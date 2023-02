De beste pappvinene nå: − Wow-faktor!

På jakt etter en god pappvin? Her er seks nøye utvalgte, deriblant en sekservin av et kaliber jeg sjelden kommer over.

Snart vinterferie. Fortsatt vinter med andre ord. Enten du skal reise bort eller ei, er det ikke til å komme unna at vin på kartong er praktisk. Uknuselig. Miljøvennlig.