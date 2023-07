SOMMER-GODT: Luis Herreros og Lucian Amundsen fra Ølakademiet har testet sommerøl for VG.

VG-test: Sommerens beste – og verste pils!

Bare to pilsnerøl fikk terningkast 6 i VGs store sommertest. Og ett øl falt igjennom. Her har du testen av 32 pils-og lagerprodukter.

VG har i mange år testet årets sommerøl, og det er også i år Ølakademiet som har tatt ansvar for å sjekke det store utvalget av øl i alle kategorier.

Mange forbinder sommerøl med de lyse, lette pilsnerølene. I denne saken gir vi deg derfor oversikten over de 32 beste - og verste - testede ølene innenfor pils- og lagerkategorien.

POL-PILS TIL 6! Bådins Baand

BUTIKK-PILS TIL 6! Berentsens sommerøl

Og i år er det to lyse øl som får terningkast 6. Det er Bådins poløl Baand og Berentsens sommerøl, med butikkstyrke (4,7 %) som får henholdsvis 96 og 95 poeng av juryen. I tillegg er det hele seks terningkast 5-øl i den lyse kategorien.

– Hvilke gjør det best? De klassiske bryggeriene eller håndverksbryggeriene?

– Jevnt over så gjør håndverksbryggeriene det best i testen. Men det lages veldig mye godt fra de store bryggeriene også. Hansa Borg, for eksempel, scorer bra i denne testen, sier juryleder Luis Herreros.

Hansa Borg-produktene CB Feriepilsen og Borg sommerøl får begge sterke femmere på terningen!

Lervigs ​Peach Pilsner kom sist i pils-kategorien og fikk terningkast to.

Dette mener juryen:

«Lite smak, men noe steinfrukt og brød i bakgrunnen. Tynn, ubalansert og med et syntetisk preg. Kort ettersmak.» Konklusjonen er at Peach Pilsner er en «tynn øl med kunstig preg.»

– Vi ville lage en pils med snev av fersken og våre pilskunder synes den er veldig god. Men de som tror dette er en ferskenpils blir nok skuffet, for dette en pils med litt ferskensmak. Vi selger ganske mye av den, sier Thomas Hamre, salgssjef i Lervig i en kommentar.

Her er VGs test av sommerens pils- og lagerøl. Rangert fra best til dårligst:

Bådin – Baand

Bådin – Baand

STIL: Kellerbier

ALKOHOL: 5 %

POENG: 96

SMAK OG MUNNFØLELSE: Fin fylde med røstet brød, nøtter og karamell. Leskende og fruktig profil. God og smaksrik smaksprofil. Medium høy karbonering og lang ettersmak.

VURDERING: En flott lagerøl med mye smak som vil passe ypperlig til grillmaten.

Berentsens Sommerøl

Berentsens Brygghus – Berentsens Sommerøl

STIL: Pilsner

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 95

SMAK OG MUNNFØLELSE: Granskudd, noe sitrusnoter og brød i smaken. Flott balanse. Frisk og fruktig profil. Medium kort ettersmak.

VURDERING: En friskt og godt øl for sommerhygge.

CB Feriepilsen

Hansa Borg – CB Feriepilsen

STIL: Lys Lager

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 89

SMAK OG MUNNFØLELSE: Lyst brød, urter og kjeks i smaken. God balanse og fin smaksprofil. Lett avrundet bitter ettersmak.

VURDERING: En fruktig og frisk lagerøl.

Nordlandsnetter

Bådin – Nordlandsnetter

STIL: Hoppy Lager

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 88

SMAK OG MUNNFØLELSE: Brød, urter, sitrus og noe moden frukt i smaken. Fint maltpreg i midtpartiet. Balansert, frisk og rund i utrykket. Medium kort ettersmak.

VURDERING: En flott og sommerlig lagerøl.

Bråtebrann

RYGR Brygghus – Bråtebrann

STIL: Røkt lager

ALKOHOL: 7.2 %

POENG: 88

SMAK OG MUNNFØLELSE: Annerledes og tydelig røkt smak. Spekemat og treverk i midtpartiet. God balanse. Medium lang ettersmak.

VURDERING: En annerledes lager med spennende smak.

Slogen Pils

Trollbryggeriet – Slogen Pils

STIL: Lys Lager

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 86

SMAK OG MUNNFØLELSE: Lett sødmefylt preg med smaker av brød, honning, moden frukt og noe toast. Balansert og fyldig. Lett bitter avslutning.

VURDERING: En fyldig og god lagerøl.

Borg Sommerøl

Hansa Borg – Borg Sommerøl

STIL: Lys Lager

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 86

SMAK OG MUNNFØLELSE: Brød, sirup, urter og kjeks i smaken. Noe sitrus i midtpartiet. Bra fylde og balanse. Lett bitter avslutning.

VURDERING: En god lagerøl med mye smak.

Ølgnassen

Bygland Bryggeri – Ølgnassen Handverkspils

STIL: Pilsner

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 85

SMAK OG MUNNFØLELSE: Lette urter, bød og hint av sitrus i smaken. Ren og tydelig i smaksprofilen. Fremstår frisk og leskende. Noe bitterhet i ettersmaken.

VURDERING: En balansert og smakfull sommerøl.

Nøgne Ø – Classic

STIL: Lager

ALKOHOL: 5.5 %

POENG: 83

SMAK OG MUNNFØLELSE: Karamell, urter og brød i smaken. Fint og lett søtt maltpreg i midtpartiet. Fyldig og rund kropp. Lett bitter avslutning.

VURDERING: Et godt humla lagerøl.

Lysning

ELØ – Lysning Münchener Helles

STIL: Münchener Helles

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 81

SMAK OG MUNNFØLELSE: Frisk smak av moden frukt, brød, urter og sirup. God fylde. Medium lang ettersmak.

VURDERING: En behagelig og god øl.

Ankerpils

Aass Bryggeri – Aass Ankerpils

STIL: Lys Lager

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 80

SMAK OG MUNNFØLELSE: Enkelt preg av lys sirup, loff og søt frukt. Noe enkel kropp. Kort ettersmak.

VURDERING: En enkel, men forfriskende øl.

Arctic Pride

Macks Ølbryggeri – Arctic Pride

STIL: Lys Lager

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 80

SMAK OG MUNNFØLELSE: Lette noter av brød, honning og karamell. Bra fylde og fruktighet. Medium lang ettersmak.

VURDERING: En fin lager med god fylde.

Tuborg Sommerøl

Ringnes – Tuborg Sommerøl

STIL: Lys Lager

ALKOHOL: 4.5 %

POENG: 79

SMAK OG MUNNFØLELSE: Enkelt preg av urter, kjeks og lys sirup. Noe enkel kropp. Medium lang ettersmak.

VURDERING: En enkel lager for sommerhygge.

Dahls Sommerøl

Ringnes – Dahls Sommerøl

STIL: Lys Lager

ALKOHOL: 4.5 %

POENG: 78

SMAK OG MUNNFØLELSE: Sitrus, urter og noe gress i smaken. Lett bitter avslutning. Tørr ettersmak.

VURDERING: En lager midt på treet.

Grill-Øl

Ægir Bryggeri – Grill-Øl

STIL: Pilsner

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 78

SMAK OG MUNNFØLELSE: Fint karamellpreg og behagelig maltsødme i smaken. Bra balanse med noe enkel munnfølelse. Medium lang ettersmak.

VURDERING: En annerledes pils med mye smak.

Srlnds Pils

Quart Ølkompani – Srlnds Pils

STIL: Pilsner

ALKOHOL: 4.5 %

POENG: 78

SMAK OG MUNNFØLELSE: Ristet brød, lys sirup og skogsbær i smaken. God fylde og rund munnfølelse. Lett trepreg i ettersmaken. Noe kort avslutning.

VURDERING: En smakfull lager mange vil like.

Trysil Bryggeri – Lys Lager

Trysil Bryggeri – Lys Lager

STIL: Lys Lager

ALKOHOL: 5.1 %

POENG: 78

SMAK OG MUNNFØLELSE: Mye sitrus, bær og mango i smaken. Uvanlig sammensetning av smak. Medium fylde. Medium kort ettersmak.

VURDERING: En lager med tropisk preg.

Einstein

Monkey Brew – Einstein

STIL: Tysk Pilsner

ALKOHOL: 5.1 %

POENG: 77

SMAK OG MUNNFØLELSE: Overmoden frukt og bær i smaken. Mangler noe friskhet og fruktighet. Kort og lett bitterhet i ettersmaken.

VURDERING: En øl uten det store særpreget.

Gutan Vårres

Graff Brygghus – Gutan Vårres

STIL: Pilsner

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 79

SMAK OG MUNNFØLELSE: Enkel smak av lys sirup, sitrus og kjeks. God fylde, men mangler friskhet. Noe daff og kjedelig smaksprofil. Medium lang ettersmak.

VURDERING: En lagerøl som vil passe godt til grillmaten.

Lervig – Spezial Pilsner

Lervig – Spezial Pilsner

STIL: Ufiltrert Pilsner

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 78

SMAK OG MUNNFØLELSE: Lette noter av sitrus, brød og urter. Noe enkel kropp, men forholdsvis frisk i uttrykket. Medium kort ettersmak.

VURDERING: En enkel pils for solfylte dager.

Nordlands Sommerøl

Ringnes – Nordlands Sommerøl

STIL: Lys Lager

ALKOHOL: 4.5 %

POENG: 76

SMAK OG MUNNFØLELSE: Subtile smaker av kjeks og urter. Frisk munnfølelse, men veldig tynn kropp.

VURDERING: En noe enkel sommerøl.

Ølsmia – Mur

Ølsmia – Mur

STIL: Vienna Lager

ALKOHOL: 5.1 %

POENG: 74

SMAK OG MUNNFØLELSE: Røde bær, lett røstet malt og kandis i smaken. Ikke balansert. Tynn kropp og kort avslutning.

VURDERING: En sommerøl med noe ubalanse.

Alrekstad Royal Viking Fatøl

Alrekstad Bryggeri – Royal Viking Fatøl

STIL: Lys Lager

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 74

SMAK OG MUNNFØLELSE: Brød, sirup og urter i smaken. Lett syrlig og noe ubalansert midtparti. Grei fylde, medium høy karbonering. Medium lang ettersmak.

VURDERING: En lager med lett ubalanse.

Lidenskap & Lidelse

7 Fjell Bryggeri – Lidenskap & Lidelse

STIL: Lys Lager

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 74

SMAK OG MUNNFØLELSE: Noe grønt preg av urter, brød og gjær. Lett ubalansert og spak kropp. Noe bitter finish.

VURDERING: En humlepreget lager som fremstår grønn grønn"Grønt øl" har gjennomgått sin primære gjæring, men som ikke har gjennomgått en periode med modning før pakking. Den er kanskje "drikkelig", men ikke klar til å drikkes..

Hansa Sommerøl

Hansa Borg – Hansa Sommerøl

STIL: Lys Lager

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 73

SMAK OG MUNNFØLELSE: Lett syrlig smak av sitrus og kjeks. Noe tynn og ubalansert. Lett bitter ettersmak.

VURDERING: En enkel øl med noe ubalanse.

Lofotpils – Sommer Lager

Lofotpils – Sommer Lager

STIL: Tsjekkisk Lager

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 73

SMAK OG MUNNFØLELSE: Enkelt preg av kjeks og grønne urter i smaken. Bra fylde og kropp. Ganske bitter ettersmak.

VURDERING: En lager med for tydelig bitterhet.

Aass Sommerøl

Aass Bryggeri – Aass Sommerøl

STIL: Lys Lager

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 73

SMAK OG MUNNFØLELSE: Tydelig popcornsmak. Fyldig og lett kremet munnfølelse. Bitter avslutning. Medium lang ettersmak.

VURDERING: En øl med tydelig diacetyl diacetylDiacetyl er en komponent som gir den karakteristiske aromaen i smør. I små mengder assosieres lukten med smør og nøtter i øl og vin. Det gir økt kompleksitet til produktene, ifølge Vinmonopolet..

Slager

Fæby Bryggeri – Slager

STIL: Lys Lager

ALKOHOL: 5.3 %

POENG: 72

SMAK OG MUNNFØLELSE: Lett søtlig preg av rotfrukter, sitrus og i smaken. Noe enkel kropp. Lett bitter avslutning. Kort ettersmak.

VURDERING: En ubalansert sommerøl.

Ringnes Skjærgårdspils

Ringnes – Ringnes Skjærgårdspils

STIL: Lys Lager

ALKOHOL: 4.5 %

POENG: 72

SMAK OG MUNNFØLELSE: Grapefrukt og urter i smaken. Ubalansert og parfymert preg. Medium lang ettersmak.

VURDERING: En øl med et for parfymert preg.

Isbjørn Sommerøl Lite

Macks Ølbryggeri – Isbjørn Sommerøl Lite

STIL: Lys Lager

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 71

SMAK OG MUNNFØLELSE: Lett sitruspreg, noe kunstig i utrykket. Veldig tynn og vannete kropp. Kort ettersmak.

VURDERING: En vannete og lett kunstig øl.

Tacofredag

Ægir Bryggeri – Tacofredag

STIL: Meksikansk Lager

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 71

SMAK OG MUNNFØLELSE: Smak av brød og sitrus. Ubalansert utrykk med en veldig bitter ettersmak. Oppleves veldig grønn og uferdig.

VURDERING: En øl med et ubalansert og grønt grønt"Grønt øl" har gjennomgått sin primære gjæring, men som ikke har gjennomgått en periode med modning før pakking. Den er kanskje "drikkelig", men ikke klar til å drikkes. uttrykk.

Peach Pilsner

Lervig – Peach Pilsner

STIL: Pilsner

ALKOHOL: 4.7 %

POENG: 68

SMAK OG MUNNFØLELSE: Lite smak, men noe steinfrukt og brød i bakgrunnen. Tynn, ubalansert og med et syntetisk preg. Kort ettersmak.

VURDERING: En tynn øl med kunstig preg.

Info Slik har vi testet Ølakademiet har utført denne testen på oppdrag av VG.

Ølakademiet har sendt ut invitasjon til landets produsenter/bryggerier som har hatt mulighet til å delta med inntil fem av sine produkter i testen.

Produktene er inndelt i ulike klasser. Kriteriet for å delta er at produktet er laget for sommersesongen.

Årets test har bestått av 113 ulike produkter fra norske bryggerier/produsenter. I denne saken er bare pils/lager-produktene tatt med

Testen er gjennomført over en uke som blindtest i et nøytralt miljø på dagtid.

I juryen satt Luis Herreros, daglig leder i Ølakademiet, pommelier, ølsommelier og kokk og Lucian Amundsen ølsommelier, kursholder og kunstner.

Produktene finnes både i dagligvarebutikker og på Vinmonopolet (øl med over 4,7 prosent alkohol). Du vil ikke finne alle produktene i alle butikker, for ølutvalget i de forskjellige matkjedene vil variere. VG har derfor ikke tatt med pris i testen.

Hvert øl er poengbedømt (1–6) etter kriteriene farge, duft, smak og ettersmak, hvor smaken er vektlagt tyngst. Således er det mulig å oppnå mye høyere poeng for smak enn for eksempel farge og duft.

Poengene for hvert produkt summeres til en samlet poengsum, som igjen gir grunnlag for et terningkast etter gitt skala.

Produkter som får terningkast 2 eller lavere får tilbud om tilsvar i saken.

Ølakademiets poengskala: Utmerket kvalitet: 90–100 poeng (terningkast seks/sterk fem) Meget god kvalitet: 80–89 poeng (terningkast fem/sterk fire) God kvalitet 75–79 poeng (terningkast fire) Middels kvalitet 70–74 (terningkast tre) Under middels kvalitet 60–69 poeng (terningkast to) Bør unngås 50–59 poeng (terningkast en) Vis mer

JURYEN: Luis Herreros, daglig leder i Ølakademiet, pommelier, ølsommelier og kokk og Lucian Amundsen ølsommelier, kursholder og kunstner.

