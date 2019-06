264 barn og unge har smakt: Her er barnas isfavoritter

Gjør deg klar for en iskald sommer! En fløyelsmyk sjokoladeis og en fargerik isklassiker gikk rett til topps i VGs blindtest av is for barn og unge. Aller minst fristet melonisen på pinne.

VGs testpanel på over 260 barn og unge har smakt seg gjennom 15 av sommerens barnevennlige og iskalde småis-nyheter.