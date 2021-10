Skal flaskene stå eller ligge når de lagres?

Det kan være skadelig å lagre vinen liggende, hevder flere i vinmiljøet. Men har de rett? Her får du svaret - og seks viner du må teste denne uken, deriblant et kupp til rett over hundrelappen.

Av Edvard Skramstad

Publisert: Nå nettopp