FORTSATT PRISKRIG: Du kan spare 461 kroner på å handle VGs matkurv i den aller billigste lavpriskjeden, sammenlignet med den dyreste supermarkedskjeden. Foto: Hallgeir Vågenes

Største matbørs i VG noensinne: Her kjøper du billigst mat!

Publisert: 01.06.18 10:09

Aldri tidligere har handlekurven vært større! Denne gangen inneholder VGs matbørs til sammen 100 varer du trenger hver dag. Ekspertens råd: Gå etter tilbudene!

Rema 1000 sier at det er sluttsummen på kassalappen som teller. Nå må Remakjeden imidlertid se seg slått av erkefienden Kiwi:

Handlekurven med 100 varer er aller billigst hos Kiwi. På Rema er det fire kroner dyrere, eller 0,11 prosent, enn på Kiwi.

Det er kanskje ikke store summen, men det viser hvor tøff konkurransen er blitt mellom matvarekjedene.

Tirsdag denne uken fylte VG opp handlekurven hos lavpriskjedene Kiwi, Rema 1000 og Extra, og supermarkedene Spar, Meny og Coop Mega.

Kiwis handlekurv ender på 3760,95 kroner.

Aller dyrest var handlekurven til Spar-kjeden, hvor kassalappen endte på 4222,01 kroner, eller 460 kroner mer for de samme varene.

Extra-kjeden kommer på tredjeplass med en handlekurv på til sammen 3792,41 kroner.

Tusener å spare

● VGs «matbørsfamilie» er et ektepar i førtiårene med to barn på fem og elleve år som i gjennomsnitt har en samlet årsinntekt på 774 000 kroner etter skatt. ● Statistisk sentralbyrås forbrukerundersøkelse fra 2013 viser at norske husholdninger bruker 12 prosent av inntekten på mat og alkoholfri drikke. ● For VGs matbørsfamilie tilsvarer dette 92 880 kroner som brukes på mat i året. ● Hvis matbørsfamilien i dag handler på Spar vil de kunne spare hele 10.143 kroner i året på å legge handelen til Kiwi.



I løpet av et år kan det fort bli tusener å spare på å legge handelen til Kiwi, Rema eller Extra.

Drar du derimot til et supermarked og handler de samme varene, viser VGs eksempel at du må du ut med atskillig mer.

Må være prisbevisst

Supermarkedene har som kjent både ferskvaredisk og et større vareutvalg enn lavprisbutikkene. Hvis du ikke er prisbevisst kan du fort gå i fellen.

Hos Coop Mega koster for eksempel frosne hamburgere nesten 30 kroner mer enn hos Kiwi og Rema.

– Da blir spørsmålet om lukten av nygrillet kylling og stort vareutvalg er verdt mer enn flere hundrelapper spart på å legge den samme handelen til en av lavpriskjedene.

Det som er sikkert er at vareutvalget på supermarkedet gir deg mer å velge mellom av varer i butikkhyllene.

Pristesten viser tydelig at VGs matbørs har en viktig funksjon.

I hver ny matbørs byttes flere av de «faste» varene på VGs handleliste ut med nye matvarer som kjedene ikke er obs på.

Fakta VGs matbørs ● Varene er handlet inn av VGs journalister i Oslo-området tirsdag 29. mai 2018. Journalistene har opptrådt anonymt. Butikkene det er handlet i er Kiwi, Rema 1000, Extra, Meny, Spar og Coop Mega. ● Utgangspunktet er vareutvalget i den enkelte butikk på kjøpsdagen. Om nødvendig har vi handlet i flere butikker samme dag. ● Tilbudsvarer på kjøpsdagen er tatt med. Det er ikke tatt hensyn til rabattordninger eller medlemskap. ● Vareutvalget: Av 100 varer er 67 varer identiske merkevarer. 12 produkter er i kategorien frukt og grønnsaker. Når produsent eller merkevarenavn ikke er oppgitt har vi valgt billigste produkt ut fra pris på hyllekant. Ved tvil har VGs journalister spurt betjeningen i den enkelte butikk. Mengden og størrelsen vi har vært ute etter fremgår av tabellen. ● Det er valgt billigste produkt i samme størrelse så nær oppgitt mengde på handlelisten som mulig. Vekten er omregnet der pakningsstørrelsen avviker. Dette gjelder for følgende varer: Entrecôte, kyllingfilet, laks, hvetemel og Polly peanøtter. ● Prisen i VGs matbørs er basert på kassekvittering. VG forholder seg utelukkende til kvitteringen, og forutsetter at butikkpersonalet har slått inn riktig pris på varen. I enkelte tilfeller har vi brukt pris på hyllekant hvis varen ikke var tilgjengelig i butikk. I disse tilfellene har VGs journalist fotografert prisen på hyllekanten. ● Alle varene er kjøpt og betalt av VG. Prisene er hentet inn uten kjedenes medvirkning. Matvarene i VGs matbørs doneres til Matsentralen i Oslo. Vi tar forbehold om at prisen i VGs matbørs kan være endret etter kjøpsdato. ● VGs matbørs er i utgangspunktet utarbeidet i samarbeid med Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), og viser et noenlunde normalt ukeforbruk fra dagligvarebutikken for en familie på fire.



For lavpriskjedene var det særlig wienerpølser, søtpoteter, sjampinjong, avokado og hamburgerbrødene brioche som avdekket store prisforskjeller. Og som i stor grad avgjorde hvem som vant pristesten:

– Søtpotet koster 6 kroner mindre per kilo hos Kiwi og Extra sammenlignet med Rema.

– Posen med 6 stk. Brioche er 7 kroner dyrere hos Kiwi enn på Rema.

– Pakken med to stykk avokado er aller billigst å handle hos Extra.

– Finsbråtens wienerpølser kostet 20 kroner mer hos Extra-kjeden, sammenlignet med Kiwi og Rema.

PSSST! Mange av dagligvarekjedene har medlemsavtaler som gir kundene fordeler eller prisavslag på enkelte varer. VGs matbørs tar ikke hensyn til slike medlemsrabatter.

VGs matbørs har lenge hatt skivet entrecôte på handlelisten. For rundt 150 kroner kiloen tilbyr nå både lavpris- og supermarkedkjeder den marmorerte biffen.

Av ni varekategorier er Kiwi billigst i kategorien pålegg, Rema er billigst i kategorien brød og bakervarer og kjøtt og fisk. Extra ender aller billigst i frukt og grøntkategorien, godt hjulpet av testens laveste pris på avokado.

Spar-kjeden ender som den aller dyreste kjeden i testen. Coop Mega er dyrest i fire kategorier, det samme er Spar-kjeden. Meny kommer dyrest ut i frukt og grøntkategorien, og har testens dyreste sjampinjong i løs vekt.

Forbruker-app skrotet

Av 100 varer er 67 av varene store og kjente merkevarer som Pizza Grandiosa, Pepsi Max, Potetgull, Bremykt og Tine yoghurt Nyt.

I prisoversikten kan du enkelt finne ut hvor det lønner seg å handle brød og melk, men også favorittsnacksen eller klorinflasken.

I kategorien søtt og salt er Rema og Kiwi aller billigst.

Handler du i en av supermarkedkjedene må du betale fra 35 til 46 kroner mer for de samme varene i snackshyllen.

Dette er matkjedene: Disse tre kjedene har 96 prosent av dagligvaremarkedet i Norge. ● Norgesgruppen ASA 42,3 %: Meny, Kiwi, Spar/Eurospar, Jacob’s og Joker ● Coop Norge AS 29,4%: Coop Mega, Extra, Coop Prix, Obs, Marked og Matkroken ● Rema 1000: 24,4 %: Rema 1000 Kilde: Nielsen Dagligvarefasiten 2017

Regjeringen valgte i mai å skrote forsøket på å etablere dagligvareappen «Peiling» for sammenligning av priser på dagligvarer. Ifølge Forbrukerrådet skyldtes det manglende datagrunnlag fra bransjen, ved at eksempelvis frukt og grønt i løsvekt ikke er med i utvalget.

I VGs matbørs er alle varene kjøpt og betalt av VG, og fullt dokumenterbare på pris basert på kassekvittering (se egen faktaramme).

Dette svarer kjedene:

KIWI: – Kiwi har vunnet fire av de fem siste matbørsene i VG. Det er Kiwi som presser prisene, og vi gir oss aldri, svarer prissjef Tone Solum Lund.

REMA 1000: – Vi skal ha de laveste prisene. At vi ikke vinner er for dårlig, svarer prisdirektør Stian Mårdalen.

EXTRA: – Med 1000 varer mer enn lavpriskonkurrentene er Extra godt fornøyd med å være like billig i tillegg. Også moro å være Norges billigste kjede på frukt og grønt! Med medlemsbonus er vi aller billigst, svarer kjededirektør Christian Hoel.

MENY: – I Meny kjemper vi for stort utvalg, ferskvare, matglede og service. Testen viser igjen at vi er billigste utvalgskjede. Enkeltprodukter i testen er allerede justert ned i pris, svarer Meny-sjef Vegar Kjuus.

COOP MEGA: – Coop Mega jobber for å være det billigste supermarkedet og er glade for at vi er billigst på viktige varer til kundene våre. Vi skal gi de beste handleopplevelsene gjennom matglede og service, sier kjededirektør Daniel Kyrre Pedersen.

SPAR: – Med våre gode tilbud har Spar i lang tid vært Norges billigste supermarked og vi vil umiddelbart redusere prisene ytterligere for å fortsatt være det, svarer kjededirektør Ole Fjeldheim.

Flere av de nye varene på VGs handleliste avdekket store prisforskjeller, og avgjorde i stor grad hvem som vant pristesten.

– Dette overrasker meg. Særlig når vi vet at forbrukerne generelt stoler på at disse tre kjedene har lave priser. Kundene stoler på kjedenes slogan om å være billigst, sier dagligvareekspert og mangeårig fagsjef for varehandel på BI, Odd Gisholt.

Kampen om å kapre kundene fra konkurrenten blir også stadig tøffere blant de tre lavpriskjedene.

–Den dynamiske prisingen fører til at kundene holdes for narr. Man kan nemlig aldri være sikker på hva en vare koster neste gang du handler, mener dagligvareeksperten.

– Hva bør vi se etter når vi handler?

– De fleste skjønner at det ikke er særlig store prisforskjeller i de tre lavpriskjedene. Derfor bør de smarte kundene alltid gå etter tilbudene.

– Det er nå så mange tilbud om både ti-kroners marked og «ta tre for prisen av to» som er godt synlige i butikkene. Her kan det absolutt være penger å spare, sier Gisholt.