flaske. 7 % vol. Stil: White IPA

Pris: 59,80 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Lett kobber, nokså klar. Dufter av kaffe, karamell og appelsin.

Smak: kaffe, knekk, appelsinskall og florale toner. Ølet har en lang bitterhet.

Passer til: Røkt pinnekjøtt!

Vurdering: Nydelig juleøl til pinnekjøttet.

Poeng: 88

Foto: Jørn E. Kaalstad

Jule Avec – Berentsens Brygghus

Batch #19260. 0, 33l. flaske. 9 % vol. Stil: Dobbelbock.

Pris: 57,90 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Mørke brun og rødlig. Dufter av kaffe, røde bær og karamell.

Smak: Kaffe, nøtter, kjeks og mørke bær.

Passer til: Blåmuggost, sjokolade eller avec.

Vurdering: Et rund og balansert juleøl med god munnfølelse. Mangler noe kullsyre for å nå toppen.

Poeng: 88

Foto: Jørn E. Kaalstad

Julekvelden på kjerringa – Qvart Ølkompani

Batch #301. 0, 33l. flaske. 8 % vol. Stil: Old Ale.

Pris: 64 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Mørkebrun med godt skum. Dufter av marsipan og nøtter. Fruktige toner.

Smak: Nøtter, marsipan, pepper, dadler, treverk og julekrydder.

Passer til: Nytes alene eller til kraftige blåmuggoster.

Vurdering: Et godt og fyldig juleøl med masse sødme som sitter lenge i munnen.

Poeng: 88

Foto: Jørn E. Kaalstad

Julestout – Schouskjelleren Mikrobryggeri

Batch #sommer2019. 0, 33 l. flaske. 10 % vol. Stil: Imperial Stout

Pris: 75 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Svart med tykt brun skum. Dufter av kaffe, rosin og nøtter.

Smak: Kaffe, mokka, sirup og nøtter.

Passer til: Karamellpudding og ribbe. Kan også nytes alene.

Vurdering: Et meget godt balansert juleøl med masse smak og fylde.

Poeng: 88

Foto: Mattis Sandblad

Julejuice – Graff Brygghus

Batch #323. 0, 33l. flaske. 7,5 % vol. Stil: Dobbel IPA

Pris: 72,90 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Strågul og uklar. Dufter av stikkelsbær, urter og tropiske toner.

Smak: Urter, tropiske frukter og grapefrukt.

Passer til: Pinnekjøtt.

Vurdering: Et superfriskt og godt juleøl med tydelig urtepreg.

Poeng: 88

Foto: Mattis Sandblad

Mokka – Sundbytunet Bryggeri & Destilleri

Batch #218. 0,33 l. flaske. 4,5 % vol. Stil: Stout.

Pris: 49,90 kr. (Gulating)

Farge og duft: Mørkebrun med lite skum. Dufter av sjokolade, kokos, vanilje og kaffe. Fin lukt!

Smak: Kaffe, kjeks, røstet malt og nøtter.

Passer til: Julekaker eller erstatning for kaffe.

Vurdering: Et godt kaffe-øl med fin munnfølelse.

Poeng: 88

Foto: Jørn E. Kaalstad

Ryolitt 2018 Rum Barrel Aged – En Liten Øl

Batch #19. 0,33 l. flaske. 11 % vol. Stil: Belgian Strong Dark Ale.

Pris: 79,30 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Mørke brun og klar. Dufter av vanilje solbær og kaffe. Lukter veldig godt!

Smak: Lakris, eik, vanilje og tørket frukt. Utrolig vinøs.

Passer til: Avec eller til konfektbiten.

Vurdering: En kjempegod øl med masse fylde og vinøse toner. Pent fatpreg.

Poeng: 87

Foto: Jørn E. Kaalstad

Fimbul Oak-Aged Xmas Ale – Ægir Bryggeri

Batch #1837BW. 0, 33l. flaske. 11,5 % vol. Stil: Barley Wine

Pris: 84,90 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Gylden mørk, nokså klar. Dufter av karamell, tropiske frukter og mørke bær.

Smak: Kandissukker, mørke bær og krydder. Noe bitre toner.

Passer til: Blåmuggost med plommesyltetøy.

Vurdering: Et meget godt øl med mye smak. Ølet har lang ettersmak og vil trolig bli enda bedre til neste år.

Poeng: 87

Foto: Jørn E. Kaalstad

Juleporter – Ølbæk Bryggeri

Batch #1221. 0, 33 l. flaske. 10 % vol. Stil: Baltisk Porter

Pris: 80,70 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Rødbrun med lett skum. Dufter av blomster, mandel, kandissukker, rose og røde bær. Lukter godt!

Smak: Karamell, marsipan og røde bær.

Passer til: Julekaker og oster

Vurdering: En enkel og god juleøl mange vil like!

Poeng: 87

Foto: Mattis Sandblad

Røkelse – Færder Mikrobryggeri

Batch #191. 0, 33 l. flaske. 7 % vol. Stil: Røyket Stout.

Pris: 180,60 kr. (3 x 33 cl Gull og Myrra medfølger) (Vinmonopolet)

Farge og duft: Mørke brun med mokka farget skum. Dufter av Rug, røyk og kakao.

Smak: Tobakk, knekk, brød, nøtter og ristet malt.

Passer til: Røkt pinnekjøtt og kraftige oster.

Vurdering: Et meget godt juleøl med fin sødme og god munnfølelse.

Poeng: 87

Foto: Jørn E. Kaalstad

Juleøl Fiken & Daddel – Bryggerhuset/ Aass Bryggeri

Batch #. 0, 33l. flaske. 8 % vol. Stil: Belgisk Dubbel.

Pris: 69,90 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Uklar og rød brun i fargen. Dufter av tørket frukt og kakao. Vinøse toner.

Smak: Karamell, knekk, rug, kaffe, kandissukker. Veldig vinøs.

Passer til: All rounde som passer til nesten alt av kjøttretter. Godt til oster og desserter også.

Vurdering: Et godt juleøl med masse vinøse toner!

Poeng: 87

Foto: Mattis Sandblad

Sankt Olav Juleøl – E.C. Dahls

Batch #. 0, 33 l. flaske. 9,1 % vol. Stil: Quadrupel.

Pris: 69,90 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Klar og brun uten skum. Dufter av karamell, ingefær, pepper, nøtter, kandissukker og toffee.

Smak: Karamell, rosiner, kandissukker, hasselnøtter og Julekrydder.

Passer til: Ribbe-øl

Vurdering: Et kjempe godt juleøl med masse smak. Ølet har godt krydderpreg og veldig fin kullsyre.

Poeng: 87

Foto: Mattis Sandblad

Tannjul – Sagene Bryggeri

Batch 155#. 0,33 l. flaske. 8 % vol. Stil: Sjokolade Stout

Pris: 69,30 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Svart med tett og fint brunt skum. Dufter av kaffe, røyk, tobakk og sviske.

Smak: Røyk, vanilje, sviske, mokka og sitrus.

Passer til: Sent på kvelden (ev. med en sigar)

Vurdering: Et godt balansert juleøl som er overraskende lettdrikkelig. Ølet har en behagelig og tørr avslutning.

Poeng: 87

Foto: Jørn E. Kaalstad

Juling – Tya bryggeri

Batch #278. 0, 5l. flaske. 4,7 % vol. Stil: Brown ale

Pris: 69,90 kr. (Vinmonopolet)

Farge og duft: Mørkebrun og uklar. Dufter av kaffe mokka, mørk malt, sirup, tobakk

Smak: kaffe, mokka, kakao, røyk og lakris.

Passer til: Ribbe og oster.

Vurdering: Et øl med røstet preg og lang ettersmak. Noe syrlig tilsnitt. Kjempegodt matøl.

Poeng: 87

JURYEN: Fra venstre, Luis Herreros, Jørn Tore Persen, Bjarte Lie og Ronja Velten. Foto: Malene Økland

Slik er testen utført

Tidlig i høst ble det sendt ut en invitasjon til landets bryggerier/grossister om å delta i juleøltesten. De inviterte velger selv hvor mange av sine øl de ønsker testet.

Bryggeri/grossist har stått fritt til å definere hva de anser som juleøl, men det settes krav til at ølet er sesongbasert og ikke finnes i sortimentet hele året.

Ølene sorteres i kategoriene polstyrke, butikkstyrke og alkoholfritt, samt inndeles etter ølstil. De forskjellige kategoriene testes ikke samme dag - da det kan virke urettferdig å sette en sterk og mørk juleøl opp mot en lys alkoholsvak.

I årets test er 66 ulike bryggerier representert med hele 191 ulike øl. Majoriteten kommer fra håndverksbryggeriene, mens de øvrige juleølene kommer fra de klassiske bryggeriene som Grans Bryggeri, Hansa-Borg, Sagene Bryggeri, Macks Ølbryggeri, Aass Bryggeri og Ringnes.

Testen er foretatt i uke 43 og 44 som en blindtest. Den ble gjennomført i et nøytralt miljø på dagtid.

Hvert øl er bedømt etter kriteriene farge, duft, smak og ettersmak, hvor smaken er vektlagt tyngst. Dommerene bruker et skjema og gir poeng etter vektleggingen. Det er altså mulig å oppnå mye høyere poeng for smak enn f.eks. farge og duft.

Poengene for hvert øl summeres til en samlet poengsum, som igjen gir grunnlag for et terningkast etter gitt skala. I testen oppgir vi både poeng og terningkast.

Årets jury består av: Ronja Velten: Daglig leder i Ølakademiet. ølsommelier og kokk. Luis Herreros, kursholder i Ølakademiet, utdannet ølsommelier og kokk. Jørn Tore Persen, kokk og ølsommelier. Bjarte Lie, diplombrygger.

Publisert: 20.12.19 kl. 13:47

