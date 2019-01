SPESIELT DESIGN: Flere Bremykt-spisere får dette servert når de åpner smørboksen. Foto: Kjetil Håland

Stadige «penisproblemer» for Bremykt

MAT OG DRIKKE 2019-01-22T19:28:34Z

Smørspisere som liker Bremykt fikk seg en god latter da de åpnet smørpakken. – Denne dukker opp tre-fire ganger i året, sier administrerende direktør.

VG har fått tilsendt bilder av åpne Bremykt-pakker hvor smøret ser ut som det er formet som en penis.

Det er ingen spøkefugler vi har blitt utsatt for, dette er nemlig et tilbakevendende «problem» for produsentene. På Bremykts sider på Facebook er det flere som har sendt inn bilder. «Kanskje dere skulle vurdere å skifte navn til «bredhardt»», skriver en. Kjetil Håland har sendt inn bilde og skriver «Ny design eller»?

Han fikk seg en god latter da han skulle smøre på brødskiva.

– Jeg tenkte det var sykt moro, selv om det er en feil, er det jo bare artig, sier han til VG.

– Det ble godt brukt kan du si, humrer han og avkrefter at han tok vare på smørpakken som et samlerobjekt.

Administrerende direktør André Gobel i Tine-selskapet Fjordland , som produserer smøret, bekrefter at penisformet smør er et «problem» de har støtt på før.

– Å ja, den der ja. Den får vi tre-fire ganger i året. Det er ikke gjort med overlegg altså, det finnes en helt naturlig forklaring, sier han og smører på med forklaringen:

– Det er to dyser som fyller begeret og fylles det for fullt klemmes smøret ned så det blir seende slik ut. Det er kanskje moro, men det er ikke ment å være slik, sier han lattermildt, og legger til at han setter pris på at kundene følger med på favorittsmøret sitt.

Komiker Otto Jespersen har tatt opp problemstillingen tidligere, i programmet «Otto har fått nok» konfronterer han Tine Meierier med saken.