I dette utvalget av 103 produkter finner du de 20 aller beste siderne i Norge i år! Foto: Fredrik Solstad

VG-test: Topp 20 beste norske sidere

Norsk sider er i verdenstoppen og VG har smakstestet over hundre produkter. Her får du oversikten over de 20 aller beste.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

VG har i samarbeid med Ølakademiet testet et stort utvalg av norsk sider. 103 sidere fra 33 norske siderprodusenter er testet og 10 av dem fikk toppkarakter.

Konklusjonen til testerne er klar: Norsk sider er i verdensklasse.

Luis Herreros, daglig leder av Ølakademiet, og en av Norges første pommelierer er ikke i tvil.

– Norsk sider har utmerket seg utenfor Norges grenser ved flere anledninger, med både gull og sølvmedaljer på internasjonale sider-konkurranser. Så det er ikke kun min subjektive mening. Etter å ha både smakt og reist meg gjennom kjente siderområder utenfor Norge, så er jeg ikke i tvil at Norge spiller i den øverste divisjonen, sier han.

Sammen med Jørn Tore Persen, også utdannet pommelier fra England har de luktet og smakt seg gjennom sidere fra produsenter i Midt-Norge, Ryfylke, Telemark, Vestfold, Agder, Hardanger, Nordfjord, Sunnmøre, Sogn, Lier og Oslo.

Til 17. mai -maten

Sammen med Jørn Tore Persen, også utdannet pommelier fra England har de luktet og smakt seg gjennom det norske eplelandskapet, med sidere fra produsenter i Midt-Norge, Ryfylke, Telemark, Vestfold, Agder, Hardanger, Nordfjord, Sunnmøre, Sogn, Lier og Oslo.

Herreros mener det finnes masse kvalitetssider fra Norge som blåser middelmådig musserende vin av banen.

– Siderfrokost istedenfor champagnefrokost burde være trenden fremover, spesielt på 17. mai, sier han.

Det finnes en sider for det meste i matverden, også til 17-mai maten, mener pommelieren.

– All mat som har en god del fett og salt i seg som, for eksempel røkt laks, trenger noe for å bryte med det. Det meste av den klassiske norske sideren har både bra med kullsyre og syre til å matche slik mat, sier Herreros.

les også VG-test: Så godt er «slankeølet»

Testvinneren Edel is-sider Foto: Fredrik Solstad

I testen fikk 10 produkter klare seksere, 50 produkter fikk fem på terningen, mens 32 produkter endte på karakteren fire. Det ble kun utdelt 11 treere, og ingen produkter fikk lavere score enn karakteren 3.

Her kan du lese hele testen av 103 sider-produkter.

I denne saken har vi valgt ut de 20 aller beste siderne i testen. Det vil si alle siderne som fikk 90 poeng eller høyere.

Testens vinner ble Åkre Gård med sin Edel is-sider som oppnådde hele 98 av 100 poeng. Dette er en søt dessertsider som passer til blåmuggoster som Stilton eller Roquefort. Dette sier juryen: «Det blir knapt bedre enn denne. Alle bør ha en slik flaske tilgjengelig!»

Rett bak vinneren, ett fattig poeng bak, kommer Apal Sideri sin Sølvsider (klassisk norsk sider) og to produkter fra Egge Gård: Rosesider musserende (butikkstyrke) og Iseple (issider).

Dette er 2. året VG tester norsk sider. Slik gikk det i fjorårets test.

POMMELIERER: Jørn Tore Persen og Luis Herreros har luktet og smakt seg gjennom 103 norske sidere. Foto: Ølakademiet

Dette er sider-kategoriene Klassisk norsk sider Hva som er klassisk norsk sider kan man strides om, men vi har valgt å sortere det inn for å gjøre det enklest for forbrukeren å velge. I denne kategorien for sider finnes sider som har rene og tydelige smaker av eplene som er brukt. Samtidig som det skal være en god balanse mellom sødme og syre. De aller fleste av disse siderne er godt karbonert og klassisk sider er derfor gjerne det man erstatter musserende vin med. Spontangjæret sider Spontangjæret sider er siderens svar på naturvin, hvor gjær ikke er tilsatt. Gjæres på villgjær fra skallet. Det finnes mange variasjoner innenfor spontangjæret sider, noen er for eksempel blitt filtrert i etterkant. Mens andre i denne kategorien kan ha naturlig bunnfall, som kan gjøre det til en mer intens opplevelse som kan gi assosiasjoner til f.eks. stall og fermentert mat. Åpen klasse Noen sidere skiller seg ut fra de andre kategoriene, enten fordi de er laget på en unik måte eller fordi det er brukt epler fra familier som er mer normalt å bruke i kjente siderland som England og Frankrike. Pæresider faller også under denne klassen. Is-sider Is-sider er den den stilen med mest konsentrert eplesmak. De er gjerne tyktflytende i konsistens og intens i smaken. Denne stilen er som oftest frysedestillert som og har meget høyt sukkerinnhold. Sødmen utlignes ved å bruke syrlige epler. Is-sider er gjerne det man nyter mot slutten av et måltid sammen med kraftige oster eller desserter. Sider med tilsetninger Gårder som dyrker epler, driver ofte også med bær. Tilsatt bær kan gi en frisk og fin syrlighet til sideren, i tillegg til at man får en pen farge på drikken. I moderne sider ser vi også at frukt som ikke naturlig vokser i Norge blir benyttet. Humle som smakstilsetning har blitt mer vanlig, ofte der tradisjonelle bitre sider-epler ikke er brukt. Også tilsetninger som krydder, urter og honning forekommer. Tilsetninger i sider kan gjøre den mer kompleks om brukt korrekt. Butikkstyrke Sider på butikkstyrke (under 4,7 %) er ikke en egen stil. Vi har likevel valgt å ha det som en egen kategori grunnet den økende veksten på dette området. Det er spennende at produsentene lager sider i butikksegmentet, noe som tilgjengeliggjør sider som drikk, i tillegg til å gå i direkte konkurranse med den industrielle «sideren» som ofte knapt nok inneholder eple. Kilde: Luis Herreros/Ølakademiet Vis mer

Testen

Her er testen av 103 sider-produkter, inndelt fortløpende i kategoriene: Klassisk norsk sider, issider, butikkstyrke, sider med tilsetninger, spontangjæret sider og åpen klasse. Obs! Butikkstyrke-kategorien inneholder flere stiler, men er skilt ut som egen kategori fordi disse produktene har inntil 4,7 % alkohol og selges i butikk.

Kategori: Klassisk sider

Apal Sideri – Sølvsider Foto: Fredrik Solstad

Apal Sideri – Sølvsider

Ryfylke, 0,75 l. flaske 8 % Årgang: 2020

Syre: 7,13 g/l.

Sukker: 16 g/l.

Epler/råstoff: Rød Aroma og Summerred.

Stil: Klassisk norsk.

Farge og duft: Klar lys. Duft av steinfrukt, blomster, søte bær og et lett sitruspreg.

Smak og munnfølelse: Deilig smak av syrlige epler, søt appelsin, honning, søte bær og moden aprikos. Elegant balanse mellom smakene. Musserende og veldig fint eplepreg. Fin og rund munnfølelse. Lang ettersmak.

Passer til: En perfekt sider som vil passe til det meste.

Vurdering: Her snakker vi et godt mesterverk!

Poeng: 97

Aga Lagmann Foto: Fredrik Solstad

Aga – Lagmann

Hardanger, 0,75 l. flaske 7 % Årgang: 2020

Syre: 6,7 g/l.

Sukker: 20 g/l.

Epler/råstoff: Aroma og Discovery.

Stil: Klassisk norsk.

Farge og duft: Klar lys. Duft av gule epler, hvite blomster, vindruer og karamell.

Smak og munnfølelse: Fruktkaramell, grønne urter og stikkelsbær. Fin fruktsødme og tydelig eplesmak. Godt balansert. Behagelig og perlende munnfølelse. Lang og ren ettersmak.

Passer til: Skalldyrsbuffeten.

Vurdering: En utmerket sider til sjømat og annen kos.

Poeng: 96

Lærdal Sider – Sider Foto: Fredrik Solstad

Lærdal Sider – Sider

Sogn, 0,75 l. flaske 7,5 % Årgang: ukjent

Syre: 8,01 g/l.

Sukker: 25 g/l.

Epler/råstoff: Aroma, Summered og Gravenstein.

Stil: Klassisk norsk.

Farge og duft: Lys klar. Deilig duft av modne epler, smørkaramell, bakst, honning, lime og krydder.

Smak og munnfølelse: Godt preg av friske epler, lime, krydder og behagelige florale noter. Godt balansert og fint syrenivå. Myk og rund munnfølelse.

Passer til: BBQ-kylling og annen grillmat.

Vurdering: En sider med rene og tydelige smaker.

Poeng: 95

Attåt eplesterk Foto: Fredrik Solstad

Gardsbrenneriet – Attåt eplesterk

Nordfjord, 0,75 l. flaske 9 % Årgang: Ukjent

Syre: 4 g/l.

Sukker: 10 g/l.

Epler/råstoff: Blanding av norske spiseepler med hovedsort Aroma.

Stil: Klassisk norsk.

Farge og duft: Klar dyp gyllen. Pen. Dufter deilig av tørket frukt, karamell, moden frukt og vanilje.

Smak og munnfølelse: Tydelig preg av karamell, syrlig frukt, fiken og treverk. Kraftig smaksprofil og meget godt balansert. Fyldig og lett musserende. Tørr avslutning og lang ettersmak.

Passer til: Som en avec eller til eplekake.

Vurdering: En sider med sterke og gode smaker.

Poeng: 93

NeRø Frukt og Sider – Vill og villig Foto: Fredrik Solstad

NeRø Frukt og Sider – Vill og villig

Telemark, 0,75 l. flaske 9,5 % Årgang: 2020

Syre: 8,7 g/l.

Sukker: 24 g/l.

Epler/råstoff: Discovery.

Stil: Klassisk norsk.

Farge og duft: Lys klar. Duft av grønne bær, blomster, fersken og modent eple.

Smak og munnfølelse: Stikkelsbær, moden frukt, fersken, grønne urter og lett floral. Lett syrlig og frisk i midtpartiet. Saftig og perlende. Behagelig og rund munnfølelse. Lang ettersmak med et flott søtlig eplepreg.

Passer til: Krydret mat.

Vurdering: En fyldig sider med mange spennende lag med smak.

Poeng: 91

Alde Sider Foto: Fredrik Solstad

Alde – Alde Sider

Hardanger, 0,75 l. flaske 6,9 % Årgang: 2020

Syre: 6 g/l.

Sukker: 7 g/l.

Epler/råstoff: Summerred, Discovery, Aroma og Gravenstein.

Stil: Klassisk norsk.

Farge og duft: Klar gyllen. Duft av druestein, pære, fersken, vanilje og plomme.

Smak og munnfølelse: Sitrus, pære, vanilje og grønne epler. Fin balanse mellom syre og sødme. Musserende og lett tørr munnfølelse. Behagelig lang ettersmak.

Passer til: Fiskesuppe eller dampede blåskjell.

Vurdering: En meget god klassisk norsk sider.

Poeng: 90

Nigar 2020 Foto: Fredrik Solstad

Sideriet – Nigar 2020

Telemark, 0,75 l. flaske 7,5 % Årgang: 2020

Syre: Ikke oppgitt.

Sukker: 10 g/l.

Epler/råstoff: Discovery.

Stil: Klassisk norsk.

Farge og duft: Pen klar lys, fine bobler. Vinøst preg, fersken, steinfrukt og sødme.

Smak og munnfølelse: Sitrus, grønne epler, pære, urter og krydder. Fin balanse mellom syre og fruktsødme. Musserende og saftig munnfølelse. Medium lang, behagelig ettersmak.

Passer til: Krabbefesten.

Vurdering: En sider med klare og veldig gode smaker.

Poeng: 90

Kategori: Issider

Edel is-sider Foto: Fredrik Solstad

Åkre Gård – Edel is-sider

Hardanger, 0,375 l. flaske 11,5 % Årgang: 2019

Syre: 20 g/l.

Sukker: 220 g/l.

Epler/råstoff: Aroma.

Farge og duft: Klar dyp gyllen. Duft av svisker, rosin, modent eple, mørk sirup og fiken.

Smak og munnfølelse: Kraftig smak av tørkede frukter, nøtter, vanilje, krydder og moden frukt. Deilig og rund munnfølelse. Særs godt balansert. Varmende og lang ettersmak.

Passer til: Heftige blåmuggoster som Stilton eller Roquefort.

Vurdering: Det blir knapt bedre enn denne. Alle bør ha en slik flaske tilgjengelig!

Poeng: 98

Egge Gård – Iseple Foto: Fredrik Solstad

Egge Gård – Iseple

Lier, 0,375 l. flaske 10 %, Årgang: 2020

Syre: 27 g/l.

Sukker: 250 g/l.

Epler/råstoff: Aroma.

Farge og duft: Karamellfarget. Intens lukt av karamell, nøtter, treverk og krydder.

Smak og munnfølelse: Fine smaker av honning, karamell, moden frukt, treverk og krydder. Sødmefylt og frisk, med et fint preg av syrlige epler. Kompleks og intens. Lang ettersmak.

Passer til: Andelever.

Vurdering: En is-sider i verdensklasse.

Poeng: 97

Dolgo issider Foto: Fredrik Solstad

Lindheim Ølkompani – Dolgo issider

Telemark, 0,375 l. flaske 12,6 % Årgang: 2018

Syre: 12 g/l.

Sukker: 150 g/l.

Epler/råstoff: Dolgo.

Farge og duft: Klar gyllen. Duft av dadler, fiken, modent eple, blomster og karamell.

Smak og munnfølelse: Utsøkt smak av tørket frukt, nøtter, karamell, syrlige epler og mørke bær. Høy syre, behagelig og balansert. Oppleves veldig frisk og overraskende lettdrikkelig. Lang og tydelig

ettersmak.

Passer til: Rabarbrapai.

Vurdering: En glimrende og kompleks is-sider.

Poeng: 95

Kategori: Butikkstyrke

Egge gård Rosesider musserende Foto: Fredrik Solstad

Egge gård – Rosesider musserende

Lier, 0,75 l. flaske 4,7 % Årgang: 2020

Syre: Ukjent

Sukker: Ukjent

Epler/råstoff: Eple, bringebær og blåbær.

Stil: Sider med tilsetninger.

Farge og duft: Uklar rød. Dufter deilig av blåbærsaft, friske røde bær, modent eple, solbærbusk og krydder.

Smak og munnfølelse: Tydelig smak av blåbær, lime, krydder og solbær. Fint eplepreg i midtpartiet. Smaker naturlig og friskt. God balanse og lett musserende. Frisk og behagelig syre i avslutningen. Lang ettersmak med en tydelig bærprofil.

Passer til: Vaniljeis eller andre lette kremdesserter.

Vurdering: En glimrende butikksider med masse smak og fylde.

Poeng: 97

Lauvdans Foto: Fredrik Solstad

Hardangergutane – Lauvdans

Hardanger, 0,75 l. flaske 4,7 % Årgang: 2020

Syre: 5,99 g/l

Sukker: 45,8 g/l

Epler/råstoff: ukjent.

Stil: Klassisk norsk.

Farge og duft: Klar aprikosfarget sider. Duft av pære, blomster, honning, modent eple, bær og vanilje.

Smak og munnfølelse: Fin smak av modent eple, steinfrukt, honning, hvit rips, skogsbær og sitrus. Noe floralt preg. Behagelig og balansert, med en lett musserende munnfølelse. Fin fruktsyre i avslutningen. Lett tørr og lang ettersmak.

Passer til: Fisketuren og det påfølgende måltidet.

Vurdering: En flott sider med friske smaker som varer.

Poeng: 91

Kategori: Sider med tilsetninger

Gardsbrenneriet – Attåt sider eple & bringebær Foto: Fredrik Solstad

Gardsbrenneriet – Attåt sider eple & bringebær

Nordfjord, 0,75 l. flaske 6,5 % Årgang: Ukjent

Syre: 6 g/l.

Sukker: 28 g/l.

Epler/råstoff: Blanding av norske spiseepler med hovedsort Aroma og bringebær.

Stil: Sider med tilsetninger.

Farge og duft: Klar kobberrød. Dufter av jordbær, svisker, vanilje og syrlig frukt.

Smak og munnfølelse: Rabarbra, røde bær, vanilje, sitrus, krydder og sitrus. Veldig godt balansert. Behagelig munnfølelse. Lett tørrhet i etterkant.

Passer til: Andebryst.

Vurdering: En sider helt i toppen med elegante og naturlige smaker.

Poeng: 96

Gardsbrenneriet – Attåt sider plomme & eple Foto: Fredrik Solstad

Gardsbrenneriet – Attåt sider plomme & eple

Nordfjord, 0,75 l. flaske 6,5 % Årgang: ukjent

Syre: 9 g/l.

Sukker: 28 g/l.

Epler/råstoff: Blanding av norske spiseepler med hovedsort Aroma og plomme.

Stil: Sider med tilsetninger.

Farge og duft: Klar lys bronse. Duft av jordbær, rabarbra, tørket frukt, appelsinskall, fruktighet, karamell og plomme.

Smak og munnfølelse: Smaker friskt av røde bær og rabarbra, vanilje, steinfrukt, tørket frukt og krydder. Fint balanserte smaker med et medium høyt kullsyrenivå. Tørr finish.

Passer til: Blåmuggoster.

Vurdering: Et godt håndverk, en sider av høy kvalitet!

Poeng: 95

Aga Humlepung Foto: Fredrik Solstad

Aga – Humlepung

Hardanger, 0,75 l. flaske 7 % Årgang: 2020

Syre: 6,8 g/l.

Sukker: 20 g/l.

Epler/råstoff: Aroma, Discovery, Summerred og humle.

Stil: Sider med tilsetninger.

Farge og duft: Klar lys. Duft av vanilje, syrlige bær, grønne epler, blomster, pære og honning.

Smak og munnfølelse: Lett floralt preg, rabarbra, fersken, pære og stikkelsbær. Fint eplepreg. Bra balanse mellom sødme og syre. Musserende. Behagelig og god lengde.

Passer til: Nyfisket makrell eller for seg selv.

Vurdering: En sommerlig sider med deilige og rene smaker.

Poeng: 92

Ulvik Frukt & Sideri – Hylleblomstsider Foto: Fredrik Solstad

Ulvik Frukt & Sideri – Hylleblomstsider

Hardanger, 0,5 l. flaske 7,5 % Årgang: 2020

Syre: 6,8 g/l.

Sukker: 20 g/l.

Epler/råstoff: 90 % ferdig Gravensteinsider. Tilsatt frisk hylleblomst av svarthyll (10 %).

Stil: Sider med tilsetninger.

Farge og duft: Klar lys. Dufter floralt. Grønne urter, honning og søt frukt.

Smak og munnfølelse: Floralt preg av blomster, vanilje, steinfrukt og krydder. Ingen karbonering og fyldig munnfølelse. Lang og søtlig ettersmak.

Passer til: Brie og andre hvitmuggoster.

Vurdering: En sider med et behagelig floralt preg.

Poeng: 90

Kategori: Spontangjæret

NeRø Frukt og Sider – Rabagast Foto: Fredrik Solstad

NeRø Frukt og Sider – Rabagast

Telemark, 0,75 l. flaske 5,5 % Årgang: 2020

Syre: 9,5 g/l.

Sukker: 8 g/l.

Epler/råstoff: Rød Aroma, innslag av Ellis Bitter, Bramleys og Barbarossa.

Stil: Spontangjæret sider.

Farge og duft: Klar lys. Dufter deilig av friske epler, fruktighet, bær, blomster og pære.

Smak og munnfølelse: Syrlige epler, rabarbra, honning og mineraler. Meget god balanse. Lett musserende munnfølelse med friske smaker. Deilig eplepreg i midtpartiet. Lett syrlig finish og lang ettersmak.

Passer til: Østers.

Vurdering: En førsteklasses sider med rene og balanserte smaker.

Poeng: 95

NeRø Frukt og Sider – Jomfruens glede Foto: Fredrik Solstad

NeRø Frukt og Sider – Jomfruens glede

Telemark, 0,75 l. flaske 9 % Årgang: 2020

Syre: 7 g/l.

Sukker: 32 g/l.

Epler/råstoff: Rød Aroma.

Stil: Spontangjæret sider.

Farge og duft: Klar lys. Duft av pære, moden steinfrukt, bær og honning.

Smak og munnfølelse: Smak av modent eple, vanilje, krydder og honning. En sider i det søtlige hjørnet. God og frisk eplesmak i midtpartiet. Perlende munnfølelse. Lett tørr avslutning, medium lang ettersmak.

Passer til: Kakebordet.

Vurdering: En flott sider med behagelig sødme.

Poeng: 90

Kategori: Åpen klasse

Balholm Vestmann Foto: Fredrik Solstad

Balholm – Vestmann

Sogn, 0,5 l. flaske 6 % Årgang: Ukjent

Syre: 7 g/l.

Sukker: 18 g/l.

Epler/råstoff: Tradisjonelle bordeple og Cidereplesortar frå Summerset i England.

Stil: Engelsk stil.

Farge og duft: Lett uklar gyllen. Dufter av søt frukt, fiken, fruktighet og krydder.

Smak og munnfølelse: Fin smak av søtlig frukt, krydder, grønne bær og urter. Behagelig karbonert. Medium lang og lett tørr ettersmak.

Passer til: Husmannskost.

Vurdering: En svært leskende sider med god kompleksitet.

Poeng: 90