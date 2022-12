Stor VG-test: Julens beste og verste øl

Bryggeriene velger selv hvilke av sine produkter de vil ha med i testen. De står fritt til å definere hva de anser som juleøl, men det er et krav at ølet er sesongbasert og ikke finnes i sortimentet hele året.

Produktene i testen er sortert i kategorier etter ølstil. De forskjellige kategoriene testes ikke samme dag, fordi det ikke er hensiktsmessig å sette, for eksempel, en sterk og mørk juleøl opp mot en lys alkoholsvak.

Det ble opprinnelig testet 168 ulike produkter. 3 produkter ble imidlertid trukket fra testen på grunn av åpenbar ølfeil, slik at den endelige testen består av 165 produkter.

Testen er foretatt i uke 43 og 44 som en blindtest. Den ble gjennomført i et nøytralt miljø på dagtid.

Poengene for hvert produkt summeres til en samlet poengsum, som igjen gir grunnlag for et terningkast etter gitt skala. I testen oppgir vi både poeng og terningkast.