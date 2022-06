«KJÖTTBULLAR »: Svenske kjøttboller er en kjent rett i nabolandet.

Derfor koker sosiale medier over #Swedengate

I trenden #Swedengate hevdes det at svensker ikke tilbyr middag til barn som er på besøk. Påstanden har gått viralt.

Publisert: Nå nettopp

Det har skapt sterke reaksjoner etter at påstanden, som først ble lagt ut på Reddit, ble delt av Twitter-brukeren @Samqari.

I innlegget ble det stilt spørsmål om hva det rareste man har gjort hos andre på grunn av deres kultur eller religion.

Blant flere tusen kommentarer fortalte en person om hvordan det var da han var hjemme med sin svenske venn som barn.

– Mens vi lekte på rommet hans, ropte moren at maten var klar. Og hør på dette. Han ba meg vente på rommet hans mens de spiste. Det var jævla sprøtt, skrev brukeren på Reddit.

REDDIT: To av kommentarene på innlegget på Reddit der det ble spurt om hva det rareste man har gjort hjemme hos andre på grunn av kultur eller religion.

Mange reaksjoner

– Jeg er ikke her for å dømme, men jeg forstår ikke dette. Hvordan kan du gå og spise uten å invitere vennen din?, skrev @Samqari på Twitter.

Innlegget startet emneknaggen #Swedengate, som har spredd seg raskt, verden over.

REAGERER: Flere brukere verden over anklager Sverige for å være et ugjestmildt land med emneknaggen #Swedengate.

Det er lagt ut flere innlegg som er rettet mot Sverige, og som stiller spørsmål ved den svenske kulturen.

I mange kommentarer blir Sverige også anklaget for å være et ugjestmildt og rasistisk land, ifølge Aftonbladet.

Twitter-brukere fra hele verden reagerer og mange skriver at i deres kultur er det helt vanlig å tilby gjester mat.

Har du vært gjest hos noen og opplevd å ikke bli invitert på middag? Ja, da jeg var barn Ja Nei, har alltid blitt bedt på middag Nei, men jeg har ikke forventet det heller

– Jeg kan ikke forstå at Reddit og Twitter har endret hele verdens syn på Sverige. I over 100 år har Sverige blitt ansett som et så bra sted å bo og et enkelt skjermbilde har ødelagt det, står det i en tweet med over 138.000 likerklikk.

De svenske myndighetene har gått hardt ut og advart om påvirkningskampanjer på nett i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina, men med #Swedengate har myndighetene sagt at det ikke er et målrettet angrep på Sverige, ifølge Aftonbladet.

Den svenske artisten Zara Larsson er blant brukerne som har kommentert utsagnet. «Topp svensk kultur», skriver hun.

Delte meninger

Flere brukere har kommentert at de aldri har opplevd dette, men noen kjenner seg igjen.

– Som en som vokste opp i Sverige har jeg aldri hørt dette, men jeg er fra Nord-Sverige, så ting kan være annerledes sørover. Men vi har FIKA-kulturen og folk prøver alltid å presse mer fika på deg, så dette gir ingen mening for meg, sier en av Twitter-brukerne i tråden.

«KANELBULLAR»: Fika er en viktig del av svensk kultur.

Fika handler om å være sammen med venner, kolleger eller familie, og nyte én eller flere kopper kaffe, gjerne med en kanelbolle eller et kakestykke, ifølge kaffegeek.

En annen har skrevet at det ikke gjelder alle svensker, men at det er en «svensk greie», ifølge den svenske avisen The Local.

En ting i gamle dager

En Twitter-bruker skriver at dette var vanlig før, men ikke i dag. Og det er ikke fordi man ikke ønsket å ha gjester.

– Jeg er svensk. Dette trenger avklaring: Dette er ikke vanlig i dag – ingen jeg kjenner gjør dette og barna spiser hos oss hele tiden, og barna mine hos venner. Hele konseptet var en greie på 90-tallet.

– Dette ble ikke gjort av egoisme, men av kulturell forståelse og respekt fra de andre foreldrene. Foreldre ventet barna sine hjem til middag på et bestemt tidspunkt. Vi hadde veldig etablerte mønstre. Men som sagt, sånn er det ikke lenger, skriver brukeren.

Det er forsker ved SIFO, Annechen Bahr Bugge, enig i. Hun har forsket på mat og mathistorie, og har en doktorgrad om middagsvaner.

– Jeg tror det er veldig lite utbredt at barn sitter alene på rommet mens familien spiser i dag, enn det var på 60-70-tallet, sier hun.

Forsker ved Sifo, Annechen Bahr Bugge, har en doktorgrad i middagsvaner. Hun sier det kan ha vært mer vanlig før.

De som deler at de ikke ble spurt om å få være med å spise middag, kan være barn som har opplevd å bli avvist og ha dårlige minner, som er enklere å huske, sier hun.

Før hadde vi en annen holdning til mat. Hun forklarer at dette kan ha vært mer utbredt i byene, men ikke på bygda, siden man ofte lagde større måltider på for eksempel gårdene.

– Noen mener det aldri har eksistert og andre husker at det har eksistert. Det viser at det er ulike praksiser, sier hun.

I dag har mat også blitt mye billigere og porsjonene er større.

På Twitter har det blitt delt et kart i forbindelse med utsagnet, som skal vise at Norge visstnok også er et land som ikke ber gjester på besøk til middag.

Mer vanlig å be på kaker og kaffe

I Norge er det mer vanlig å tilby kaker og kaffe istedenfor middag når det er gjester på besøk, sier Bugge.

Hun tror også at det er mer utbredt i dag at man heller ringer foreldre og spør om det er greit at barnet er med på middag, enn at man antar at barnet kan spise hos vennen de er på besøk hos.

Samtidig sier hun at mange kan føle på at de må hjem til middag, siden det er en viktig kvalitetstid med familien.

– Middag er noe vi verdsetter høyt. For mange er det dagens samlingspunkt, avslutter hun.