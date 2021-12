Stor VG-test: Billig tynnribbe best!

Du trenger ikke betale store summer for å få god ribbe til jul. De to soleklare vinnerne av VGs store test er nemlig billig-ribber! Her kan de se hvilke produkter som gjør det best og hvilke du helst bør styre unna!

Publisert: Nå nettopp

Ribbe er nordmenns definitive førstevalg i julen. Godt over halvparten serverer ribbe på julaften og det er tynnribben som er den mest populære.