VG-test: Julens 15 beste akevitter

Aldri før har VG testet så mange juleakevitter. Av 37 testede norske kvalitetsprodukter, får du her de 15 aller beste. Og i år var det spesielt ett produkt som skilte seg ut!

Tradisjonen tro har VG testet årets utvalg av juleakevitter. I testen, utført av Ølakademiet i Oslo for VG finner du de fleste typene, fra tradisjonelle akevitter med godt karvepreg til akevitter med eple, kantarell og villkarve.

Det er stor variasjon og blant de 37 testede norske kvalitetsproduktene finner du garantert noe du liker, og tips til hvilken type mat de passer best til.

Her kan du lese om hvilken mat som passer best til akevitt.

Så, hvordan var kvaliteten i år?

Jo, i testen er det utdelt 19 femmere, 14 firere og kun 3 treere, så kvaliteten er utvilsomt høy på årets produkter.

Men, ett produkt skiller seg ut, og går helt til topps med terningkast 6!

VINNEREN! Gilde Juleaquavit 2020 får terningkast 6 i VGs akevittest.

Dette sier testpanelet om årets testvinner Gilde Juleaquavit 2020:

«Dette er den perfekte akevitten i år. Den har absolutt alt og litt til. Denne vil vi ha på bordet til julemiddagen».

Norske akevitter

– Hva kjennetegner en akevitt som får høy karakter i testen?

– I utgangspunktet skal god akevitt ha høy og ren spritkvalitet, noe vi er meget gode på her i landet. Det skal være et godt integrert krydderdestillat samt gode toner av eik i de typene der eik skal være fremtredende (ikke så vanlig i blanke akevitter). Balanse mellom smakene og ikke utpreget alkoholsting, sier Ronja Velten, som har sittet i smakspanelet i årets akevittest.

Det er mange kjente og kjære akevitter med i testen: Gammel Reserve, Lysholm Linie Aquavit, Gammel Opland og Løiten Linie Aquavit. Men det er noen kjente akevitter som ikke er med i testen.

Ifølge Velten er kravet at produktet må finnes i kommersielt salg hos Vinmonopolet i et av følgende utvalg: Norsk akevitt – Nyheter i bestillingsutvalget Vinmonopolet september og november 2020. Norsk akevitt – Basis, parti og testutvalg Vinmonopolet (tradisjons- og juleakevitt).

TESTPANELET: Ronja Velten, kokk, sakesommelier, ølsommelier, Diploma in single malt whisky og kursholder i øl og akevitt og Kim Daniel Bergersen, bareier, Cicerone Certified Beer Server, ølsommelier, master bartender. Avholder kurs innenfor alle alkoholtyper.

Gilde Non Plus Ultra, GNPU blant kjennere, regnes av mange for å være selve Rolls-Royce-en blant norske akevitter. Men den er ikke med i denne testen.

– Gilde Non Plus Ultra ligger i bestillingsutvalget. Den er dessuten en akevitt som selger hele året og kvalifiserer ikke som en sesong-akevitt, sier Velten.

Slik ble testen gjennomført Norske akevittprodusenter er invitert til å delta i testen og produsentene bestemmer selv hvilke produkter de vil ha med i testen.

Kriteriet for at et produkt kunne være med er at den er norskprodusert og finnes i kommersielt salg hos Vinmonopolet.

Akevittene skal enten finnes i bestillingsutvalget for september og november, eller i basis, parti og testutvalg som tradisjon- eller juleakevitt.

Alle produkter er blindtestet og vurdert etter farge, duft, smak og ettersmak, hvor smak naturlig nok ble vektlagt tyngst.

Akevittene har fått en helhetsvurdering på en skala fra 50 til 100 poeng og er omregnet til terningkast.

Pris er ikke hensyntatt i vurderingen av produktene.

Hverken Ølakademiet eller deres testere har noen som helst kommersiell eller økonomisk tilknytning til norske akevittprodusenter. Vis mer

AKEVITT-PRESIDENT: Elisabeth Gjestland er president i Norske Akevitters Venner.

President i Norske Akevitters Venner, Elisabeth Gjestland har en favoritt blant de norske akevittene.

– Det er ingen tilfeldighet at Gammel Opland er polets bestselger. I år kommer de med Gammel Opland Juleaquavit, som er lagret i åtte år. Det er veldig spennende, sier Gjestland som for øvrig er gravid og følgelig ikke har fått smake på årets nyheter.

Men det har juryen i denne testen gjort, og de ga Gammel Opland Juleaquavit terningkast 5. En meget god karakter i denne testen.

Ifølge Vinmonopolet har akevittsalget økt med 41 prosent i perioden januar-oktober sammenlignet med samme periode i fjor. Mye av forklaringen skyldes selvsagt at grensehandelen er lagt død, men økningen på akevitt er større enn for andre typer brennevin og, for eksempel, rødvin, musserende og øl.

Her er de 15 beste fra VGs store akevittest 2020:

Gilde Juleaquavit 2020

Gilde Juleaquavit 2020

(Arcus)

Norge 0,70 l. flaske 40 %

Pris: 399,90

Farge og duft: Gyllen og klar. Dufter av dill, karve, sitrus, treverk, koriander, einer og saltvann.

Smak: Treverk, karve, sitrus, mineraler og honning. Nydelig fruktighet og stabil fylde.

Passer til: Nytes alene eller til årets pinnekjøtt.

Vurdering: En meget god og utrolig balansert akevitt med rund og deilig ettersmak. Denne hører julen til!

Poeng: 96

Arvesølvet Juleakevitt 2020

Arvesølvet Juleakevitt 2020

(Det Norske Brenneri)

Norge 0,70 l. flaske 40 %

Pris: kr 504,90

Farge og duft: Gyllen og klar. Dufter av honning, eple, vanilje, koriander og sitrus.

Smak: Karve, vanilje, koriander og søt appelsin. Vinøse toner. Balansert preg av karven.

Passer til: Ribbe.

Vurdering: En flott og fyldig akevitt med mye smak. Absolutt en super ribbe-akevitt.

Poeng: 93

Arvesølvet Aquavit

Arvesølvet Aquavit

(Det Norske Brenneri)

Norge 0,70 l. flaske 40 %

Pris: kr 419,90

Farge og duft: Lett gyllen og blank. Dufter deilig av sitrus, grønne bær, anis, eik, vanilje og honning.

Smak: Karve, anis, vanilje og honning. Tørr avslutning med godt integrert alkohol.

Passer til: Julens sjømatretter.

Vurdering: En klassisk og smakfull akevitt som hører julen til.

Poeng: 93

Jul På Helgeland

Jul På Helgeland Akevitt

(Det Norske Brenneri)

Norge 50 cl flaske 40 %

Pris: kr 384,90

Farge og duft: Gyllen og klar. Dufter av kardemomme, karve og sitrus.

Smak: Einer, kardemomme, vanilje, karve og appelsin. Fint fatpreg.

Passer til: Kaker eller ribbe med sødmefylt tilbehør.

Vurdering: En god og fruktig akevitt med mye smak.

Poeng: 92

Håvaldsen Juleakevitt

Håvaldsen Juleakevitt

(Kimerud)

Norge 50 cl flaske 40 %

Pris: kr 389,90

Farge og duft: Lett gyllen og blank. Dufter av sitrus, dill, blomster, koriander og appelsin.

Smak: Florale toner. Sitrus, koriander, einer og appelsin. Godt integrert alkohol.

Passer til: Julebuffé eller julelunsjen.

Vurdering: En sitruspreget og frisk akevitt. Meget behagelig å drikke.

Poeng: 91

Oslo Håndverksdestilleri Juleakevitt 2020

Oslo Håndverksdestilleri Juleakevitt 2020

(Oslo Håndverksdestilleri)

Norge 50 cl flaske 41 %

Pris: kr 399,90

Farge og duft: Lys gyllen og blank. Duft av sitrus, karve, saltvann, korianderfrø og kvann. Lett mineralsk.

Smak: Smør, frukt og masse krydderier. Sødmefylt smak.

Passer til: Ribbe.

Vurdering: En rund og god akevitt med god ettersmak.

Poeng: 91

Kurt Nilsens Juleaquavit

Kurt Nilsens Juleaquavit

(Oss Craft Distillery for Engelstad Spirits)

Norge 50 cl flaske 40 %

Pris: kr 349,40

Farge og duft: Gyllen og klar. Florale toner, einer, honning og krage.

Smak: Karve, sitrus, nellik og karamell. Godt integrert fatpreg.

Passer til: Lutefisk.

Vurdering: En god og vellykket akevitt med godt krydderpreg.

Poeng: 90

Terningkast: 5

Løiten Tur Aquavit

Løiten Tur Aquavit

(Arcus)

Norge 50 cl flaske 40 %

Pris: 304,90

Farge og duft: Dyp gyllen og klar. Dufter av einer, lakris, bjørnebær, sjokolade og tobakk. Akevitten henger flott i glasset.

Smak: Lakris, karve, karamell, dadler, einer og bitter sjokolade.

Passer til: Avec.

Vurdering: En flott akevitt som fint kan erstatte importert brennevin som rom og konjakk.

Poeng: 90

Foto: Tore Kristiansen

Løiten Solvegg Aquavit

(Arcus)

Norge 50 cl flaske 38 %

Pris: kr 319,90

Farge og duft: Gyllen og klar. Dufter av moden appelsin, vanilje, karve og anis.

Smak: Sitrus, honning, melasse og masse karve. Lett mineralsk avslutning.

Passer til: Klassisk julemat.

Vurdering: En nydelig og sødmefull akevitt med et godt balansert karvepreg.

Poeng: 89

St. Peters

St. Peters Julekveld

(K.G Puntervold / Det Norske Brenneri)

Norge 50 cl flaske 40 %

Pris: kr 369,90

Farge og duft: Lys gyllen og blank. Duft av kardemomme, karamell, eik, karve og søt appelsin. Minner om jul!

Smak: Kardemomme, karve og sitrus. God sødme og godt integrert alkohol.

Passer til: Karamellpudding og kransekake.

Vurdering: En annerledes juleakevitt med god balanse.

Poeng: 88

Strand Brænderi

Strand Brænderi Juleaquavit

(Arcus)

Norge 50 cl flaske 40 %

Pris: kr 394,90

Farge og duft: Gyllen og klar. Dufter av vanilje, kokos, karamell og krutt.

Smak: Appelsin, vanilje, karamell og fat.

Passer til: And og kalkun.

Vurdering: En annerledes og meget god akevitt, med et fint preg av appelsin.

Poeng: 88

Gammel Reserve

Gammel Reserve

(Arcus)

Norge 0,70 l. flaske 41,5 %

Pris: kr 409,90

Farge og duft: Gyllen og klar. Dufter av sitrus, mineraler og karve.

Smak: Dill, karve og koriander. God munnfølelse med tørr ettersmak.

Passer til: Rakfisk.

Vurdering: En klassisk akevitt med godt karvepreg.

Poeng: 88

Lysholm Linie Aquavit

Lysholm Linie Aquavit

(Arcus)

Norge 0,70 l. flaske 41,5 %

Pris: kr 429,90

Farge og duft: Gyllen og klar. Duft av appelsin, karve, kanel og sitron.

Smak: Kardemomme, karve, anis og røde bær. Tørr avslutning.

Passer til: Lutefisk.

Vurdering: En meget godt balansert akevitt med tydelig smaksprofil.

Poeng: 88

Gammel Opland

Gammel Opland

(Arcus)

Norge 0,70 l. flaske 41,5 %

Pris: kr 449,90

Farge og duft: Gyllen og klar. Dufter lett av karve, appelsin og eik.

Smak: Karve, sitrus og koriander. Fruktig preg.

Passer til: Allround.

Vurdering: En fruktig og god akevitt som mange vil like.

Poeng: 87

Gilde Ekstra Modnet

Gilde Ekstra Modnet Aquavit 2020

(Arcus)

Norge 50 cl flaske 40 %

Pris: kr 499,90

Farge og duft: Gyllen og klar. Dufter av røde bær, kokos, vanilje og treverk.

Smak: Karve, vanilje og grønne urter. Behagelig fatpreg.

Passer til: Avec.

Vurdering: En akevitt med godt fatpreg, bør tas fram etter måltidet.

Poeng: 87