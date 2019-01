SPIS MER: Frukt og grønt. Foto: Robert S. Eik

Forsker vil ha åtte om dagen

Mens norske helsemyndigheter anbefaler «fem om dagen», mener norsk forsker vi bør gå opp til åtte om dagen for å redusere risiko for sykdom og tidlig død.

13.01.19

– Jo mer frukt og grønt folk spiser, desto lavere er den generelle risikoen for hjertesykdom, slag, kreft og tidlig død. Resultatet støtter anbefalingene om å øke inntaket av frukt og grønt for folk flest, sier forsker Dagfinn Aune

Dagfinn Aune fra NTNU og Imperial College London har gjennomført en såkalt metaanalyse. De har gått gjennom 142 publikasjoner fra 95 ulike befolkningsundersøkelser – med til sammen over en million deltagere. Forskerne så på sammenhengen mellom inntak av frukt og grønnsaker, og risikoen for kroniske sykdommer flere år senere.

Resultatet er entydig: Vi bør spise mer frukt og grønt. Hele 800 gram hver eneste dag. Det vil redusere hjerte- og karsykdommer, kreft og tidlig død.

– Nesten en kilo frukt og grønt hver dag. Det er rimelig mye?

– Ja, det er ikke alle som spiser så mye. En trøst kan være at økningen av inntaket har størst effekt for dem som ikke spiser frukt og grønt i det hele tatt, sier Aune.

– Men det har også en effekt å øke inntaket for dem som allerede har et kosthold som inneholder en del frukt og grønt, legger han til.

Fem om dagen i Norge

Norske myndigheter anbefaler et daglig inntak på 500 gram. Det er langt mindre enn undersøkelsens anbefaling.

Henriette Øien, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, ønsker likevel forslaget velkommen.

– Vi sier minst fem om dagen, som altså tilsvarer rundt 500 gram. Kostrådene revideres med jevne mellomrom, Arbeidet med revideringen av de nordiske næringsstoff- anbefalingene starter opp i disse dager, og da vil det bli vurdert om frukt- og grønt-anbefalingene bør økes. Frukt og grønt reduserer risikoen for en rekke sykdommer og bidrar til vitaminer, mineraler og fiber i kostholdet. Foreløpig har vi et stykke igjen før når målet om fem om dagen. Målet fram til 2021 er å øke mengden med 20 prosent.

Norkost-undersøkelsene fra 2011 viser at voksne menn spiser 360 gram frukt og grønt, og kvinner 390 gram. Med andre ord: nesten «fire om dagen».

– Går utviklingen rett vei?

– Tall fra 2000- 2017 viser at nordmenn har økt grønnsaksinntaket fra 59 til 76 kilo per person årlig. Frukt og bær-inntaket er fra 69–89 økt, sier Øien.

Sitrusfrukter

Metaundersøkelsen til Aune har vært publisert i en rekke land der frukt og grønt-målene i utgangspunktet er svært forskjellig.

– I Danmark er det seks om dagen, England fem om dagene og USA anbefaler fra fem til åtte om dagen. I noen av landene er hver enhet på 80 gram, forteller forskeren.

– Her er ingen fasit?

– Undersøkelsen viser at for hvert 200 gram mer frukt eller grønnsaker man spiste, ga det åtte til ti prosent redusert risiko for hjertesykdom, slag og tidlig død – helt opp til et inntak på 800 gram.

– Om vi hadde økt det til en kilo. Ville bli blitt enda friskere?

– Det har vi ikke undersøkt. Kroppen trenger mange ulike næringsstoffer, og det er ikke gitt at alt fås i frukt og grønt- porsjonene. Vi trenger andre matvarer også.

Ifølge Forskning.no undersøkte også analysen hvilke enkeltsorter av frukt og grønt som kan kobles til sykdomsreduksjon.

Epler og pærer, sitrusfrukter, fruktjuice, grønne bladgrønnsaker og frukt og grønnsaker rike på vitamin C, var blant typene frukt og grønt som var koblet til redusert risiko for hjerte- og karsykdommer og tidlig død.