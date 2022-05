Vintips uke 21: Sommerens beste grillviner

Skal du grille i sommer, er det ingen grunn til å gå for de dyreste vinene. Her er seks som vil imponere deg - deriblant en wow-vin av de sjeldne og en sjeldent god riesling til under 200 kr!

Av Sara Døscher

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Grilling får frem urmennesket og de mest grunnleggende instinktene i oss. Over glørne velter råvarene seg i herlige, røffe aromaer fra røyk og kull.

Grillmat er ikke som annen mat.